GTA VI no tendrá un precio de 100 dólares, según un exmiembro de Rockstar

El precio de lanzamiento de Grand Theft Auto VI ha generado un intenso debate en la industria y entre los jugadores. Con el incremento sostenido de los valores de los videojuegos AAA y la expectativa por el próximo gran título de Rockstar, muchos se preguntan si GTA VI será el primer juego en superar la barrera de los 100 dólares o euros.

Sin embargo, la visión de Obbe Vermeij, exdesarrollador de Rockstar, apunta en una dirección diferente y aporta argumentos que invitan a replantear el escenario.

Durante los últimos meses, se han multiplicado las teorías y previsiones sobre el posible precio de GTA VI. Algunos jugadores consideran que el tamaño, la calidad técnica y las expectativas del título justificarían un precio inédito en la industria. Otros, en cambio, ven ese monto como excesivo, incluso para una franquicia tan exitosa como Grand Theft Auto.

Hay un debate respecto a si los juegos AAA deben tener un valor de 100 Euros o Dólares - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vermeij, quien participó en el desarrollo de juegos emblemáticos como GTA III, San Andreas y Vice City, ofreció recientemente su perspectiva en una entrevista con GamesHub. Allí, explicó que Rockstar nunca ha confirmado el precio de 100 dólares y que esa cifra es más una especulación impulsada por la comunidad e internet que una estrategia oficial de la empresa.

Por qué el precio de GTA 6 no sería de 100 dólares o euros

Según Vermeij, es poco probable que Rockstar opte por lanzar GTA VI a 100 dólares. Su argumento principal es el componente online del juego y la prioridad de la compañía por conseguir la mayor base de usuarios posible.

En vez de aplicar un precio de entrada elevado, la desarrolladora buscaría obtener ganancias a largo plazo a través del multijugador y la venta de contenido adicional, repitiendo el modelo de éxito de GTA Online.

Para el exRockstar, mantener un precio estándar permitiría a GTA VI llegar a más jugadores y maximizar los ingresos posteriores mediante servicios y microtransacciones, una estrategia que el sector ya ha adoptado en los últimos años.

Costos de desarrollo y el papel de la Inteligencia Artificial

GTA VI, precios y futuro: inteligencia artificial y nuevos modelos de negocio desafían los límites del sector - Rockstar

Vermeij también abordó el costo de producción de GTA VI, que considera el más alto en la historia de los videojuegos. Sin embargo, anticipó que la irrupción de la inteligencia artificial y la automatización de tareas repetitivas podrían reducir esos gastos en el futuro. Esto permitiría a los estudios asumir más riesgos creativos y explorar temáticas de nicho, sin depender exclusivamente de títulos masivos para recuperar la inversión.

En su análisis, la inteligencia artificial facilitará la generación de animaciones, la creación de assets (proceso de diseñar y producir los elementos visuales y de contenido) y el desarrollo de cinemáticas, reduciendo la cantidad de personal necesario para tareas monótonas y favoreciendo la eficiencia en los procesos.

El contexto de la industria: ¿se avecina un nuevo estándar de precios?

El debate sobre el precio de GTA VI se enmarca en una discusión más amplia. En 2026, el precio promedio de los videojuegos AAA ya ha superado los 70 dólares en varias regiones, y voces como la de Greg Reisdorf, exdirector creativo de Call of Duty, anticipan que alcanzar los 100 dólares será cuestión de tiempo.

La complejidad, el contenido adicional y el mantenimiento de infraestructuras online justifican, según algunos expertos, una subida en los precios.

Aun así, la visión de Vermeij y otros profesionales sugiere que el mercado todavía no está listo para ese salto definitivo, y que la apuesta de Rockstar podría seguir siendo un precio de lanzamiento convencional, reforzado por un modelo de ingresos sostenido.

La llegada de GTA VI marcará un punto de inflexión para el sector. La decisión de Rockstar respecto al precio tendrá impacto directo en la percepción de valor de los nuevos lanzamientos y en la accesibilidad para la base global de jugadores. Mientras tanto, el debate sobre el modelo de negocio y las estrategias de monetización seguirá vigente, con la innovación y la tecnología como factores clave para definir el futuro de la industria del videojuego.