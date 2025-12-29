Tecno

Videojuegos de 100 euros, por qué GTA 6 y otros lanzamientos podrían cambiar el mercado

Analistas y exdirectivos anticipan que el esperado título de Rockstar será el primero en alcanzar el nuevo récord, marcando una tendencia que otros estudios AAA podrían seguir

Guardar
¿Llegan los videojuegos de 100
¿Llegan los videojuegos de 100 euros? GTA 6 y el cambio de era en los precios AAA - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria del videojuego se prepara para un posible punto de inflexión en 2026. Con el esperado lanzamiento de GTA 6 y el incremento sostenido del precio de los títulos AAA, el debate sobre si los juegos alcanzarán el umbral de los 100 euros (o dólares) está más vigente que nunca.

El reciente pronóstico de Greg Reisdorf, exdirector creativo de Call of Duty, encendió la polémica, asegurando que el mercado está a las puertas de un nuevo estándar de precios, impulsado por el aumento de los costos de desarrollo y la presión de inversores.

¿Por qué se habla de videojuegos a 100 euros?

Por qué los juegos de
Por qué los juegos de 100 euros podrían ser la nueva norma - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio promedio de un título de gran presupuesto ya ha superado la barrera de los 70 euros en múltiples regiones. Esta cifra, impensada hace una década, se ha convertido en el nuevo piso para franquicias como Call of Duty, FIFA o Assassin’s Creed.

Reisdorf sostuvo en una charla con EsportsBets que el salto a los 100 euros es solo cuestión de tiempo, especialmente para juegos que ofrecen múltiples experiencias en un solo paquete, como campañas extensas, modos multijugador, contenido adicional y servicios online permanentes.

Títulos como Call of Duty, según el exdirectivo, justifican el alza al integrar varias experiencias bajo una misma licencia: campaña, multijugador, modo Zombis y la integración con Warzone.

Este volumen y complejidad disparan los costes de producción y mantenimiento, una tendencia que también se observa en propuestas como GTA Online, el universo persistente que acompaña a Grand Theft Auto.

GTA 6 podría romper la barrera de los 100 euros

Videojuegos AAA más caros: GTA
Videojuegos AAA más caros: GTA 6 y el dilema de precios históricos frente a una generación con menos poder de compra - (Rockstar Games)

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI es visto por analistas y jugadores como el candidato más probable para establecer el nuevo precio récord de la industria. La enorme expectación, la calidad técnica, la magnitud del mundo abierto y el costo de mantener infraestructuras online convierten a GTA 6 en el título ideal para que los grandes estudios den el salto definitivo en precios.

Según Reisdorf, una vez que un gigante como Rockstar Games establezca el precio de 100 euros, el resto del sector tenderá a seguir el ejemplo, especialmente si las ventas no se resienten.

Aunque no cree que Call of Duty sea el primero en dar el paso, la presión financiera y la competencia entre estudios AAA hacen inevitable la llegada de este nuevo estándar.

Reisdorf también criticó el modelo free-to-play, que aunque ha tenido éxito en casos como Warzone, presenta riesgos elevados. Muchos juegos gratuitos requieren enormes inversiones y, aun así, pueden desaparecer rápidamente si no logran retener a suficientes jugadores o monetizar de manera efectiva.

El exdirectivo considera más sostenible el modelo premium con microtransacciones moderadas, donde los jugadores pagan por el acceso al juego principal y pueden adquirir contenido adicional sin depender del azar ni de sistemas abusivos.

¿La industria de los videojuegos está en caída?

La industria debate entre la
La industria debate entre la rentabilidad y la accesibilidad, en un contexto de ventas juveniles en descenso y presión por mantener la calidad técnica en los títulos más esperados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posible llegada de los videojuegos de 100 euros coincide con una caída histórica en las ventas entre jóvenes de 18 a 24 años. Datos recientes de consultoras como Circana muestran que, entre enero y abril de 2025, las ventas en este segmento bajaron un 25% interanual, mientras que en mayores de 25 años la disminución no superó el 5%.

La causa podría ser una combinación de obstáculos económicos inéditos: dificultades para acceder a empleos estables, la reanudación de pagos de préstamos estudiantiles y el aumento de la morosidad en tarjetas de crédito.

Todo esto se traduce en menor capacidad de compra para la Generación Z, justo cuando los videojuegos se encarecen y las opciones gratuitas muestran sus propias limitaciones.

Analistas han destacado que este fenómeno es atípico, ya que históricamente los jóvenes han liderado el consumo de entretenimiento digital, pero ahora se ven obligados a priorizar gastos esenciales.

Si GTA 6 marca el salto definitivo a los 100 euros, es probable que otros grandes lanzamientos sigan el mismo camino, consolidando un nuevo ciclo de precios altos en la industria.

La tendencia podría acentuar la brecha entre estudios AAA y desarrollos independientes, favorecer modelos híbridos con microtransacciones y limitar el acceso a las novedades para un sector de jugadores cada vez más golpeado por la inflación y la incertidumbre económica.

Temas Relacionados

Videojuegos100 EurosGTA 6Gaming mercadoTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más

Gracias al nuevo hardware, el Apple TV podría ejecutar videojuegos AAA de forma nativa, ampliando su rol más allá del streaming tradicional

Todos los rumores sobre el

Cómo recuperar mi WhatsApp si no tengo la SIM de la cuenta

Bloquear la línea, obtener una nueva tarjeta con el mismo número y restaurar la copia de seguridad son acciones fundamentales para mantener la comunicación y proteger la información personal

Cómo recuperar mi WhatsApp si

Mira fácil Las Guerreras K-Pop y si usar Magis TV o Xuper TV

Las plataformas que no son legales no ofrecen la mejor experiencia de video, además de tener riesgos de seguridad

Mira fácil Las Guerreras K-Pop

El sube y baja de ethereum: cuál es su costo este 29 de diciembre

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

El sube y baja de

Bitcoin: cuál es el valor de esta criptomoneda

El bitcoin ha sentado las bases para el surgimiento de muchas de las monedas digitales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital

Bitcoin: cuál es el valor
DEPORTES
Los jefes de equipo de

Los jefes de equipo de la Fórmula 1 eligieron a los mejores 10 pilotos del año: las dos sorpresas y una llamativa ausencia

Las exóticas vacaciones de una estrella del Real Madrid junto a animales en un zoológico privado que dio que hablar

Una investigación en los Estados Unidos reveló el circuito oculto del dinero y los desvíos millonarios de la AFA

El desgarrador testimonio de un ciclista sobre las heridas que sufrió tras un impactante accidente: “Era un milagro seguir vivo”

La AFA transfirió USD 42 millones a sociedades fantasma en los Estados Unidos

TELESHOW
Santiago del Moro mostró imágenes

Santiago del Moro mostró imágenes de la nueva casa de Gran Hermano y llamó la atención un extraño pozo en el jardín

La insólita comida que J Rei le preparó a María Becerra a -8º C en Finlandia: “Nunca había comido algo así”

Maxi López compartió el último control médico de Daniela Christiansson antes de dar a luz a Lando: “9 meses”

Pampita y Martín Pepa a los besos sellan su verano más íntimo bajo las estrellas de Punta del Este

El blooper de Gimena Accardi en las playas de Mar del Plata en su primer verano sin Nico Vázquez

INFOBAE AMÉRICA

Las familias de las víctimas

Las familias de las víctimas de Bondi Beach exigieron una investigación federal por la masacre antisemita

Reunión Trump-Netanyahu: las señales contradictorias de Irán sobre sus misiles que preocupan a Israel

La muerte de Brigitte Bardot reavivó la polémica sobre su figura en Francia

Cocaleros de Bolivia se unen a la Central Obrera en las protestas contra el Decreto 5503

Una operación antiterrorista en Italia reveló conexiones financieras de Hamas en Brasil