Tecno

Cuáles son las diferencias entre las baterías de silicio-carbono y las de iones de litio

Aunque ambas comparten el principio de funcionamiento basado en el intercambio de iones, la incorporación de silicio en el ánodo abre nuevas posibilidades en términos de velocidad de carga

Guardar
Las baterías de silicio-carbono admiten
Las baterías de silicio-carbono admiten cargas más rápidas. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / TreceBits)

El desarrollo de nuevas tecnologías de baterías es clave para la evolución de dispositivos móviles, autos eléctricos y equipos electrónicos de última generación. En ese contexto, las baterías de silicio-carbono representan un avance respecto a las tradicionales de iones de litio, principalmente por los materiales empleados en su fabricación y las ventajas técnicas que ofrecen.

Aunque ambas comparten el principio de funcionamiento basado en el intercambio de iones, la incorporación de silicio en el ánodo abre nuevas posibilidades en términos de densidad energética, autonomía y velocidad de carga.

Tecnología de silicio-carbono: composición y beneficios

A diferencia de las baterías de iones de litio convencionales, que utilizan un ánodo de grafito, las baterías de silicio-carbono emplean un material compuesto nanoestructurado que puede almacenar hasta 10 veces más iones de litio.

Para cuidar la batería del
Para cuidar la batería del celular, conviene evitar exponer el dispositivo a temperaturas extremas. (Imagen ilustrativa)

Esta innovación permite aumentar la densidad energética, ofreciendo dos posibilidades principales: diseñar baterías más delgadas para dispositivos compactos, o incrementar la autonomía sin aumentar el tamaño. Además, el silicio favorece una mayor velocidad de carga, ya que facilita la absorción y liberación de iones de litio con mayor rapidez.

El equilibrio entre peso y capacidad es otro aspecto destacado. Las baterías de silicio-carbono logran suministrar más energía en un componente más ligero, lo que resulta especialmente atractivo para la industria de smartphones y vehículos eléctricos. Aunque los primeros desarrollos datan de hace una década, actualmente la tecnología avanza rápidamente hacia su uso comercial.

Comparativa con las baterías de iones de litio: diferencias clave

Existen varias diferencias fundamentales entre ambas tecnologías:

Material del ánodo:

  • Las baterías de iones de litio tradicionales utilizan grafito (carbono).
  • Las de silicio-carbono reemplazan parcial o totalmente el grafito por silicio o una mezcla de silicio y carbono.
Las baterías de silicio-carbono representan
Las baterías de silicio-carbono representan un avance respecto a las tradicionales de iones de litio. (litioargentina.com)

Densidad de energía y capacidad:

  • El silicio puede almacenar muchos más iones de litio, lo que se traduce en mayor densidad energética y mayor autonomía para el usuario final.

Ciclo de vida y estabilidad:

  • Las de iones de litio con grafito ofrecen una vida útil predecible.
  • El silicio tiende a expandirse y contraerse durante los ciclos de carga y descarga, lo que puede afectar la estabilidad. No obstante, las nuevas combinaciones con carbono han mejorado este aspecto.

Velocidad de carga:

  • Las baterías de silicio-carbono admiten cargas más rápidas, mientras que las de grafito tienen una velocidad limitada por la absorción de iones.

Aplicaciones y desarrollo:

  • Las baterías de iones de litio siguen siendo la tecnología más difundida en la actualidad.
  • Las de silicio-carbono, en expansión, resultan prometedoras para aumentar la autonomía y reducir el tamaño de dispositivos móviles y vehículos eléctricos.
Desactivar funciones como el Bluetooth
Desactivar funciones como el Bluetooth o el Wi-Fi cuando no sean necesarios también contribuye a prolongar la autonomía diaria de la batería. (Foto: Imagen ilustrativa)

El cambio fundamental que introduce el silicio en la composición del ánodo marca una diferencia clave en la evolución de las baterías. Esta tecnología no solo permite optimizar el espacio y el peso del hardware, sino que también responde a la creciente demanda de eficiencia y rendimiento en las aplicaciones modernas.

Aunque aún se perfeccionan aspectos de estabilidad y durabilidad, las baterías de silicio-carbono se posicionan como una de las alternativas más innovadoras para el futuro de la energía portátil.

Consejos prácticos para prolongar la vida útil de la batería del celular

Para cuidar la batería del celular, conviene evitar exponer el dispositivo a temperaturas extremas, ya que el calor y el frío pueden afectar su rendimiento y reducir su vida útil. Es recomendable cargar el teléfono cuando la batería esté entre el 20% y el 80%, en lugar de esperar a que se agote por completo o cargarlo siempre al 100%. Además, utilizar el cargador original y desconectarlo una vez que alcance la carga recomendada ayuda a preservar la salud del componente.

Otra práctica útil es reducir el brillo de la pantalla y cerrar aplicaciones en segundo plano que no se estén usando. Activar el modo ahorro de energía y desactivar funciones como el Bluetooth, el GPS o el Wi-Fi cuando no sean necesarios también contribuye a prolongar la autonomía diaria y a mantener la batería en buen estado durante más tiempo.

Temas Relacionados

BateríasCelularesSilicio-carbonoIones de litioLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Qué significa llevar una prenda amarilla en Año Nuevo, según la inteligencia artificial

Gemini y ChatGPT coinciden en que el gesto de usar una vestimenta de este color en esta fecha especial va mucho más allá de la superstición

Qué significa llevar una prenda

Guía fácil para activar el modo Stranger Things en WhatsApp

Este modo ofrece a los fanáticos la posibilidad de personalizar la aplicación con imágenes, sonidos y chatbots inspirados en la serie de Netflix

Guía fácil para activar el

El robot humanoide que recupera el equilibrio tras una caída y opera bajo la lluvia

El DR02 se distingue por su nuevo sistema de control de movimiento de cuerpo completo, que permite coordinar piernas, brazos y torso de forma integrada

El robot humanoide que recupera

Crea mensajes emotivos de Año Nuevo para amigos y familiares con ayuda de la inteligencia artificial

Gemini indica que crear textos conmovedores es un proceso colaborativo y que los mejores resultados dependen de los detalles aportados por el usuario

Crea mensajes emotivos de Año

El significado de celebrar Año Nuevo en soledad, según la inteligencia artificial

Gemini y ChatGPT coinciden en que elegir pasar estas fechas en compañía de uno mismo no implica necesariamente un aislamiento negativo

El significado de celebrar Año
DEPORTES
Con el foco en la

Con el foco en la Premier League y la NBA: las ocho propuestas deportivas para ver este 1° de enero

Crisis en el Chelsea de Enzo Fernández: los motivos por los que el entrenador Enzo Maresca evalúa marcharse

Roberto Carlos habló tras ser operado por un problema cardíaco: “No hay motivos para alarmarse”

En el último día de 2025, Neymar definió su futuro de cara a su sueño de jugar el Mundial 2026

El debate sobre la “tercera pata” del tenis y la gran pregunta para 2026: ¿quién puede desafiar el reinado de Alcaraz y Sinner?

TELESHOW
La alegría de Joaquín Levinton

La alegría de Joaquín Levinton luego que David Kavlin contara cómo se dio cuenta que sufría un infarto: “¡Salvé a dos!"

Juana Viale lanzó un fuerte llamado a la conciencia ambiental: “Fin de año, cambiemos hábitos”

Valentino López anticipó a su padre en comunicar el nacimiento de Lando: “Felicitaciones por el nuevo integrante de la familia”

Nació Lando, el segundo hijo de Maxi López y Daniela Christiansson: “Llegó para agrandar el equipo”

El conmovedor homenaje de Nancy Duplaá para su madre Elsa, a 5 meses de su muerte: “Te extraño, mamita”

INFOBAE AMÉRICA

Protestas en Bolivia contra la

Protestas en Bolivia contra la quita de subsidios a los combustibles: los manifestantes rechazan el llamado al diálogo del Gobierno

Crisis en Irán: en el cuarto día de protestas, manifestantes intentaron ingresar a un edificio gubernamental

Las acciones que más ganaron y las que tuvieron peores resultados en Wall Street en 2025

El petróleo cerró el año con su mayor baja desde 2020

Crisis en Irán: en medio de las multitudinarias protestas y la espiral inflacionaria, el régimen designó un nuevo jefe del Banco Central