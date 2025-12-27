Lista de los videojuegos gratis en Epic Games por tiempo limitado: cómo descargarlos

Epic Games ha lanzado una promoción especial en la que ofrece varios videojuegos de forma totalmente gratuita y por tiempo limitado. Entre los títulos destacados se encuentran Disco Elysium – The Final Cut, We Were Here Together y Rage Quit, junto a otros juegos populares que forman parte de la selección.
Para conseguir estos juegos, solo es necesario ingresar a la tienda digital de Epic Games desde tu computadora o dispositivo móvil, iniciar sesión con tu cuenta y buscar los títulos en la sección de juegos gratuitos.
Una vez localizados, añádelos a tu biblioteca haciendo clic en ‘Obtener’ antes de que finalice la promoción. De esta manera, podrás disfrutarlos para siempre sin ningún costo adicional.
Qué videojuegos están gratis en Epic Games Store
Algunos de los videojuegos gratis de Epic Games Store son:
- Operation Safe Place Tower Defense.
Propone construir defensas, colocar torres estratégicas y detener oleadas de enemigos crecientes. Gestiona recursos, mejora armas y protege la base mientras enfrentas desafíos complejos constantes.
- Rage Quit.
Juego desafiante que pone a prueba reflejos y paciencia. Niveles difíciles, obstáculos impredecibles y mecánicas precisas generan frustración divertida mientras intentas superarte en cada intento constante.
- Whole Armor.
Combina acción y exploración con combates intensos. Controlas a un héroe equipado con armaduras mejorables, habilidades especiales y armas variadas para enfrentar enemigos, jefes poderosos y misiones desafiantes.
- Spider Tanks: Cores of Chaos.
Spider Tanks: Cores of Chaos presenta batallas multijugador con tanques arácnidos personalizables. Participa en arenas rápidas, coopera con tu equipo, recoge núcleos, mejora habilidades y domina estrategias para ganar partidas.
- World Without.
Es una aventura narrativa que explora un mundo misterioso tras un evento desconocido. Descubre secretos, resuelve acertijos y toma decisiones que afectan personajes, relaciones y desarrollo narrativo crucial.
- We Were Here Together
We Were Here Together es una experiencia cooperativa donde dos jugadores resuelven puzzles comunicándose a distancia. La coordinación, el intercambio de pistas y la exploración helada son claves para avanzar.
- We Were Here
Propone un juego cooperativo de escape, centrado en comunicación por voz y resolución de acertijos. Cada jugador posee información distinta y depende del otro para sobrevivir.
- XOCIETY.
Es un RPG futurista con elementos sociales y exploración abierta. Los jugadores forman facciones, completan misiones, mejoran equipamiento y participan en combates tácticos mientras descubren la historia del mundo.
- Shadows of Satoshi – Combat Showcase.
Se enfoca en mecánicas de lucha. Permite probar combos, habilidades y armas en escenarios de práctica, perfeccionando el estilo del jugador antes de futuras actualizaciones.
- Cardinal Fall.
Mezcla acción y plataformas con narrativa oscura. Debes atravesar niveles peligrosos, enfrentar criaturas inquietantes y usar habilidades especiales para descubrir qué ocurrió en este inquietante universo misterioso profundo.
- Disco Elysium – The Final Cut.
Disco Elysium – The Final Cut es un RPG narrativo donde investigas un crimen, tomas decisiones morales y desarrollas la personalidad del protagonista mediante conversaciones profundas, habilidades internas y consecuencias.
Cómo descargar estos videojuegos gratis en Epic Games Store
El proceso para descargar estos videojuegos gratis en Epic Games Stores es el siguiente:
- Ingresa a la página de Epic Games Store o abre el Epic Games Launcher.
- Inicia sesión con tu cuenta o crea una nueva.
- Ve a la sección de juegos gratis en la tienda.
- Haz clic en el juego que quieras descargar.
- Pulsa el botón ‘Obtener’ y confirma la compra (no tiene costo).
- Dirígete a tu Biblioteca y haz clic en ‘Instalar‘.
- Espera la descarga y comienza a jugar.
Qué otros videojuegos se pueden encontrar en Epic Games Store
En Epic Games Store puedes encontrar una amplia variedad de videojuegos que abarcan todos los géneros y estilos. Además de los títulos gratuitos por tiempo limitado, la plataforma ofrece juegos reconocidos a nivel mundial y producciones independientes. Algunos ejemplos destacados son:
- Fortnite
- Grand Theft Auto V
- Red Dead Redemption 2
- Assassin’s Creed Valhalla
- Alan Wake 2
- Cyberpunk 2077
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Rocket League