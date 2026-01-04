Steam inicia el 2026 con cuatro nuevos juegos gratis para todos los usuarios

Los nuevos títulos gratuitos refuerzan la estrategia de Steam de ofrecer experiencias accesibles y variadas para su comunidad. (Europa Press)

Cuatro videojuegos gratuitos se han sumado al catálogo de Steam, la plataforma de distribución digital para PC. Cada título ofrece propuestas y estilos propios, ampliando la variedad de experiencias accesibles de forma permanente y sin costo para los usuarios.

La tendencia de agregar juegos free-to-play refuerza la estrategia de la plataforma, que busca satisfacer las preferencias diversas de los jugadores y facilitar la incorporación de nuevas opciones a la biblioteca personal.

Nuevos juegos en el catálogo de gratuitos de Steam

El primero de estos lanzamientos es Garganta. En este juego, el jugador explora una megastructura abandonada y desgastada. Se encarna a Servo, un androide de tecnología avanzada que debe moverse por plataformas suspendidas y laberintos de acero.

Garganta invita a explorar una megastructura abandonada como Servo, un androide enfrentado a una amenaza capaz de poner en riesgo el universo. (Steam)

La ambientación mantiene un clima de misterio y peligro constante. La única certeza es la amenaza latente de una máquina oculta, capaz de causar una catástrofe de proporciones universales. Según se menciona en la descripción: “en su interior se oculta un dispositivo de naturaleza catastrófica, una máquina capaz de poner en jaque al propio Universo”.

El segundo título es REAL MOON, que apuesta por una simulación lunar basada en datos científicos. Nacido de una colaboración entre la agencia espacial japonesa y una empresa tecnológica, el juego recrea la superficie y topografía del satélite con precisión.

La experiencia destaca por reproducir cráteres, llanuras y formaciones geológicas, utilizando modelos estadísticos y datos de elevación reales. Se resalta que “el terreno lunar que se explora en el juego se ha construido a partir de datos reales de elevación de altísima resolución, lo que permite reproducir con precisión la topografía de la superficie del satélite”.

REAL MOON ofrece una simulación precisa de la superficie lunar con datos científicos y topografía recreada a partir de información real. (Steam)

El tercer título, GumPop!, combina plataformas, puzles en 3D y una fuerte identidad visual. El jugador debe resolver desafíos mediante el uso creativo de burbujas, aprovechando habilidades únicas para modificar el entorno y superar obstáculos.

La protagonista es Wilhelmina “Bubble” Tuck, conocida como Billie, una exterminadora especialista en situaciones poco comunes. Su misión la lleva a una enorme fábrica de dulces, invadida por golosinas mutadas y gigantescas. Sobre Billie se explica: “la protagonista de esta peculiar aventura es Wilhelmina ‘Bubble’ Tuck, conocida como Billie, una exterminadora especializada en situaciones fuera de lo común”.

Para avanzar, se requiere estrategia, observación e ingenio. El entorno, antes colorido y animado, se ha transformado en un conjunto de amenazas inesperadas que desafían la creatividad del jugador.

GumPop! combina plataformas y puzles en 3D con una protagonista que usa burbujas para resolver desafíos en una fábrica invadida por golosinas mutadas. (Steam)

Finalmente, BrownDogGames propone un universo de videojuegos agrupados en un mismo lanzador, con estética low-poly y variedad de minijuegos. No es solo una recopilación, sino un entorno donde cada mundo mantiene su mecánica y personalidad.

Esta propuesta facilita transiciones rápidas entre diferentes modos de juego, planteando experiencias tanto breves como profundas. Es posible construir, defender posiciones o participar en duelos, en un entorno adaptado a distintos perfiles de jugadores.

Se destaca que “el proyecto plantea un espacio vivo en el que distintos mundos conviven, cada uno con su propia identidad visual, mecánicas diferenciadas y un toque de caos bien medido que define su personalidad”.

BrownDogGames reúne minijuegos en un solo lanzador, con mundos y mecánicas diversas adaptadas a distintos estilos de juego. (Steam)

La oferta de estos nuevos juegos gratuitos en Steam amplía las opciones para todos los perfiles, ya sea para sesiones rápidas o para quienes buscan perfeccionar sus habilidades con el tiempo. Esta propuesta contribuye a un entorno de juego abierto y flexible, accesible para cualquier aficionado.