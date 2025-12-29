Videojuegos de 100 euros, por qué GTA 6 y otros lanzamientos podrían cambiar el mercado

¿Llegan los videojuegos de 100 euros? GTA 6 y el cambio de era en los precios AAA - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria del videojuego se prepara para un posible punto de inflexión en 2026. Con el esperado lanzamiento de GTA 6 y el incremento sostenido del precio de los títulos AAA, el debate sobre si los juegos alcanzarán el umbral de los 100 euros (o dólares) está más vigente que nunca.

El reciente pronóstico de Greg Reisdorf, exdirector creativo de Call of Duty, encendió la polémica, asegurando que el mercado está a las puertas de un nuevo estándar de precios, impulsado por el aumento de los costos de desarrollo y la presión de inversores.

¿Por qué se habla de videojuegos a 100 euros?

El precio promedio de un título de gran presupuesto ya ha superado la barrera de los 70 euros en múltiples regiones. Esta cifra, impensada hace una década, se ha convertido en el nuevo piso para franquicias como Call of Duty, FIFA o Assassin’s Creed.

Reisdorf sostuvo en una charla con EsportsBets que el salto a los 100 euros es solo cuestión de tiempo, especialmente para juegos que ofrecen múltiples experiencias en un solo paquete, como campañas extensas, modos multijugador, contenido adicional y servicios online permanentes.

Títulos como Call of Duty, según el exdirectivo, justifican el alza al integrar varias experiencias bajo una misma licencia: campaña, multijugador, modo Zombis y la integración con Warzone.

Este volumen y complejidad disparan los costes de producción y mantenimiento, una tendencia que también se observa en propuestas como GTA Online, el universo persistente que acompaña a Grand Theft Auto.

GTA 6 podría romper la barrera de los 100 euros

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI es visto por analistas y jugadores como el candidato más probable para establecer el nuevo precio récord de la industria. La enorme expectación, la calidad técnica, la magnitud del mundo abierto y el costo de mantener infraestructuras online convierten a GTA 6 en el título ideal para que los grandes estudios den el salto definitivo en precios.

Según Reisdorf, una vez que un gigante como Rockstar Games establezca el precio de 100 euros, el resto del sector tenderá a seguir el ejemplo, especialmente si las ventas no se resienten.

Aunque no cree que Call of Duty sea el primero en dar el paso, la presión financiera y la competencia entre estudios AAA hacen inevitable la llegada de este nuevo estándar.

Reisdorf también criticó el modelo free-to-play, que aunque ha tenido éxito en casos como Warzone, presenta riesgos elevados. Muchos juegos gratuitos requieren enormes inversiones y, aun así, pueden desaparecer rápidamente si no logran retener a suficientes jugadores o monetizar de manera efectiva.

El exdirectivo considera más sostenible el modelo premium con microtransacciones moderadas, donde los jugadores pagan por el acceso al juego principal y pueden adquirir contenido adicional sin depender del azar ni de sistemas abusivos.

¿La industria de los videojuegos está en caída?

La posible llegada de los videojuegos de 100 euros coincide con una caída histórica en las ventas entre jóvenes de 18 a 24 años. Datos recientes de consultoras como Circana muestran que, entre enero y abril de 2025, las ventas en este segmento bajaron un 25% interanual, mientras que en mayores de 25 años la disminución no superó el 5%.

La causa podría ser una combinación de obstáculos económicos inéditos: dificultades para acceder a empleos estables, la reanudación de pagos de préstamos estudiantiles y el aumento de la morosidad en tarjetas de crédito.

Todo esto se traduce en menor capacidad de compra para la Generación Z, justo cuando los videojuegos se encarecen y las opciones gratuitas muestran sus propias limitaciones.

Analistas han destacado que este fenómeno es atípico, ya que históricamente los jóvenes han liderado el consumo de entretenimiento digital, pero ahora se ven obligados a priorizar gastos esenciales.

Si GTA 6 marca el salto definitivo a los 100 euros, es probable que otros grandes lanzamientos sigan el mismo camino, consolidando un nuevo ciclo de precios altos en la industria.

La tendencia podría acentuar la brecha entre estudios AAA y desarrollos independientes, favorecer modelos híbridos con microtransacciones y limitar el acceso a las novedades para un sector de jugadores cada vez más golpeado por la inflación y la incertidumbre económica.