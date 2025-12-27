Lista de los videojuegos gratis en Epic Games por tiempo limitado: cómo descargarlos

Epic Games lanzó una promoción con varios juegos gratis por tiempo limitado. REUTERS/Brendan McDermid/Ilustración

Epic Games ha lanzado una promoción especial en la que ofrece varios videojuegos de forma totalmente gratuita y por tiempo limitado. Entre los títulos destacados se encuentran Disco Elysium – The Final Cut, We Were Here Together y Rage Quit, junto a otros juegos populares que forman parte de la selección.

Para conseguir estos juegos, solo es necesario ingresar a la tienda digital de Epic Games desde tu computadora o dispositivo móvil, iniciar sesión con tu cuenta y buscar los títulos en la sección de juegos gratuitos.

Una vez localizados, añádelos a tu biblioteca haciendo clic en ‘Obtener’ antes de que finalice la promoción. De esta manera, podrás disfrutarlos para siempre sin ningún costo adicional.

Entre ellos destacan Disco Elysium – The Final Cut, We Were Here Together y Rage Quit, además de otros títulos populares.

Qué videojuegos están gratis en Epic Games Store

Algunos de los videojuegos gratis de Epic Games Store son:

Operation Safe Place Tower Defense.

Propone construir defensas, colocar torres estratégicas y detener oleadas de enemigos crecientes. Gestiona recursos, mejora armas y protege la base mientras enfrentas desafíos complejos constantes.

Rage Quit.

Juego desafiante que pone a prueba reflejos y paciencia. Niveles difíciles, obstáculos impredecibles y mecánicas precisas generan frustración divertida mientras intentas superarte en cada intento constante.

Whole Armor.

Combina acción y exploración con combates intensos. Controlas a un héroe equipado con armaduras mejorables, habilidades especiales y armas variadas para enfrentar enemigos, jefes poderosos y misiones desafiantes.

Spider Tanks: Cores of Chaos.

Spider Tanks: Cores of Chaos presenta batallas multijugador con tanques arácnidos personalizables. Participa en arenas rápidas, coopera con tu equipo, recoge núcleos, mejora habilidades y domina estrategias para ganar partidas.

We Were Here Together propone un modo cooperativo donde dos jugadores resuelven acertijos comunicándose a distancia. (Epic Games Store)

World Without.

Es una aventura narrativa que explora un mundo misterioso tras un evento desconocido. Descubre secretos, resuelve acertijos y toma decisiones que afectan personajes, relaciones y desarrollo narrativo crucial.

We Were Here Together

We Were Here Together es una experiencia cooperativa donde dos jugadores resuelven puzzles comunicándose a distancia. La coordinación, el intercambio de pistas y la exploración helada son claves para avanzar.

We Were Here

Propone un juego cooperativo de escape, centrado en comunicación por voz y resolución de acertijos. Cada jugador posee información distinta y depende del otro para sobrevivir.

XOCIETY.

Es un RPG futurista con elementos sociales y exploración abierta. Los jugadores forman facciones, completan misiones, mejoran equipamiento y participan en combates tácticos mientras descubren la historia del mundo.

XOCIETY es un RPG futurista con exploración abierta, facciones, misiones y combates tácticos que revelan la historia del mundo. (Epic Games Store)

Shadows of Satoshi – Combat Showcase.

Se enfoca en mecánicas de lucha. Permite probar combos, habilidades y armas en escenarios de práctica, perfeccionando el estilo del jugador antes de futuras actualizaciones.

Cardinal Fall.

Mezcla acción y plataformas con narrativa oscura. Debes atravesar niveles peligrosos, enfrentar criaturas inquietantes y usar habilidades especiales para descubrir qué ocurrió en este inquietante universo misterioso profundo.

Disco Elysium – The Final Cut.

Disco Elysium – The Final Cut es un RPG narrativo donde investigas un crimen, tomas decisiones morales y desarrollas la personalidad del protagonista mediante conversaciones profundas, habilidades internas y consecuencias.

Cómo descargar estos videojuegos gratis en Epic Games Store

Para obtenerlos, entra a la Epic Games Store, inicia sesión y busca los juegos en la sección gratuita. (Epic Games)

El proceso para descargar estos videojuegos gratis en Epic Games Stores es el siguiente:

Ingresa a la página de Epic Games Store o abre el Epic Games Launcher. Inicia sesión con tu cuenta o crea una nueva. Ve a la sección de juegos gratis en la tienda. Haz clic en el juego que quieras descargar. Pulsa el botón ‘Obtener’ y confirma la compra (no tiene costo). Dirígete a tu Biblioteca y haz clic en ‘Instalar‘. Espera la descarga y comienza a jugar.

Qué otros videojuegos se pueden encontrar en Epic Games Store

En Epic Games Store hay juegos de todos los géneros, incluido Fortnite. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

En Epic Games Store puedes encontrar una amplia variedad de videojuegos que abarcan todos los géneros y estilos. Además de los títulos gratuitos por tiempo limitado, la plataforma ofrece juegos reconocidos a nivel mundial y producciones independientes. Algunos ejemplos destacados son:

Fortnite

Grand Theft Auto V

Red Dead Redemption 2

Assassin’s Creed Valhalla

Alan Wake 2

Cyberpunk 2077

The Witcher 3: Wild Hunt

Rocket League