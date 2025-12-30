10 ajustes que debes hacer a tu celular Android para protegerlo antes de que inicie 2026

La actualización constante del sistema operativo Android y de las aplicaciones reduce vulnerabilidades y protege frente a posibles ataques de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Año nuevo, teléfono más seguro. Todos los usuarios de Android tienen la posibilidad de mejorar la seguridad de su teléfono mediante diferentes ajustes antes de que inicie 2026 y reducir las opciones de ser víctimas de estafas y robo de datos.

Así que a continuación dejamos 10 ajustes para que cualquier persona pueda configurarlas en su teléfono y mejore la seguridad del dispositivo, aplicaciones y protega los datos personales almacenados.

Ajustes para mejorar la seguridad de celulares Android

Bloqueo de pantalla robusto

La primera línea de defensa en cualquier dispositivo es el bloqueo de pantalla. Un móvil sin protección puede exponer toda la información personal almacenada, incluso si nunca se pierde el aparato. Es fundamental elegir un método de desbloqueo que sea difícil de adivinar.

La configuración ideal combina un PIN o contraseña segura con datos biométricos, como la huella dactilar o el reconocimiento facial. Además, resulta clave ajustar el tiempo de bloqueo automático a unos pocos segundos, de modo que el acceso quede restringido si el teléfono permanece inactivo, lo que reduce la probabilidad de accesos no autorizados.

El bloqueo de pantalla robusto con PIN, contraseña segura o datos biométricos previene accesos no autorizados en teléfonos Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Activación de la autenticación en dos pasos

Las contraseñas por sí solas han quedado obsoletas frente a las sofisticadas técnicas de hackeo y filtraciones de datos. La autenticación en dos pasos añade una capa de seguridad adicional, ya que exige un segundo factor para acceder a cuentas sensibles, como el correo electrónico o servicios sincronizados de Google.

Esta función se habilita ingresando en la sección de seguridad de la cuenta de Google, donde se puede elegir entre recibir códigos por SMS, utilizar una app de autenticación o emplear llaves de seguridad físicas. Con este ajuste, aunque alguien obtenga la contraseña, no podrá acceder a la información sin el segundo factor.

Actualización constante del sistema y las aplicaciones

Las vulnerabilidades en el software suelen pasar desapercibidas para los usuarios, pero representan una puerta de entrada para los atacantes. Por este motivo, es necesario mantener siempre actualizado tanto el sistema operativo Android como las aplicaciones instaladas.

Permitir la instalación automática de parches de seguridad y actualizaciones desde la Play Store disminuye el riesgo de ataques que explotan fallos en versiones antiguas.

La autenticación en dos pasos en cuentas de Google añade una segunda capa de seguridad ante filtraciones y hackeos en dispositivos Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisión y control de los permisos de las aplicaciones

Muchas aplicaciones solicitan permisos para acceder a datos o funciones que no son estrictamente necesarias para su funcionamiento. Cámaras, micrófonos, contactos y ubicación suelen estar entre los más requeridos.

Desde el menú de ajustes, es posible revisar los permisos concedidos a cada aplicación y restringirlos a ‘solo al usar la app’ o denegarlos por completo. Este control limita la exposición de la información personal y evita que las aplicaciones recopilen datos de forma silenciosa.

Conexiones inalámbricas seguras

El uso descuidado de redes WiFi y Bluetooth puede dejar abiertos caminos a los ciberatacantes. Para proteger el dispositivo, se recomienda evitar la conexión automática a redes WiFi públicas o abiertas, así como desconectar el Bluetooth cuando no se utilice.

Protección antimalware activa

Un antivirus actualizado actúa como un escudo ante amenazas inesperadas. El análisis continuo de archivos y descargas detecta aplicaciones, enlaces o comportamientos sospechosos antes de que puedan causar daño.

Evitar conexiones automáticas a redes WiFi públicas y desconectar el Bluetooth refuerzan la seguridad inalámbrica en teléfonos Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta protección resulta especialmente útil para identificar malware que intenta instalarse mediante engaños o archivos maliciosos. Al mantener la función activa, el usuario se beneficia de una red de seguridad adicional que complementa las capas de defensa del propio sistema.

Copias de seguridad automáticas

Perder un móvil no necesariamente implica perder toda la información almacenada si se cuenta con copias de seguridad automáticas. Google Drive permite realizar respaldos periódicos de contactos, aplicaciones, configuraciones y archivos importantes. Esta función se activa desde el menú de sistema y garantiza que, en caso de extravío o daño irreparable.

Cifrado del dispositivo y tarjeta microSD

El cifrado transforma los datos almacenados en el dispositivo y en la tarjeta microSD en información ilegible para terceros. Solo el usuario, mediante una clave o autenticación biométrica, puede acceder a los contenidos protegidos.

Esta función se encuentra en el menú de seguridad y privacidad y protege la información incluso si el móvil cae en manos ajenas.

Las copias de seguridad automáticas en Google Drive garantizan la recuperación de datos personales tras la pérdida o daño del dispositivo Android. (Imagen ilustrativa)

Activación de ‘Encontrar mi dispositivo’

Cuando un móvil desaparece, cada minuto cuenta para recuperarlo. La función ‘Encontrar mi dispositivo’ permite localizar el teléfono en un mapa, bloquearlo a distancia, hacerlo sonar o borrar todos los datos si resulta necesario.

Este ajuste se encuentra en el menú de seguridad y privacidad y requiere que la ubicación y la cuenta de Google estén correctamente configuradas. En situaciones de robo o pérdida, este recurso puede marcar la diferencia entre recuperar el teléfono o perderlo para siempre.

Desactivación de datos de diagnóstico y rastreo

Android recopila información de uso y diagnóstico para mejorar el sistema, pero el envío continuo de estos datos no resulta imprescindible para el usuario.

Desactivar esta opción reduce el rastreo, contribuye a ahorrar batería y mantiene el perfil de uso menos expuesto ante terceros. El ajuste se encuentra en el menú de seguridad y privacidad, bajo el apartado de uso y diagnóstico, y puede desactivarse con un solo toque.