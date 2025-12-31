Tecno

WhatsApp suma stickers, efectos y reacciones especiales para tu celebración de Año Nuevo

Los nuevos recursos permiten que cada saludo tenga voz, imagen y emoción propia, reflejando el ambiente festivo de final de año

WhatsApp impulsa animaciones únicas para celebrar durante las festividades de final de año - crédito WhatsApp

A medida que el mundo espera la llegada de 2026, WhatsApp se consolida como la plataforma central para enviar saludos y organizar encuentros en la noche más activa del año. El 31 de diciembre representa el mayor pico de mensajes y llamadas a nivel global, superando los más de 100.000 millones de mensajes y 2.000 millones de llamadas que se registran en un día habitual.

Para muchos, WhatsApp es el canal elegido para compartir deseos, planificar reuniones y mantener el contacto con familiares y amigos en distintas ciudades o países.

En este contexto, la plataforma ha decidido potenciar la experiencia de sus usuarios con una serie de funciones festivas pensadas especialmente para Año Nuevo. El objetivo es facilitar la comunicación, sumar creatividad a los saludos y hacer que cada mensaje o videollamada sea más especial.

Stickers y animaciones para compartir el espíritu festivo

Por primera vez, los stickers animados pueden usarse en los estados para destacar los saludos de Año Nuevo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este año, WhatsApp ha lanzado un paquete de stickers exclusivo de 2026. Los usuarios pueden descargarlo y enviar imágenes animadas y coloridas que expresan alegría, buenos deseos y celebraciones. Estos stickers, diseñados para la ocasión, permiten personalizar los chats y diferenciar el saludo de Año Nuevo de los mensajes tradicionales.

Por primera vez, los stickers animados también están disponibles en las actualizaciones de estado. Esta novedad permite destacar publicaciones temporales con gráficos llamativos y efectos visuales, para que el saludo de Año Nuevo sea visible para todos los contactos de manera creativa y atractiva.

Efectos especiales en videollamadas y reacciones animadas

La experiencia de las videollamadas también suma novedades. WhatsApp ha incorporado efectos festivos que se activan durante las comunicaciones en video. Ahora es posible añadir fuegos artificiales, confeti y animaciones de estrellas en tiempo real, creando un ambiente de celebración aunque los participantes estén en diferentes lugares. Solo hay que tocar el ícono de efectos durante la llamada para que la pantalla se llene de movimiento y color.

Las reacciones con confeti animado regresan para esta fecha. Los usuarios pueden emplear el emoji de confeti para reaccionar a mensajes y ver una animación especial en el chat, sumando un detalle visual que acompaña los deseos de felicidad y prosperidad para el año que comienza.

Herramientas para organizar y disfrutar la celebración

Las funciones festivas de WhatsApp facilitan compartir alegría y organizar celebraciones en la noche del 31 de diciembre - (Imagen ilustrativa Infobae)

WhatsApp no solo es clave para enviar saludos, también para coordinar los detalles de la celebración. La función de eventos en grupo permite fijar mensajes importantes en el chat, recopilar confirmaciones de asistencia y compartir información relevante sobre la reunión.

Las encuestas facilitan la organización de comidas, bebidas o actividades, y el envío de la ubicación en tiempo real ayuda a que los invitados lleguen sin complicaciones y puedan avisar cuando han llegado a casa.

Para quienes no pueden asistir en persona, WhatsApp recomienda enviar notas de video o voz, capturando momentos auténticos que permitan a todos sentirse parte de la celebración, sin importar la distancia.

Tendencia global: WhatsApp como puente en la noche de Año Nuevo 2026

La plataforma se ha convertido en el puente que une a millones de personas en el cambio de año, permitiendo que los saludos lleguen a cualquier rincón del planeta en segundos. El uso de efectos, stickers y herramientas colaborativas refleja la evolución de la comunicación digital, en la que la personalización y la inmediatez son cada vez más valoradas.

En la noche del 31 de diciembre, WhatsApp refuerza su papel como espacio de encuentro privado y seguro, donde los usuarios pueden celebrar, compartir emociones y planificar juntos el comienzo de un nuevo año. Las nuevas funciones buscan hacer que cada mensaje y cada llamada sean más memorables, sumando color y alegría a los deseos de Año Nuevo.

