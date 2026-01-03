Google Chrome cambia su modo lectura para Android: el usuario decide cuándo activarlo

Google Chrome rediseña su modo lectura para sus usuarios. (Composición)

Google dio un giro relevante en la experiencia de lectura dentro de Chrome para Android al rediseñar por completo el Modo Lectura y, sobre todo, al devolverle el control a los usuarios. Con la llegada de la versión 143 del navegador, la función deja de activarse de manera automática e impredecible y pasa a estar disponible de forma permanente desde el menú principal, permitiendo que cualquier persona decida cuándo y dónde utilizarla, sin depender del criterio del navegador.

La principal novedad es clara: el Modo Lectura ahora aparece fijo en el menú de tres puntos de Chrome para Android, bajo la opción “Escuchar página”, y puede activarse en cualquier sitio web.

De esta forma, desaparece una de las mayores frustraciones históricas de los usuarios, que veían cómo el icono del lector aparecía y desaparecía de la barra de direcciones sin explicación aparente, incluso en artículos largos pensados claramente para ser leídos.

Google Chrome en Android ahora te permite activar el Modo Lectura cuando quieras. (Google)

Un reclamo histórico de los usuarios de Chrome

El Modo Lectura es una función ampliamente valorada en navegadores móviles porque permite eliminar distracciones como banners, anuncios invasivos, ventanas emergentes y otros elementos que dificultan la lectura. Además, en muchos casos, facilita el acceso al contenido textual de páginas que utilizan muros de pago suaves o diseños deliberadamente cargados.

Pese a su utilidad, Chrome para Android nunca ofreció una experiencia consistente. La activación automática dependía de algoritmos internos que determinaban si una página “merecía” ser mostrada en modo lectura, una decisión que rara vez coincidía con la percepción del usuario. Esto provocaba que artículos extensos no activaran el lector, mientras que otros sí lo hacían sin razón clara.

Durante años, esta limitación fue interpretada como una decisión estratégica. Google, cuyo negocio está profundamente ligado a la publicidad digital, parecía evitar potenciar una función que, en la práctica, reduce la visibilidad de anuncios y elementos promocionales en la web. Sin embargo, el contexto actual es distinto.

Con el Modo Lectura evitar leer artículos con publicidad o spam. (Reuters)

El cambio de estrategia de Google y el rol de la IA

La actualización llega en un momento en el que Google está reconfigurando su relación con el contenido web. Con la expansión de las respuestas generadas por inteligencia artificial, los resúmenes automáticos y las experiencias conversacionales, la compañía ya procesa y presenta información sin depender directamente del formato original de las páginas.

En ese escenario, limitar el Modo Lectura pierde sentido. Desde la perspectiva de Google, mejorar la experiencia del usuario dentro del navegador se vuelve prioritario frente a la necesidad de proteger el modelo publicitario tradicional, especialmente en dispositivos móviles, donde la saturación visual es uno de los principales motivos de abandono de páginas.

La nueva implementación puede leerse, entonces, como un reconocimiento implícito de que el control debe estar en manos del usuario y no del navegador.

Google se encuentra reconfigurando su diseño tras la implementación de la IA.

Una interfaz renovada y más integrada

Más allá del acceso manual, el rediseño del Modo Lectura introduce cambios visuales importantes. A diferencia de la versión anterior, que ocupaba toda la pantalla y aislaba completamente el contenido, la nueva interfaz mantiene visible la barra de direcciones. El texto se muestra dentro de una hoja inferior que se superpone al sitio web original, siguiendo las líneas de diseño de Material 3 Expressive.

Esta decisión permite una transición más fluida entre la navegación tradicional y la lectura, sin la sensación de “salir” de la página. El usuario puede volver al sitio original de inmediato, cambiar de pestaña o copiar la URL sin abandonar el modo lectura.

Las opciones de personalización se mantienen, pero con una estética más moderna. Desde el panel inferior es posible elegir entre tipografías Sans Serif, Serif o Mono, ajustar el tamaño del texto hasta un 250% y seleccionar el fondo en modo claro, sepia u oscuro. Estas funciones resultan clave para mejorar la accesibilidad y adaptar la lectura a distintos entornos de luz.

Google Chrome rediseña su Modo Lectura para usuarios de Android. (Foto: 9to5Google)

Disponibilidad y cómo activarlo antes de tiempo

El despliegue del nuevo Modo Lectura se está realizando de manera gradual en la versión estable de Chrome 143 para Android. Esto significa que algunos usuarios ya lo tienen disponible, mientras que otros deberán esperar a que la actualización se complete.

Para quienes quieran probarlo de inmediato, existe la posibilidad de forzar su activación desde el menú experimental del navegador. Basta con ingresar a chrome://flags/#reader-mode-improvements, habilitar la opción correspondiente y reiniciar Chrome.

Con este cambio, Google no solo moderniza una función largamente relegada, sino que también envía una señal clara: la experiencia de lectura vuelve a ocupar un lugar central en Chrome para Android, esta vez bajo el control total del usuario.