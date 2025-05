Glosario de tecnología: qué significa Ventajas y desventajas de las redes sociales

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología se ha hecho necesaria para realizar actividades en diferentes ámbitos, por lo que también lo es conocer más términos que podrían ayudar a proteger a menores de edad expuestos a las redes sociales, evitar o reconocer un ataque hacker, entre otras.

Debido a que la tecnología se volvió elemental para el trabajo, el entretenimiento, la escuela y seguir en contacto con amigos y familiares, también lo es conocer qué es un DDoS, el grooming, el stacking, entre otros términos tecnológicos.

Al tener más conocimientos se podrá estar más preparado ante cualquier adversidad y enseñar a otros, principalmente niños y adultos mayores a actuar y tener confianza al utilizar dispositivos o conectarse a internet.

Qué significa Ventajas y desventajas de las redes sociales

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Archivo Infobae)

Las redes sociales son plataformas virtuales en las que se pueden poner en contacto dos o más individuos. Poseen un gran número de ventajas y desventajas que son importante conocer a la hora de hacer uso de ellas.

¿Qué son las redes sociales?

Una red social es un espacio virtual en el que diferentes usuarios pueden interactuar intercambiando mensajes, imágenes o vídeos, entre otras opciones. Son accesibles desde dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas u ordenadores.

Sumado a esto, en las redes sociales se pueden crear listas de amigos o seguidores para compartirles el contenido creado. Este contenido en la mayoría de redes sociales puede ser valorado por los seguidores a través de un “me gusta”, comentario o incluso puede ser guardado para ser consultado en otro momento.

Con el paso del tiempo las redes sociales han ido incrementando el número de servicios que ofrecen hasta tener la opción de comprar determinados artículos a través de ellas.

Seguro que alguna vez te has preguntado cuáles son las ventajas y desventajas de las redes sociales, en este artículo te las explicamos con todo lujo de detalle.

Ventajas de las redes sociales

A continuación te explicamos las principales ventajas de las redes sociales:

Conectividad. Las redes sociales permiten comunicarse con cualquier persona del mundo sin que la distancia suponga un problema. Sumado a esto, también permiten mantener un vínculo más estrecho con aquellas personas que no se ven en el día a día. Modelos de negocio. Las redes sociales han permitido la aparición de nuevos modelos de negocio que no se concebían hasta la fecha. Se han implantado nuevas figuras tan conocidas como “influencer” o “youtuber”, que permiten obtener ingresos a través de publicidad principalmente. Empresas con productos destinados a la gente joven fueron las primeras en colaborar con este tipo de personalidades para publicitar sus artículos. Atención al cliente. Muchas empresas utilizan estas plataformas para ofrecer el servicio de atención al cliente. Sumado a esto, también tratan de interactuar con ellos para obtener un feedback de sus productos, realizar descuentos y promociones y ofrecer esa sensación de cercanía tan necesaria con el cliente. Organización social. Las redes sociales dan la posibilidad de realizar agrupaciones de personas con mucha facilidad. Estas organizaciones suelen estar enfocadas a realizar una denuncia pública, compartir opiniones entre usuarios con gustos similares o crear un espacio de encuentro para aquellas personas que han cambiado su ciudad de residencia y desean conocer gente nueva. Entretenimiento. Mayoritariamente, el contenido compartido en redes sociales está enfocado a la diversión y el entretenimiento. Es una buena herramienta para distraerse en aquellos ratos muertos que pueden haber en la vida de una persona. Educación. Las redes sociales son una gran fuente de conocimiento si se utilizan para ello. Podemos encontrar multitud de cuentas que crean contenido enfocado a aprender acerca de nuevos temas. También tienen mucha demanda los usuarios que comparten curiosidades y trucos útiles en el día a día. Oportunidades. Cuando un usuario se crea una cuenta, parte de 0 seguidores como todas las demás. En este sentido, existen igualdad de oportunidades para poder empezar a crear un contenido interesante que permita incrementar el número de usuarios interesados en la cuenta. Inmediatez . La sociedad de hoy en día cada vez es más exigente con los tiempos de espera y valora mucho la inmediatez. A través de las redes sociales puedes mantener una comunicación al instante y en tiempo real. Contactos. Las redes sociales generan una red de contactos que si se trabajan de la forma correcta pueden ayudar mucho al usuario en cuestión. Permiten crear una red de contactos a los que recurrir en cualquier momento.

Desventajas de las redes sociales

Las redes sociales conllevan unos determinados peligros y desventajas que recomendamos conocer para evitar sufrir una mala experiencia en ellas.

Anonimato . A pesar de que para participar en las redes sociales es necesario crearse un perfil personal, no debemos confiar siempre en que nos estamos comunicando con la persona que creemos. Muchos usuarios malintencionados utilizan perfiles falsos o el propio anonimato para hacer daño o con objetivos perversos. Trastornos mentales. Lo que un usuario comparte en una red social, mayoritariamente es positivo. El recibir únicamente impactos positivos puede desembocar en una perspectiva de la realidad distorsionada. Generalmente, se percibe que la vida de todo el mundo es perfecta y que solo tiene problemas uno mismo. Esta situación genera depresiones e inseguridades, afectando a la salud mental del usuario. Relaciones personales. Si no se hace un uso adecuado de las redes sociales, se puede abusar de ellas dejando de lado las relaciones personales de cara a cara. Muchos usuarios de estas plataformas en reuniones personales prefieren estar comunicándose con otra gente a través de su dispositivo móvil que de entablar una conversación. Fake news. En estas plataformas la información circula a total velocidad y en todo momento hay nuevas noticias que leer. Algunos usuarios se encargan de crear noticias falsas para causar confusión. Es recomendable verificar la fuente que aporta la información para no caer en bulos. Acoso. Una peculiaridad de las redes sociales es que funcionan las 24 horas del día. En todo momento se puede enviar un mensaje, subir una imagen o poner un comentario. Determinados usuarios irrespetuosos pueden llegar a acosar a una persona enviando multitud de mensajes, dando “me gusta” o llevando a cabo otro tipo de acciones sobre su perfil. Sumado a esto, estos usuarios también pueden utilizar la información subida a las redes sociales para buscar encuentros personales u otro tipo de objetivos. Privacidad . Muchas redes sociales utilizan los datos de sus usuarios para venderlos a otras empresas y obtener una rentabilidad, este es uno de los causantes de que sean plataformas gratuitas. Sumado a esto, un usuario puede conocer con todo detalle la vida y movimientos de una persona si se publica una gran cantidad de contenido. Adicción. Estas plataformas generan cierta a adicción a consultar de forma continua las nuevas publicaciones, mantener conversaciones o generar nuevo contenido. Estar muchas horas haciendo uso de estas plataformas puede alejar a los usuarios de lograr sus objetivos de vida.

En conclusión, las redes sociales han aportado un gran número de aspectos positivos a la sociedad y a las empresas. Asimismo, como hemos podido ver anteriormente, no se deben pasar por alto los riesgos que conllevan y tampoco es recomendable abusar de ellas.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (EP)

La tecnología en la vida

Incorporar tecnología en la vida diaria ofrece diversos beneficios y simplifica numerosas tareas cotidianas. Desde la organización personal y laboral mediante aplicaciones y dispositivos inteligentes, hasta el bienestar físico y mental a través de gadgets y software especializados, la tecnología se ha convertido en un aliado primordial.

Asimismo, facilita la comunicación instantánea y la conexión con personas de todo el mundo, rompiendo barreras geográficas. Además, los sistemas de seguridad inteligentes proporcionan un nivel superior de comodidad y protección en el hogar. Adoptar estas herramientas tecnológicas puede significar un paso hacia la optimización del tiempo y la mejora de la calidad de vida, al mismo tiempo que se abre el camino hacia el descubrimiento de nuevas posibilidades y aprendizajes.