Crimen y Justicia

Cómo fue el crimen de un chofer de aplicación en La Matanza: tras emboscarlo, los delincuentes siguen prófugos

La víctima llegó al punto indicado por la aplicación y fue abordada por atacantes con elementos cortopunzantes; al intentar maniobrar para escapar, sufrió una lesión mortal en el tórax y los agresores huyeron

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Un chofer de aplicación fue asesinado en Rafael Castillo durante la madrugada de este martes, cuando acudió a un viaje pedido por una plataforma digital. Lucas Ezequiel Olivera, de 39 años, fue atacado de una puñalada en el pecho en un intento de robo que volvió a exponer la falta de protección para estos trabajadores en La Matanza, provincia de Buenos Aires.

El crimen ocurrió durante la mañana del martes 2 de junio en la calle Zinny 3218, cuando la víctima llegó al punto indicado por la aplicación para buscar a una pasajera a la puerta de su casa. Olivera había llegado en su Ford Fiesta blanco para recoger a una mujer de 35 años que había pedido el viaje y que trabaja en el Servicio Penitenciario Bonaerense, en la Unidad N° 43 de la zona.

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El chofer fue emboscado por al menos dos asaltantes armados con elementos cortopunzantes. En esas circunstancias, que todavía siguen bajo investigación judicial, uno de los ladrones le provocó una herida que le costó la vida en la zona del tórax. Los atacantes huyeron a pie por los pasajes del barrio y dejaron al conductor dentro del vehículo.

Calle Zinny 3218 en el partido de La Matanza, donde ocurrió el asesinato del chofer de aplicación (Google Maps)
Calle Zinny 3218 en el partido de La Matanza, donde ocurrió el asesinato del chofer de aplicación (Google Maps)

Efectivos de la Comisaría de Rafael Castillo intervinieron en la escena y desplegaron un operativo cerrojo en barrios cercanos. Pese a los rastrillajes, los cuatro homicidas continúan prófugos y eran buscados por brigadas de investigaciones de La Matanza, de acuerdo con el mismo medio. La investigación penal quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios de La Matanza. La identidad del conductor se preserva de manera temporal a la espera de las pericias forenses definitivas.

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En la causa intervienen efectivos de la Comisaría de Rafael Castillo y peritos de la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires, según El Bonaerense. Los investigadores recolectaban huellas dactilares, revisaban cámaras de seguridad públicas y privadas del perímetro y pedían a la empresa de la aplicación los registros de geolocalización y los datos del perfil de usuario que solicitó el viaje.

Por otro lado, la pasajera presente en la fatal secuencia, dio su testimonio a la autoridades y expresó que uno de los asaltantes sacó una cuchilla de gran tamaño y otro efectuó un disparo para intimidar a Olivera. En medio del ataque, uno de los ladrones le dio una puñalada en el tórax al chofer. La mujer no sufrió lesiones físicas y logró aportar descripciones y detalles sobre la mecánica del asalto.

Un dato central del caso es que Olivera logró alejarse herido de la escena tras el ataque. Según Diario Conurbano, una cámara de seguridad de la cuadra registró que el conductor puso en marcha el auto, avanzó unos metros, detuvo la marcha, bajó tomándose el pecho y cayó sobre la calzada, donde recibió la primera asistencia de un transeúnte. Una patrulla trasladó de urgencia a Olivera al hospital más cercano e ingresó inconsciente. Sin embargo, murió pocos minutos después, pese a las maniobras de reanimación, por la gravedad de la herida en la zona cardíaca.

Según El Bonaerense, compañeros de la víctima manifestaron su malestar frente a comisarías del distrito y describieron amplias zonas del conurbano bonaerense como “inoperables” durante la noche por la acción de bandas que usan perfiles falsos para pedir viajes.

El homicidio se ubica dentro de una secuencia de ataques contra choferes de aplicación y en marzo ocurrió otro crimen en La Matanza, donde ya hubo protestas de los trabajadores. Las promesas de instalar cámaras conectadas a centros de monitoreo urbano y cabinas blindadas no se implementaron de forma integral.

El medio sostuvo que el asesinato en Rafael Castillo puede intensificar la presión social sobre la gestión de la seguridad en las plataformas de transporte. El caso empuja el debate sobre la responsabilidad de las empresas de movilidad en la seguridad de sus choferes y sobre la respuesta que deberán dar tanto la provincia de Buenos Aires como el municipio ante nuevos reclamos y posibles medidas de fuerza.

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