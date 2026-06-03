Conmoción en San Luis por la muerte de una la docente que había ganado una beca para estudiar en España

La docente encontrada sin vida en su casa de San Luis es retratada en estas imágenes, mostrando momentos de su vida y trabajo (Los Andes)

El fallecimiento de Micaela Díaz Vallejos, una joven docente de 29 años oriunda de la provincia de San Luis, provocó una profunda conmoción en la comunidad educativa local y nacional.

La noticia se conoció el lunes, tras la confirmación oficial de las autoridades, mientras la Justicia investiga las circunstancias que rodearon el hecho. La docente había sido seleccionada recientemente para participar en una capacitación en la Universidad Complutense de Madrid, un reconocimiento otorgado gracias a su destacada trayectoria académica y profesional.

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Díaz Vallejos fue hallada sin vida en una vivienda de la localidad de Santa Rosa de Conlara, ubicada a unos 200 kilómetros de la capital provincial. El hallazgo ocurrió luego de que su madre, al no lograr comunicarse con ella, decidiera acercarse a la propiedad. Al llegar al domicilio, percibió un fuerte olor similar al gas, lo que motivó que alertara a las autoridades.

La presencia policial e investigativa se hizo presente de inmediato en el lugar. Tras ingresar a la vivienda, los efectivos constataron que no existían signos de violencia ni indicios de un ingreso forzado. La puerta principal se encontraba cerrada desde el interior, lo que llevó a los investigadores a centrar la principal hipótesis en una posible intoxicación accidental por monóxido de carbono. Sin embargo, será el resultado de las pericias forenses el que determine con precisión las causas del deceso.

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La investigación está a cargo del fiscal Hugo Zalazar, con la colaboración de la fiscal adjunta Andrea Aguilar. Según se informó, las primeras actuaciones en la escena no arrojaron elementos que sugirieran la intervención de terceros. Los agentes señalaron que la vivienda permanecía asegurada por dentro, reforzando la sospecha de un accidente doméstico.

Según lo informado por el portal del diario Los Andes, el cuerpo de la joven fue encontrado en una de las habitaciones, y los peritos trabajan en el análisis de posibles fugas de gas o fallas en los artefactos, en busca de determinar si la inhalación de monóxido de carbono fue el desencadenante del fallecimiento. Las autoridades subrayaron que, hasta tanto se conozcan los resultados de los estudios toxicológicos y la autopsia, no se descarta ninguna hipótesis.

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Micaela Díaz Vallejos, la joven argentina que había sido seleccionada para una prestigiosa beca de estudios en España (Los Andes)

Micaela Díaz Vallejos era egresada del Profesorado de Educación Especial y se encontraba cursando la Licenciatura en la misma especialidad. En abril, había sido seleccionada para realizar una capacitación en la Universidad Complutense de Madrid, a través de una beca otorgada por la Fundación Carolina. Este reconocimiento reflejaba su compromiso con la educación inclusiva y el acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad.

En sus redes sociales, la joven se definía como “educadora” e “hija de Dios”, una descripción que evidenciaba tanto su vocación profesional como sus convicciones personales. Su perfil era valorado por colegas, estudiantes y familiares, quienes destacaron su dedicación y espíritu solidario.

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A raíz de la beca internacional, Díaz Vallejos organizaba distintas actividades para reunir fondos destinados a cubrir los gastos de alojamiento y manutención durante su estadía en España. Entre las iniciativas figuraban la venta de su libro Latido herido, Amor divino, trabajos artísticos y una rifa solidaria cuyo sorteo estaba previsto para fines de junio.

Tras conocerse el fallecimiento, la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) expresó su profundo dolor por la pérdida de la docente. En un comunicado, la institución destacó su compromiso con la formación académica y la educación especial. Además, subrayó que el logro de la beca internacional había sido fruto de su esfuerzo, dedicación y desempeño académico.

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La UNSL declaró duelo en su memoria y transmitió un mensaje de acompañamiento a la familia y allegados de Díaz Vallejos. Diversas organizaciones, colegas y estudiantes se sumaron a las muestras públicas de pesar, evidenciando el impacto que su partida tuvo en la comunidad educativa y social de San Luis.

Entre tanto, la investigación judicial continúa, a la espera de los resultados periciales que permitan esclarecer las causas exactas del deceso.