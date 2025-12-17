Jensen Huang despejó el miedo de los que temen perder el empleo: “La inteligencia artificial transforma tareas, no elimina profesiones”

Jensen Huang defiende la inteligencia artificial como motor de transformación y crecimiento profesional - REUTERS/Kim Soo-hyeon

La irrupción de la inteligencia artificial genera inquietud global sobre el futuro del empleo, pero el máximo ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, aseguró que la tecnología redefine tareas sin hacer obsoletos los trabajos.

Así lo expresó durante una conversación con el presidente del Center for Strategic and International Studies (CSIS), John J. Hamre, en la que relató experiencias personales y analizó los efectos de la automatización avanzada en las industrias.

Qué piensa Jensen Huang sobre el futuro de los trabajadores y la IA

“Muchos creen que la inteligencia artificial terminará con su profesión. Lo que hace es mejorar las tareas específicas de cada puesto”, indicó el fundador de Nvidia. “Algunos trabajos dejarán de existir, aparecerán otros nuevos y todos cambiarán”.

El líder de NVIDIA remarca que la integración de la IA libera tiempo, permite mayor análisis y creatividad, y fortalece las capacidades individuales en un contexto de competencia global y evolución laboral - REUTERS/Lisi Niesner

Según su visión, la humanidad atraviesa una revolución comparada solo con el impacto histórico de la electricidad, donde la plataforma tecnológica cobra centralidad y la IA multiplica las capacidades del trabajo humano.

En la entrevista, Huang explicó con claridad la diferencia entre tareas y empleos. Mencionó el temor que surgió en el ámbito de la radiología con el avance de la visión por computadora y cómo, hace algunos años, se pronosticó que la profesión llegaría a volverse obsoleta en poco tiempo, lo que llevó a desaconsejar su estudio.

En la actualidad subrayó, todas las plataformas del sector ya utilizan IA, pero el número de radiólogos aumentó. Según sus palabras, “estudiar imágenes es la tarea del radiólogo; el trabajo es diagnosticar enfermedades. La IA se encarga de la primera parte y potencia la segunda”.

Cuál es la función de Nvidia de acuerdo a Jensen Huang

La tecnología desarrollada por Nvidia funciona como una plataforma sobre la que se construyen soluciones para la ciencia, la medicina, la industria y el entretenimiento. “No creamos autos autónomos ni medicamentos, pero desarrollamos la base sobre la que los clientes construyen esas aplicaciones”, resaltó el directivo.

La visión de NVIDIA: la IA multiplica capacidades sin obsolescencia laboral - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La empresa, que en sus orígenes provocó la revolución de los videojuegos, se consolidó como líder en infraestructura de inteligencia artificial y se mantiene como la mayor tecnológica pura según su fundador.

Durante la charla, Huang recordó los inicios humildes tanto propios como de Hamre: ambos lavaron platos en su primer empleo. Al relatar ese camino personal, enfatizó la importancia de la tenacidad y la creatividad frente a los desafíos de transformación laboral. “Este país abrió sus puertas a quienes llegan con energía e ideas, y ahí comienza mucho del valor que luego aporta la tecnología”, señaló.

En cuanto a la infraestructura que respalda a la inteligencia artificial, el ejecutivo describió cinco capas fundamentales: energía, desarrollo de chips, software, modelos de IA y aplicaciones. Subrayó que una transformación industrial solo es posible con disponibilidad energética y capacidades tecnológicas constantes.

Para Huang, la ventaja competitiva de Estados Unidos depende de mantener liderazgo en estas etapas, invertir en manufactura avanzada, y fortalecer la cadena de suministro con aliados globales como Taiwán y Corea del Sur.

Inteligencia artificial y empleo: la nueva plataforma de NVIDIA que potencia la labor humana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Huang también aludió a la competencia global con China. Describió el crecimiento acelerado del ecosistema tecnológico chino, la inversión en talento científico y la proliferación de patentes, así como la fortaleza de empresas como Huawei: “Competimos con empresas ágiles y muy rápidas, el panorama nos exige avanzar y no ceder mercados”, precisó.

Respecto a las profesiones del futuro, indicó que la clave estará en diferenciar las tareas automatizables del valor humano añadido. “Así como en la radiología las máquinas estudian imágenes pero el diagnóstico requiere criterio y empatía, en otras áreas la IA liberará tiempo para el análisis y la creatividad. Todos los trabajos en NVIDIA cuentan ya con asistentes de IA, y la actividad aumentó”, ilustró.

Huang alentó a docentes y profesionales a experimentar y adoptar la inteligencia artificial como herramienta, no como sustituto. “Incluso en campos como las humanidades, el resultado final tiene más que ver con el pensamiento y estilo personal que con la simple generación de texto”, detalló el CEO de Nvidia.

El prestigioso ejecutivo tecnológico afirmó que el impacto de la inteligencia artificial transformará los empleos y exigirá la adquisición de nuevas habilidades, pero no implica una pérdida de valor para las personas. Según su perspectiva, la tecnología amplía las capacidades humanas y demanda una adaptación continua, basado en su experiencia al frente de una de las empresas más relevantes del sector tech.