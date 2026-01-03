Tecno

Todo lo que se sabe del nuevo dispositivo con IA desarrollado por OpenAI

El desarrollo apunta a transformar la relación con la tecnología mediante asistentes por voz y formatos portátiles que exploran alternativas al teléfono móvil

OpenAI y el diseñador Jony Ive trabajan en un nuevo dispositivo impulsado por inteligencia artificial, cuya principal innovación sería la interacción por voz y un formato portátil que podría alejarse del tradicional teléfono móvil. Las recientes filtraciones sugieren que el producto podría adoptar la apariencia de un bolígrafo inteligente, un dispositivo de audio portátil, o incluso distribuirse en diferentes versiones, ampliando la gama de dispositivos personales.

El proyecto reúne a Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, y a Ive, reconocido por su trayectoria como diseñador en Apple y ahora cofundador de io. Según las fuentes, los fabricantes Foxconn y Luxshare participan en el proceso de producción, aunque la sede definitiva aún no ha sido confirmada. La compañía valora fábricas ubicadas tanto en Vietnam como en plantas estadounidenses de Foxconn, de acuerdo con información difundida por el informante denominado Smart Pikachu, citado por Android Authority.

La iniciativa de OpenAI persigue una experiencia tecnológica donde el usuario se relaciona de manera natural con la inteligencia artificial sin depender de una pantalla. De acuerdo con el informante, el posible bolígrafo inteligente permitiría tomar notas manuscritas que se digitalizan inmediatamente, así como grabar mensajes de voz.

Asimismo, la integración con ChatGPT habilitaría respuestas contextuales y asistencia continua. Entre las opciones en desarrollo se encuentra la capacidad de “escucha permanente”, que permitiría al dispositivo dar apoyo proactivo en las tareas cotidianas y manejar solicitudes de forma sostenida.

Dentro de la empresa, el proyecto, denominado Gumdrop, abarca distintos conceptos: por un lado, el prototipo de bolígrafo digital con grabación de notas manuscritas y de voz; por otro, alternativas como un dispositivo de audio portátil y un pin inteligente. Todavía no está claro cuántos dispositivos llegarán realmente al mercado, ya que la variedad de prototipos sigue sujeta a nuevas confirmaciones, según las mismas fuentes.

En cuanto a la fabricación, Smart Pikachu indica que Foxconn fue seleccionada como principal responsable tras desacuerdos logísticos con Luxshare sobre la localización de la producción. La opción prioritaria sería concluir la manufactura en Vietnam, aunque también se analiza la posibilidad de fabricar en plantas que Foxconn posee en Wisconsin, Ohio, Texas, Virginia o Indiana en Estados Unidos.

El impulso por la interacción por voz se refleja en la reorganización interna de los equipos de OpenAI. La compañía fusionó las áreas de ingeniería, producto e investigación para acelerar el desarrollo de modelos de audio, según publica The Information. Sam Altman ha descrito el objetivo del dispositivo como “una cabaña junto a un lago”, enfatizando que la experiencia debe ser discreta y situarse en un segundo plano, lejos de la presencia permanente de los teléfonos inteligentes.

Estos dispositivos buscarán interpretar el contexto de los usuarios para decidir cuándo intervenir y cuándo mantener el silencio.

Las alternativas tecnológicas desarrolladas anteriormente para competir con los teléfonos inteligentes enfrentaron dificultades para conseguir el favor del público. Ejemplos como el Rabbit R1 y el Humane AI Pin no obtuvieron buenos resultados en ventas ni en valoración técnica, lo que genera interrogantes sobre la predisposición del mercado ante nuevos formatos de hardware de inteligencia artificial.

Pese a ello, OpenAI y Jony Ive aspiran a marcar la diferencia priorizando una integración natural y una autonomía funcional superior.

Según filtraciones recogidas por el medio, OpenAI podría presentar su primer modelo avanzado de audio destinado a consumidores a comienzos de 2026, aunque subsisten dudas sobre si habrá uno o varios productos en paralelo. Estos desarrollos se inscriben en la dinámica de innovación de las grandes tecnológicas por ofrecer alternativas al ecosistema móvil tradicional y transformar la interacción diaria entre personas y sistemas de inteligencia artificial.

Este enfoque pretende sentar las bases de una interacción fluida y continua entre el usuario y la inteligencia artificial, en la que sea posible gestionar diálogos, interrupciones y asistencia contextual de manera eficiente en tiempo real.

