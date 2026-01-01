Google prepara computadoras con Android para competir con Windows 11: así será Aluminium OS

Google prepara su nuevo sistema operativo basado en Android. (Google)

Google prepara Aluminium OS, un nuevo sistema operativo basado en Android que apunta directamente al mercado de las computadoras personales y que podría convertirse en el competidor más fuerte de Windows 11 a partir este año.

Aunque la compañía aún no ha hecho un anuncio oficial, una reciente oferta laboral dejó al descubierto el proyecto y confirmó que se trata de una plataforma concebida con inteligencia artificial desde su diseño, marcando un giro importante en la estrategia de software de Google.

La información proviene de una vacante dirigida a un Senior Product Manager en Taiwán, enfocada en dispositivos como portátiles y tabletas. Dentro de la descripción, aparece mencionado por primera vez Aluminium OS, un nombre que no figuraba en ninguna comunicación pública previa. El hallazgo permitió conocer que Google tiene entre manos un sistema orientado a equipos de gama alta y que busca ofrecer una experiencia más completa y autónoma que la que actualmente brindan sus Chromebooks.

Google revela que su sistema operativo se llamará Aluminium OS. (Android Authority)

Aunque no está claro si “Aluminium OS” será su denominación final o simplemente una referencia interna, la compañía deja entrever que el proyecto representa la evolución natural de su ecosistema. Chrome OS, que durante años estuvo enfocado en equipos económicos y orientados al consumo básico, convivirá por un tiempo con la nueva plataforma, pero se espera que termine reemplazado progresivamente.

Google explica en la publicación que Aluminium OS estará dirigido a dispositivos premium, lo que implica que los equipos más accesibles continuarán utilizando Chrome OS de forma temporal. Sin embargo, la empresa también reconoce que ese modelo ya no responde a las necesidades actuales del mercado, donde la inteligencia artificial modular y las funciones avanzadas dominan la conversación tecnológica.

Uno de los puntos más relevantes es que el nuevo sistema está siendo desarrollado con IA como columna vertebral, y no como un añadido. Esto lo diferencia de Chrome OS, donde las funciones impulsadas por inteligencia artificial se integraron sobre una base ya existente. En el caso de Aluminium OS, la arquitectura estará diseñada para ejecutar procesos de IA de forma nativa, lo que abre la puerta a herramientas que podrían superar lo que hoy ofrecen tanto Windows 11 como otras plataformas de escritorio.

El nuevo sistema operativo de Google tendrá como base la inteligencia artificial.

La decisión de avanzar con un sistema de escritorio construido sobre Android no es casual. Google ya había reconocido que su intención era reducir la fragmentación entre sus plataformas. En lugar de mantener Chrome OS y Android como dos propuestas paralelas, la compañía quiere consolidarse sobre una sola base tecnológica que funcione en móviles, tabletas y portátiles. Esto permitirá que las aplicaciones se desarrollen bajo un mismo estándar y lleguen al ecosistema de computadoras de manera más directa y optimizada.

De acuerdo con lo que se desprende de la oferta de trabajo, Aluminium OS estará mucho más integrado con los teléfonos Android, permitiendo experiencias unificadas entre dispositivos sin las limitaciones actuales. Aunque Chrome OS ya es capaz de ejecutar apps móviles, la experiencia no siempre ha sido fluida o completa. Con el nuevo sistema, Google busca eliminar esas barreras y ofrecer un entorno que funcione igual en pantallas grandes o pequeñas.

Este cambio también implica una transición para los usuarios de Chromebooks. Las proyecciones actuales indican que la gran mayoría de los modelos existentes no recibirán actualización hacia Aluminium OS, sino que mantendrán Chrome OS hasta que se complete su ciclo de soporte. Esto significa que el reemplazo será gradual y dependerá del lanzamiento de nuevas computadoras diseñadas específicamente para la plataforma.

Google quiere crear un entorno en el que los celulares, tablets y computadoras puedan conectarse. (Imagen ilustrativa)

Aunque Google aún no ha confirmado una fecha de presentación, fabricantes como Qualcomm han adelantado que el anuncio oficial podría llegar en 2026, posiblemente en la segunda mitad del año. La compañía estaría planeando introducir el sistema junto con una nueva generación de ordenadores optimizados para sus capacidades de inteligencia artificial, con un despliegue general previsto para finales de 2026 o inicios de 2027.

Google se prepara para competir directamente en un terreno dominado por Microsoft. Aluminium OS promete ser la apuesta más ambiciosa de la compañía en el mercado de computadoras y una pieza clave en su estrategia para liderar la nueva era de sistemas basados en inteligencia artificial.