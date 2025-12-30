Tecno

El consejo de Jensen Huang, CEO de Nvidia, para jóvenes estudiantes en la era de la inteligencia artificial

El directivo ha compartido su visión y recomendaciones para las nuevas generaciones, subrayando la importancia de aprender sobre IA

Huang también abordó la importancia
Huang también abordó la importancia de desarrollar destrezas para interactuar con modelos de inteligencia artificial. (Yui Mok/Pool via REUTERS / Imagen ilustrativa Infobae)

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia y una de las figuras más influyentes de la industria tecnológica, ha sido protagonista de la transformación de su empresa en uno de los mayores fabricantes de procesadores gráficos del mundo. En 2025, la compañía alcanzó un hito histórico al superar los USD 4 billones de valor en el mercado, consolidando su papel en la vanguardia tecnológica.

Ante el avance acelerado de la inteligencia artificial, Huang ha compartido su visión y recomendaciones para las nuevas generaciones, subrayando la importancia de aprender sobre IA para afrontar los retos del futuro laboral.

El aprendizaje de IA: una prioridad para los jóvenes, según Jensen Huang

Durante una entrevista con la periodista Cleo Abram, conductora del programa “Huge If True”, Jensen Huang enfatizó la necesidad de que los estudiantes actuales se enfoquen en el aprendizaje de inteligencia artificial.

Jensen Huang, director ejecutivo de
Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, es una de las figuras más influyentes de la industria tecnológica. REUTERS/Evelyn Hockstein

“Uno de los consejos más importantes que daría es, por ejemplo, que, si yo fuera estudiante hoy, lo primero que haría sería aprender IA”, afirmó el directivo, recordando cómo en su juventud fue fundamental adaptarse al uso de ordenadores, en una época en la que la tecnología digital apenas comenzaba a expandirse.

El CEO de Nvidia estableció un paralelismo entre aquella transición tecnológica y el momento actual, destacando que la IA está redefiniendo las oportunidades en todos los campos profesionales. Huang instó a los jóvenes a formularse la pregunta clave: “¿Cómo puedo usar la IA para mejorar mi trabajo?”.

Esta reflexión, planteada durante su conversación con Abram en enero de 2025, busca orientar a los estudiantes a identificar el potencial de la inteligencia artificial en sus respectivas áreas de interés, sean matemáticas, ciencias, biología u otras disciplinas.

Jensen Huang enfatizó la necesidad
Jensen Huang enfatizó la necesidad de que los estudiantes actuales se enfoquen en el aprendizaje de inteligencia artificial. REUTERS/Ann Wang

Interacción efectiva con modelos de IA: habilidad fundamental en la nueva era

Jensen Huang también abordó la importancia de desarrollar destrezas para interactuar con modelos de inteligencia artificial y obtener respuestas útiles. Al respecto, el directivo dijo lo siguiente: “No puedes hacer un montón de preguntas al azar, así que pedirle a una IA que te ayude requiere experiencia, habilidad y habilidad para dar indicaciones”.

En el contexto de una industria tecnológica que avanza a gran velocidad, figuras como Huang marcan el rumbo con sus recomendaciones para las nuevas generaciones. Bajo su liderazgo, Nvidia no solo ha alcanzado un valor histórico en el mercado, sino que ha sido protagonista en la aceleración de la inteligencia artificial a nivel global.

Ante este escenario, Huang se ha dirigido a los jóvenes con un mensaje claro: aprender sobre IA es esencial para quienes aspiran a destacar en el futuro profesional.

Para Huang, el verdadero desafío
Para Huang, el verdadero desafío para la próxima generación está en saber aprovechar estas herramientas de manera estratégica y creativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las declaraciones del líder tecnológico llegan en un momento en que la inteligencia artificial redefine los límites de la innovación y el aprendizaje. Cada actualización de los modelos de lenguaje amplía las capacidades de la IA, presentando nuevos retos y oportunidades.

Para Huang, el verdadero desafío para la próxima generación está en saber aprovechar estas herramientas de manera estratégica y creativa, posicionándose como protagonistas de la transformación digital. En palabras del propio CEO, la experiencia y la habilidad para dar indicaciones adecuadas serán tan importantes como el dominio técnico de la tecnología.

La infancia de Jensen Huang: de Taiwán a EE.UU.

Jensen Huang nació en Taipéi en 1963 y vivió parte de su niñez tanto en Taiwán como en Tailandia, hasta que sus padres tomaron la decisión de enviarlo, junto a su hermano, a Estados Unidos. Sin dominar el inglés, ambos fueron acogidos por tíos que también acababan de emigrar.

En 2025, Nvidia alcanzó un
En 2025, Nvidia alcanzó un hito histórico al superar los USD 4 billones de valor en el mercado. REUTERS/Kim Soo-hyeon

Continuaron su formación en el Oneida Baptist Institute, en Kentucky, un lugar que, según relata un boletín escolar de 2016, en esa época se asemejaba más a un reformatorio que a una escuela tradicional.

Durante su estancia, los hermanos Huang vivían, comían y trabajaban en el instituto, asistiendo a clases en la Escuela Primaria Oneida. Entre las tareas de Jensen estaba la limpieza de baños. En una entrevista con NPR en 2012, Huang recordó que el entorno era difícil, con compañeros que portaban navajas y peleas frecuentes que a veces acababan en lesiones.

A pesar de todo, ha destacado que fue una experiencia enriquecedora y que disfrutó su tiempo allí. En 2016, junto a su esposa Lori, donó USD 2 millones para levantar un edificio con aulas y dormitorios femeninos en ese centro educativo, según informó la BBC.

Todos los rumores sobre el

Crean ventanas solares transparentes que

Los 30 regalos de última

Dubái lanzará la primera red

Logra un audio impactante y
Cristiano Ronaldo, a un paso

Nicole Neumann desafió a Fabián

¿Por qué desaparecieron los "hobbits"

