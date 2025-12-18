Tecno

Diseñan funda para iPhone con segunda pantalla que permite tomar selfies con la cámara trasera

Un accesorio con ranura microSD y visualización circular es la gran novedad para los usuarios del teléfono de Apple

Esta funda permite aprovechar los sensores traseros del iPhone 17 Pro para selfies de máxima calidad.

Selfix ha irrumpido en el mercado estadounidense con una funda para iPhone 17 Pro que ha captado la atención de los entusiastas de la tecnología móvil y la fotografía. Su principal innovación es la incorporación de una pantalla trasera circular, que permite a los usuarios tomar selfies con la cámara principal del dispositivo, una función inédita en el ecosistema Apple y que ha generado gran expectación en redes sociales y foros especializados.

La funcionalidad central de Selfix reside en su capacidad para mostrar, en tiempo real, el encuadre y la imagen captada por los sensores traseros del iPhone 17 Pro. Al colocar la funda y activar la cámara, la pantalla trasera refleja exactamente lo que ve la lente principal, lo que facilita la toma de autorretratos con la máxima calidad que ofrece el dispositivo. Así, los usuarios pueden controlar la luz, el ángulo y la composición de la fotografía, superando las limitaciones habituales de la cámara frontal.

En cuanto a sus características técnicas, Selfix equipa un panel circular con resolución de 480 x 480 píxeles, tecnología AMOLED y funcionalidad táctil, lo que garantiza una visualización nítida y eficiente de las imágenes.

Una ranura interna para tarjetas microSD expande la memoria del iPhone hasta 2 TB.

En tanto, la funda incorpora una ranura interna para tarjetas microSD de hasta 2 TB, lo que permite ampliar la memoria del iPhone de forma instantánea y sin recurrir a servicios de suscripción. Esta opción de almacenamiento externo es poco común en productos diseñados para dispositivos Apple, lo que añade un valor diferencial al accesorio.

Frente a otras fundas y accesorios similares, Selfix destaca por ofrecer una solución práctica y directa al problema de la calidad de los selfies, aprovechando los sensores traseros del teléfono. Aunque existen antecedentes de fundas con pantalla trasera en el mercado Android, la integración de esta función en un producto para iPhone representa una novedad significativa para los usuarios de la marca.

No obstante, la funda presenta algunas limitaciones importantes. Por el momento, su compatibilidad se restringe exclusivamente al iPhone 17 Pro, sin versiones disponibles para otros modelos de Apple ni para dispositivos Android.

El panel AMOLED táctil de 480 x 480 píxeles facilita el encuadre y la composición de autorretratos.

Asimismo, Selfix solo se ha anunciado para el mercado estadounidense, sin información sobre su posible lanzamiento internacional. Otro aspecto relevante es el consumo energético, ya que la pantalla trasera obtiene su energía directamente del iPhone, lo que puede reducir la autonomía del dispositivo en caso de uso intensivo del accesorio.

En relación al precio, la marca no ha revelado detalles sobre el coste de Selfix. Sin embargo, experiencias previas con productos similares sugieren que el precio podría situarse entre USD 150 y USD 200, una cifra considerablemente superior a la de las fundas oficiales de Apple, que suelen oscilar entre USD 80 y USD 100.

La expectativa sobre el valor final y la disponibilidad internacional del producto permanece abierta, mientras la comunidad tecnológica sigue de cerca cualquier novedad sobre su comercialización.

Por ahora, la funda es compatible solo con el iPhone 17 Pro y su venta se limita a Estados Unidos.

Por ahora, la atención se centra en el impacto que Selfix pueda tener en el mercado y en la respuesta de los usuarios ante esta propuesta innovadora. El desarrollo de este accesorio podría marcar un antes y un después para quienes buscan mejorar la calidad de sus selfies en el entorno Apple.

