Tecno

GTA VI no tendrá un precio de 100 dólares, según un exmiembro de Rockstar

Más allá de la especulación sobre un costo récord, la visión de exdesarrolladores apunta a una estrategia centrada en servicios, microtransacciones y accesibilidad para maximizar la comunidad global

Guardar
GTA VI y el debate
GTA VI y el debate sobre los 100 dólares: por qué la estrategia de Rockstar podría mantener precios tradicionales - ROCKSTAR GAMES

El precio de lanzamiento de Grand Theft Auto VI ha generado un intenso debate en la industria y entre los jugadores. Con el incremento sostenido de los valores de los videojuegos AAA y la expectativa por el próximo gran título de Rockstar, muchos se preguntan si GTA VI será el primer juego en superar la barrera de los 100 dólares o euros.

Sin embargo, la visión de Obbe Vermeij, exdesarrollador de Rockstar, apunta en una dirección diferente y aporta argumentos que invitan a replantear el escenario.

Durante los últimos meses, se han multiplicado las teorías y previsiones sobre el posible precio de GTA VI. Algunos jugadores consideran que el tamaño, la calidad técnica y las expectativas del título justificarían un precio inédito en la industria. Otros, en cambio, ven ese monto como excesivo, incluso para una franquicia tan exitosa como Grand Theft Auto.

Hay un debate respecto a
Hay un debate respecto a si los juegos AAA deben tener un valor de 100 Euros o Dólares - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vermeij, quien participó en el desarrollo de juegos emblemáticos como GTA III, San Andreas y Vice City, ofreció recientemente su perspectiva en una entrevista con GamesHub. Allí, explicó que Rockstar nunca ha confirmado el precio de 100 dólares y que esa cifra es más una especulación impulsada por la comunidad e internet que una estrategia oficial de la empresa.

Por qué el precio de GTA 6 no sería de 100 dólares o euros

Según Vermeij, es poco probable que Rockstar opte por lanzar GTA VI a 100 dólares. Su argumento principal es el componente online del juego y la prioridad de la compañía por conseguir la mayor base de usuarios posible.

En vez de aplicar un precio de entrada elevado, la desarrolladora buscaría obtener ganancias a largo plazo a través del multijugador y la venta de contenido adicional, repitiendo el modelo de éxito de GTA Online.

Para el exRockstar, mantener un precio estándar permitiría a GTA VI llegar a más jugadores y maximizar los ingresos posteriores mediante servicios y microtransacciones, una estrategia que el sector ya ha adoptado en los últimos años.

Costos de desarrollo y el papel de la Inteligencia Artificial

GTA VI, precios y futuro:
GTA VI, precios y futuro: inteligencia artificial y nuevos modelos de negocio desafían los límites del sector - Rockstar

Vermeij también abordó el costo de producción de GTA VI, que considera el más alto en la historia de los videojuegos. Sin embargo, anticipó que la irrupción de la inteligencia artificial y la automatización de tareas repetitivas podrían reducir esos gastos en el futuro. Esto permitiría a los estudios asumir más riesgos creativos y explorar temáticas de nicho, sin depender exclusivamente de títulos masivos para recuperar la inversión.

En su análisis, la inteligencia artificial facilitará la generación de animaciones, la creación de assets (proceso de diseñar y producir los elementos visuales y de contenido) y el desarrollo de cinemáticas, reduciendo la cantidad de personal necesario para tareas monótonas y favoreciendo la eficiencia en los procesos.

El contexto de la industria: ¿se avecina un nuevo estándar de precios?

El debate sobre el precio de GTA VI se enmarca en una discusión más amplia. En 2026, el precio promedio de los videojuegos AAA ya ha superado los 70 dólares en varias regiones, y voces como la de Greg Reisdorf, exdirector creativo de Call of Duty, anticipan que alcanzar los 100 dólares será cuestión de tiempo.

La complejidad, el contenido adicional y el mantenimiento de infraestructuras online justifican, según algunos expertos, una subida en los precios.

Aun así, la visión de Vermeij y otros profesionales sugiere que el mercado todavía no está listo para ese salto definitivo, y que la apuesta de Rockstar podría seguir siendo un precio de lanzamiento convencional, reforzado por un modelo de ingresos sostenido.

La llegada de GTA VI marcará un punto de inflexión para el sector. La decisión de Rockstar respecto al precio tendrá impacto directo en la percepción de valor de los nuevos lanzamientos y en la accesibilidad para la base global de jugadores. Mientras tanto, el debate sobre el modelo de negocio y las estrategias de monetización seguirá vigente, con la innovación y la tecnología como factores clave para definir el futuro de la industria del videojuego.

Temas Relacionados

Grand Theft AutoGTA VIVideojuegosRockstar GamesTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Así puedes cambiar por completo el contenido que te muestra Instagram con una sola opción: reinicia tu algoritmo

La nueva función da a los usuarios control total sobre el feed y la sección Explorar, facilitando la actualización de intereses y evitando la repetición de publicaciones alejadas de las preferencias

Así puedes cambiar por completo

Por qué cada vez más personas le ponen al iPhone unas ventosas en la parte trasera

Personalidades como Aitana y Alix Earle impulsan la popularidad de este accesorio que se ha hecho viral

Por qué cada vez más

Top 5 de aplicaciones para encontrar vuelos baratos y comenzar el 2026 viajando

Contar con herramientas digitales para comparar tarifas, recibir alertas y buscar rutas alternativas es útil para quienes desean viajar sin exceder el presupuesto en plena temporada alta

Top 5 de aplicaciones para

Qué juegos llegan en 2026: lanzamientos destacados y fechas confirmadas en PS5, Xbox y Nintendo

El año inicia con remakes, secuelas y estrenos originales que abarcan desde RPG y terror hasta simulación y mundo abierto, prometiendo novedades para todos los públicos

Qué juegos llegan en 2026:

Qué está pasando con League of Legends y por qué se habla de una crisis

Riot Games prepara una nueva versión del juego con rediseño visual y mejoras técnicas para 2027

Qué está pasando con League
DEPORTES
Cómo impactó al deporte venezolano

Cómo impactó al deporte venezolano la captura del ex dictador Nicolás Maduro

Crece la expectativa por el nuevo Alpine que manejará Colapinto en la F1: “Luz al final del túnel”

La millonaria oferta que planea una figura del fútbol para comprar un reconocido club de Europa

La furiosa crítica de una figura del tenis contra la número 1 del mundo Aryna Sabalenka tras su papel en la “Batalla de los Sexos”

El primer mensaje de Anthony Joshua tras el trágico accidente que protagonizó: su gesto con las familias de sus amigos que murieron

TELESHOW
Las fotos inéditas de Cami

Las fotos inéditas de Cami Mayan durante los veranos de su infancia: “Palpitando Pinamar”

El tierno “emprendimiento” de la hija de Benjamín Vicuña en medio de sus vacaciones en Punta del Este

Wanda Nara y Martín Migueles eligieron las compras familiares en Punta del Este: fotos exclusivas

Mirtha Legrand fue a ver el show de Fátima Florez en Mar del Plata y realizó su primera salida de la temporada

Pampita deslumbró en Punta del Este y selló la noche con un beso a Martín Pepa

INFOBAE AMÉRICA

Delcy Rodríguez y los peligros

Delcy Rodríguez y los peligros de un madurismo sin Maduro

“‘La Gioconda’ americana” se despide de París

El resurgimiento del mercado del arte global: Christie’s y Sotheby’s anticipan un nuevo ciclo de expansión

Ucrania bajo fuego: Rusia intensificó su ofensiva con 2.000 drones y misiles en siete días

Netanyahu destacó la operación de EEUU para capturar a Maduro: “América Latina está experimentando una transformación”