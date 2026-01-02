Tecno

No guardes tu antiguo celular en casa: es más peligroso de los que crees

Expertos advierten que los teléfonos antiguos almacenados sin revisión pueden sufrir hinchazón, fugas químicas e incluso provocar incendios

Guardar
Los celulares antiguos y sin
Los celulares antiguos y sin uso pueden provocar accidentes en casa. (Foto: Unsplash)

Guardar celulares antiguos en cajones, armarios o cajas es una práctica común en millones de hogares, pero también puede representar un riesgo poco conocido. Expertos advierten que los teléfonos en desuso, especialmente aquellos que llevan años sin encenderse, pueden convertirse en una amenaza para la seguridad doméstica.

Debido al deterioro de sus baterías de iones de litio, estos celulares pueden tener fugas químicas, emisión de gases tóxicos e incluso provoca incendios. La advertencia no es menor. Según datos de la GSMA, a nivel mundial existen más de 16.000 millones de teléfonos móviles, de los cuales cerca de 5.000 millones están fuera de uso.

Muchos de estos dispositivos permanecen almacenados en viviendas sin ningún tipo de control o revisión, acumulándose con el paso de los años a medida que los usuarios renuevan sus equipos por modelos más modernos.

Los celulares antiguos cuentan con
Los celulares antiguos cuentan con baterías de litio. (Foto: Envato Elements)

El fenómeno es masivo. Encuestas internacionales indican que tres de cada cuatro personas conservan al menos un celular antiguo en casa, y una de cada cinco guarda tres o más. En la mayoría de los casos, no se trata de un apego emocional al dispositivo, sino de la falta de información sobre cómo desecharlo correctamente y el temor a perder fotos, videos u otros archivos personales que aún podrían estar almacenados en su memoria.

El problema de las baterías de litio

Más allá de la marca o el precio, prácticamente todos los teléfonos móviles incorporan baterías de iones de litio, el mismo tipo de batería presente en tablets, consolas portátiles, cámaras y otros dispositivos electrónicos recargables. Estas baterías tienen una vida útil limitada y se degradan con el tiempo, incluso cuando no se utilizan.

Cuando un celular permanece apagado durante meses o años, la batería puede entrar en un proceso de deterioro interno. Una de las señales más visibles es la hinchazón de la batería, que puede deformar la carcasa del dispositivo, levantar la pantalla o provocar grietas. En escenarios más graves, este desgaste puede generar fugas de electrolito, una sustancia química que libera gases tóxicos e inflamables.

Se recomienda revisar anualmente el
Se recomienda revisar anualmente el estado de los celulares antiguos. (The Grosby Group /Thomas Cockrem)

El International Centre for STEM Education (ICSE), con sede en Alemania, alertó recientemente que en Europa existen alrededor de 700 millones de celulares abandonados, una cifra que representa no solo un desafío ambiental, sino también un problema de seguridad. El riesgo aumenta cuando estos dispositivos se almacenan cerca de materiales inflamables o en espacios cerrados sin ventilación.

Un riesgo que va más allá del celular

Los expertos subrayan que este problema no se limita únicamente a los teléfonos móviles. Otros equipos electrónicos que utilizan baterías de litio —como consolas de videojuegos, cámaras de video, controles inalámbricos o incluso juguetes electrónicos— también pueden sufrir el mismo proceso de degradación con el paso del tiempo.

A medida que las celdas internas envejecen, la presión dentro de la batería aumenta, lo que puede deformar la carcasa y comprometer la integridad del dispositivo. En un entorno doméstico, este tipo de deterioro pasa desapercibido hasta que el daño ya es evidente o se produce un incidente.

Debido al envejecimiento, la batería
Debido al envejecimiento, la batería del celular puede hincharse. (Xataka)

Qué hacer con los celulares viejos

Ante este escenario, los especialistas recomiendan revisar periódicamente los dispositivos electrónicos guardados en casa. Una buena práctica es elaborar un listado de todos los aparatos en desuso y comprobar su estado al menos una vez al año, prestando especial atención a signos de hinchazón, calor residual, olores extraños o deformaciones visibles.

Si al abrir un cajón aparece un celular con la carcasa abultada o la pantalla levantada, lo más importante es actuar con cautela. No se aconseja encender el equipo ni intentar desmontarlo en casa. La opción más segura es llevarlo a un punto limpio, centro de reciclaje autorizado o servicio técnico especializado, donde puedan extraer la batería y gestionar el residuo de forma adecuada.

Los expertos desaconsejan seguir tutoriales caseros para retirar baterías dañadas, ya que una manipulación incorrecta puede provocar cortocircuitos, quemaduras o incendios.

Reciclar de manera correcta los
Reciclar de manera correcta los celulares antiguos es la recomendación que dan los expertos para evitar incidentes. (litioargentina.com)

Reutilizar antes que acumular

Otra alternativa para reducir riesgos y residuos electrónicos es dar una segunda vida a los celulares antiguos. En tiendas especializadas, es posible sustituir la batería por una nueva, siempre que el dispositivo lo permita. Aunque estos equipos ya no sean compatibles con las aplicaciones más recientes, pueden seguir siendo útiles para funciones básicas.

Muchos usuarios reutilizan teléfonos antiguos como reproductores de música, despertadores, navegadores para el automóvil, cámaras de vigilancia doméstica o incluso controles remotos. De esta manera, se prolonga la vida útil del dispositivo y se evita que termine olvidado en un cajón, con los riesgos que ello implica.

Temas Relacionados

CelularesBateríaLitioLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Todos los contenidos exclusivos de PlayStation Plus disponibles en enero de 2026

Sony refuerza su servicio de suscripción al ofrecer packs exclusivos, monedas virtuales y skins para títulos free-to-play y juegos AAA en PS4 y PS5

Todos los contenidos exclusivos de

Apple retrasaría el lanzamiento del iPhone 18 para el 2027

La posible llegada del iPhone plegable y una segunda generación del iPhone Air, también estaría influyendo en esta reorganización del calendario

Apple retrasaría el lanzamiento del

Las principales amenazas a la ciberseguridad en 2026: troyanos por WhatsApp, videos falsos con IA y ataques chinos

El uso de IA por parte de hackers potenciará el phishing, los deepfakes y el malware adaptativo, capaces de evadir defensas y suplantar identidades

Las principales amenazas a la

Centros de datos de inteligencia artificial recurren a turbinas de avión y diésel ante la falta de energía

Estas soluciones permiten avanzar sin demoras proyectos de IA, pero elevan los costos, las emisiones y los conflictos regulatorios

Centros de datos de inteligencia

Estos son los celulares que ya no serán compatibles con WhatsApp desde el 15 de enero de 2026

La decisión de Meta busca reforzar la seguridad y el funcionamiento de la app, dejando fuera a equipos que no pueden soportar nuevas funciones

Estos son los celulares que
DEPORTES
Las dos referencias a la

Las dos referencias a la selección argentina en la casa de Messi que enloquecieron a los fanáticos

Preocupación por la salud del futbolista del Metz de Francia que salió herido del trágico incendio en un bar de Suiza

La promesa italiana del golf de 16 años que murió en el trágico incendio en un bar de Suiza

Marcelo Gallardo sumó a un histórico de River Plate a su cuerpo técnico

La figura del fútbol argentino que busca cerrar el Santos tras acordar la continuidad de Neymar

TELESHOW
Horacio Pagani aclaró por qué

Horacio Pagani aclaró por qué no acompañará a Beto Casella en América: “No todo es plata”

Nacho Viale cumplió 45 años: el festejo íntimo en Punta del Este y el saludo de Marcela Tinayre

Kennys Palacios se casa con Roi después de 12 años de relación: así fue la emotiva propuesta en Brasil

Benjamín Vicuña a puro relax de Punta del Este: la tarde de playa con su hija Magnolia y su novia

Las fotos de la fogata en la playa de Wanda Nara con sus hijos y Martín Migueles

INFOBAE AMÉRICA

La era del Gran Desapego

La era del Gran Desapego

Trató de conservar una imagen de Cristo, la desfiguró y saltó a la fama: el increíble giro en la vida de Cecilia Giménez gracias al “Ecce Mono”

La Diablada de Píllaro: la fiesta de demonios que cada enero reinventa la identidad andina de Ecuador

Así es la vida en la isla habitada más pequeña de Europa

La Policía de Brasil ordenó el “regreso inmediato” de Eduardo Bolsonaro, el hijo del ex presidente que está en Estados Unidos