Cómo hacer una postal de Año Nuevo con Nano Banana de Google

Crea postales de Año Nuevo con IA: Gemini y Nano Banana permiten transformar fotos en saludos personalizados - (Imagen ilustrativa Infobae)

La celebración de Año Nuevo invita a compartir mensajes originales y personalizados con amigos y familiares. En 2025, la inteligencia artificial de Google facilita este proceso con una herramienta avanzada: Nano Banana, integrada en Gemini, el asistente digital que permite transformar cualquier fotografía en una postal festiva de manera sencilla y gratuita.

La propuesta responde a una tendencia creciente: aprovechar la tecnología para enviar saludos creativos y diferenciarse en un contexto donde la inmediatez y la personalización son cada vez más valoradas.

Hoy, 31 de diciembre, millones de personas buscan la mejor forma de felicitar el inicio de 2026. Con la ayuda de la IA de Google, es posible crear invitaciones, recuerdos y felicitaciones digitales listas para compartir en redes sociales, apps de mensajería o incluso en formato impreso.

Postales únicas para 2026: Gemini y Nano Banana democratizan el diseño de saludos y recuerdos festivos - (Foto: Imagen ilustrativa)

Qué es Nano Banana y cómo funciona en Gemini

Nano Banana es el nombre interno de la tecnología de generación y edición de imágenes que Google integró en Gemini (conocida comercialmente como Gemini 2.5 Flash Image). Esta herramienta permite crear postales de Año Nuevo a partir de fotografías y descripciones escritas, conocidas como “prompts”.

Gracias a esta función, cualquier usuario puede acceder a resultados de calidad profesional, sin tener experiencia en diseño gráfico ni conocimientos técnicos avanzados.

El proceso es simple: se accede a Gemini desde la aplicación móvil o la web, se inicia sesión con una cuenta de Google y se ingresa a la sección de creación de imágenes. Allí, el usuario puede cargar la foto que quiere transformar y detallar, en una frase, el estilo y los elementos deseados para la postal.

Cómo crear una postal de Año Nuevo paso a paso

La combinación de prompts claros, fotos familiares y decoraciones temáticas convierte la generación de tarjetas festivas en una experiencia accesible y atractiva para todos los usuarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Accede a Gemini desde tu dispositivo móvil o navegador y asegúrate de tener iniciada tu cuenta de Google. Selecciona la opción de creación de imágenes y carga la foto que deseas convertir en postal. Escribe un prompt claro que indique el estilo y los elementos que buscas. Ejemplos útiles para Año Nuevo: “Crea una postal de Año Nuevo con esta foto familiar, añade fuegos artificiales y el mensaje ‘Feliz 2026’ con tipografía dorada”. “Transforma esta imagen en una postal festiva con relojes, confeti y luces de colores para celebrar el Año Nuevo”. “Diseña una postal elegante con fondo oscuro, destellos y una frase personalizada de bienvenida al 2026”. Revisa la imagen generada. Si el resultado no es el esperado, prueba con nuevos prompts o ajusta detalles específicos. Descarga la postal para compartir por WhatsApp, correo, redes sociales o imprimir y entregar en persona.

Consejos para lograr una postal atractiva y original

Elige una fotografía bien iluminada y de buena resolución, donde los rostros sean visibles.

Define de antemano el mensaje y el ambiente que quieres transmitir.

Sé preciso en el prompt : detalla colores, elementos visuales, tipo de letra y cualquier decoración específica.

Aprovecha la posibilidad de ajustes sucesivos: puedes pedir cambios en el fondo, sumar elementos festivos o modificar el texto cuantas veces quieras hasta encontrar la versión ideal.

Año Nuevo con creatividad digital: IA de Google ofrece la forma más fácil y moderna de enviar postales personalizadas - (Imagen ilustrativa Infobae)

Nano Banana permite modificar la imagen en tiempo real, manteniendo la coherencia visual y la identidad de los protagonistas, algo especialmente útil en retratos familiares.

La integración de Nano Banana en Gemini diferencia a la IA de Google de otras opciones, al ofrecer resultados realistas y personalizados a partir de instrucciones en lenguaje natural. La herramienta conserva los rasgos faciales y permite añadir detalles festivos, fondos temáticos o frases personalizadas sin perder la calidad original de la imagen.

En el cierre de 2025, crear una postal de Año Nuevo con la IA de Google es una alternativa fácil y efectiva para quienes buscan sorprender con un saludo diferente. La combinación de foto, mensaje y detalles visuales permite personalizar la bienvenida a 2026, reforzando el espíritu festivo y la conexión con quienes están cerca o lejos.