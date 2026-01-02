Tecno

Cómo funciona Mastodon, el nuevo competidor de X y Threads de código abierto

La plataforma se presenta como un espacio donde los usuarios gestionan su experiencia eligiendo servidores con reglas propias, sin depender de una empresa centralizada

Mastodon funciona a través de
Mastodon funciona a través de servidores independientes, cada uno con reglas propias de moderación y registro. (Mastodon)

Mastodon se está consolidando como una red social descentralizada y de código abierto. A diferencia de plataformas como X (antes Twitter) y Threads, permite que cualquier persona utilice, adapte e instale su software en un servidor propio.

Fundada en 2016 por Eugen Rochko, Mastodon opera como una organización sin fines de lucro. El propósito central no reside en generar beneficios para accionistas, sino en responder a las demandas de la comunidad internacional de usuarios y administradores.

El eje clave del funcionamiento de Mastodon es su descentralización. El sistema se configura alrededor de servidores (también llamados “instancias”) independientes. Cada servidor puede ser administrado por personas, grupos u organizaciones y establecer reglas sobre el registro, la moderación y la temática.

Esta estructura organizativa marca una diferencia fundamental frente a redes tradicionales. En Mastodon no existe una empresa comercial que domine el sistema completo; el control recae en una federación de comunidades enlazadas, lo que brinda mayor autonomía y diversificación en la experiencia del usuario.

La plataforma permite migrar cuentas
La plataforma permite migrar cuentas entre servidores, ofreciendo flexibilidad a los usuarios en la gestión de su identidad digital. (Mastodon)

Al sumarse a Mastodon, las personas deben crear una cuenta y elegir uno de los servidores disponibles, en un proceso semejante al de seleccionar un proveedor de correo electrónico. La dirección de usuario queda asociada al servidor elegido, pudiendo reflejar intereses específicos, tal como @[usuario]@climatejustice.social.

Sin embargo, la interacción no se limita a la instancia elegida, permitiendo la conexión con usuarios de otros servidores a menos que existan bloqueos por decisión de moderación.

Una de las ventajas más relevantes es la opción de migrar la cuenta entre distintos servidores, de modo que la elección inicial nunca es definitiva. Además, la federación de servidores permite que los usuarios compartan contenido a través de la red, excepto cuando se producen restricciones fundamentadas en las reglas de cada comunidad.

Mastodon forma parte del conocido "Fediverso“, un conjunto de plataformas interconectadas por el principio de descentralización. Así, tener una cuenta en Mastodon puede ser la puerta de entrada a un abanico de servicios afines, ampliando el alcance más allá de la plataforma principal y ofreciendo una experiencia menos centralizada.

No existe una empresa dominante
No existe una empresa dominante en Mastodon; la gestión recae en una federación de administradores y usuarios. (Mastodon)

Para crear una cuenta, el proceso comienza en el sitio oficial, donde se despliega un listado de servidores que pueden filtrarse según idioma, ubicación, temática y formas de registro. Para facilitar la incorporación de nuevos usuarios desde otras redes, Mastodon permite abrir cuentas directamente en mastodon.social, eliminando la necesidad de elegir servidor al inicio.

Cada servidor fija sus propias normas, abarcando desde los criterios de moderación hasta los requisitos de ingreso para nuevos miembros. Por ello, es fundamental que quienes decidan unirse revisen detenidamente la política interna del servidor seleccionado.

Las reglas de convivencia en Mastodon prohíben la difusión de discursos discriminatorios, la incitación a la violencia y la publicación de información falsa. El contenido explícito, violento o sensible debe estar correctamente etiquetado. Además, siempre se exige la atribución de obras ajenas y la identificación del uso de inteligencia artificial.

En cuanto a las prestaciones de la plataforma, Mastodon habilita publicaciones, respuestas, favoritos, uso de hashtags, republicaciones y, desde 2025, la función de citar publicaciones. Las listas, en cambio, presentan limitaciones, ya que únicamente agrupan a los usuarios que ya se siguen mutuamente.

Las normas de convivencia prohíben
Las normas de convivencia prohíben discursos discriminatorios y exigen la correcta atribución de obras y uso de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, los mensajes directos no son privados en sentido estricto; funcionan como publicaciones dirigidas, por lo que resulta esencial ajustar el nivel de visibilidad de cada comunicación.

La privacidad en Mastodon es gestionada por el propio usuario. Se pueden definir publicaciones públicas, no listadas, exclusivas para seguidores o solo visibles para personas concretas mencionadas en el mensaje.

No existe un sistema centralizado de verificación de cuentas como en X; en algunos servidores, se habilitan mecanismos propios de validación o se permite enlazar perfiles externos mediante enlaces especiales. Sin embargo, estas fórmulas no cuentan con reconocimiento oficial en toda la red.

Mastodon ha alcanzado cerca de 10 millones de cuentas creadas y, para mediados de 2025, registra menos de un millón de usuarios activos mensuales. Si bien estas cifras sitúan la plataforma lejos del alcance de las grandes redes, continúa captando el interés de quienes buscan mayor privacidad, diversidad comunitaria y control sobre sus espacios digitales.

