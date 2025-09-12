Tecno

iOS 26: estas son todas las novedades que trae y los modelos de iPhone compatibles

Uno de los cambios más destacados del nuevo sistema operativo de Apple es Liquid Glass, un diseño que imita las propiedades del vidrio y transforma la forma en que el usuario interactúa con su celular

Una de las principales novedades de iOS 26 es su nuevo rediseño visual, conocido como Liquid Glass.

El nuevo sistema operativo de Apple para iPhone, iOS 26, está a punto de lanzarse de manera pública en todo el mundo. Una de sus principales novedades es el rediseño visual llamado Liquid Glass.

Este efecto, según explicó la compañía, imita las propiedades del vidrio: refleja y refracta el entorno en tiempo real para resaltar el contenido en pantalla de forma más inmersiva.

Por primera vez, este estilo se aplicará de manera transversal en todos los sistemas operativos de Apple: iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 y tvOS 26.

La empresa también señaló que los elementos de navegación —como controles, barras de herramientas y pestañas— fueron rediseñados por completo. Antes tenían un aspecto plano y rígido; ahora adoptan formas que armonizan con el hardware actual, como las esquinas redondeadas del iPhone y otros dispositivos.

Este rediseño también ajusta la apariencia de los botones.

Qué otras novedades trae iOS 26

Estas son algunas de las novedades que llegan con iOS 26:

Funciones impulsadas por Apple Intelligence

  • Traducción en tiempo real de llamadas y mensajes.
  • Creación de emojis personalizados con Genmoji.
  • Resúmenes automáticos de textos y generación de recordatorios a partir de correos electrónicos.

Mejoras en aplicaciones nativas

  • Mensajes: incorpora encuestas en los chats y la opción de personalizar fondos de conversación.
  • Teléfono: unifica contactos favoritos, llamadas recientes y buzón de voz en una sola vista.
  • Safari: adopta el diseño Liquid Glass con una barra de direcciones más transparente.
Este nuevo diseño de la interfaz se adapta a las aplicaciones que estén en uso.

Integraciones adicionales

  • CarPlay añade la posibilidad de enviar contenido multimedia vía AirPlay desde el iPhone al vehículo, siempre que esté detenido.

Qué modelos de iPhone son compatibles con iOS 26

Estos son los iPhones compatibles con iOS 26:

  • iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max
  • iPhone SE (2ª generación)
  • iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max
  • iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max
  • iPhone SE (3ª generación)
  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max
  • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max
  • iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max y 16e
  • iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y 17 Pro Max

La compañía subraya que, pese a la amplia cobertura, no todas las funciones estarán disponibles en todos los modelos. Por ejemplo, las funciones de Apple Intelligence solo son compatibles a partir del iPhone 15 Pro.

Las funciones de Apple Intelligence son compatibles a partir del iPhone 15 Pro.

Cómo es el nuevo iPhone 17

La serie iPhone 17 debuta con el chip A19 de 3 nanómetros, que ofrece un rendimiento superior y mayor eficiencia energética, según Apple, ya que extiende la batería hasta 8 horas más frente a la generación previa.

Su pantalla de 6,3 pulgadas con refresco de 120 Hz asegura una experiencia más fluida y nítida. En fotografía, el modelo base integra una cámara principal de 48 MP, un telefoto de 12 MP y una cámara frontal con IA capaz de reconocer más rostros, ajustar el encuadre y tomar fotos horizontales sin girar el dispositivo.

En software, suma funciones como la traducción en tiempo real y la búsqueda visual con IA.

El iPhone 17 Air se distingue por su diseño ultradelgado de 5,6 mm, disponible en negro, blanco, dorado y azul. Incluye una cámara trasera de 48 MP con zoom óptico 2x, una frontal de 18 MP y se limita al uso de eSIM, ya que no cuenta con bandeja física.

El nuevo iPhone viene en cinco colores: blanco, negro, violeta, azul claro y verde pastel.

El iPhone 17 Pro eleva la potencia con el chip A19 Pro, que ofrece un 40% más rendimiento.

Añade un sistema de cámara de vapor para evitar el sobrecalentamiento y un módulo trasero de forma rectangular con tres lentes de 48 MP, zoom digital de 40x y mejoras en la captura de luz para obtener colores más reales.

