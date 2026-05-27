Guatemala

Solicitan transparentar salarios e indemnización de Consuelo Porras y otros exfuncionarios del Ministerio Público en Guatemala

Una petición formal dirigida al Fiscal General, Gabriel Estuardo García, pide transparencia en el manejo de recursos al interior de la institución, luego de la suspensión de información durante la administración anterior

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El diputado José Chic pidió al Ministerio Público de Guatemala que publique los salarios e indemnizaciones de exfuncionarios como Consuelo Porras. (Cortesía: Soy502)
El diputado José Chic pidió al Ministerio Público de Guatemala que publique los salarios e indemnizaciones de exfuncionarios como Consuelo Porras. (Cortesía: Soy502)

El diputado José Chic solicitó este martes al Ministerio Público (MP) de Guatemala la publicación de las tablas salariales e indemnizaciones correspondientes a Consuelo Porras, exfiscal general, así como a otros exfuncionarios como Ángel Arnoldo Pineda Ávila, exsecretario general, y Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

La principal demanda del legislador, perteneciente a la fracción Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), se centra en que los salarios y montos de indemnización de Porras y otros exfuncionarios no pueden permanecer bajo reserva, ya que esta información fue pública hasta 2023 y su ocultamiento contraviene principios de transparencia.

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Según expuso José Chic en conferencia de prensa, la información sobre los ingresos desapareció del portal institucional tras una disposición de la administración anterior. Hasta hace 3 años, los datos salariales de los altos mandos del Ministerio Público se mantenían disponibles para consulta.

El diputado José Chic, durante una conferencia de prensa, solicita la publicación de las tablas salariales e indemnizaciones de exfuncionarios del Ministerio Público.(Cortesía: Canal Antigua)

De igual manera, el diputado afirmó que, con la llegada de una nueva administración al ente fiscalizador, ahora comandado por Gabriel Estuardo García Luna, corresponde restablecer la transparencia en el manejo de recursos públicos. Al mismo tiempo, Chic remarcó que resulta incompatible con la legislación guatemalteca mantener en reserva los salarios de exfuncionarios que ejercieron cargos de alta jerarquía.

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De manera paralela, el diputado solicitó al MP que gestione el retiro de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que permanecen en las inmediaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). “Desde el 8 de abril, más de cien efectivos se han mantenido en turnos de veinticuatro horas en el lugar, sin que se reporte actualmente una acción concreta que justifique la continuidad de este operativo”, apuntó el diputado.

La solicitud abarca el periodo de 2018 a 2026 e incluye las tablas salariales y montos de indemnización de Porras, Pineda y Curruchiche.

José Chic advierte sobre pago millonario a exfiscal general

El legislador señaló que la indemnización para la exfiscal general podría alcanzar hasta 2 millones de quetzales (más de USD 262,469). “Indemnizar a quienes tanto daño le hicieron a este país no es justo, es algo que el pueblo estaría cuestionando. Esperaríamos que el el nuevo fiscal general de una respuesta a estas solicitudes”, advirtió José Chic. El pedido formal al fiscal general actual apunta a restituir la información en la página institucional y responder a la ciudadanía sobre el destino de estos recursos.

“La información requerida corresponde a los años 2018 a 2026 y debe entregarse en un plazo de tres días”, señala el diputado en el documento oficial.

Consuelo Porras, exfiscal general de Guatemala, señalada en la solicitud del diputado Chic por la falta de transparencia en la publicación de sus ingresos y montos de indemnización.(Cortesía: Ministerio Público)
Consuelo Porras, exfiscal general de Guatemala, señalada en la solicitud del diputado Chic por la falta de transparencia en la publicación de sus ingresos y montos de indemnización.(Cortesía: Ministerio Público)

Al mismo tiempo, el diputado Chic reiteró que la transparencia y el acceso a la información pública resultan indispensables para fortalecer la confianza en las instituciones y el Estado de derecho en Guatemala.

Además, José Chic reclamó el cambio de fiscalía encargada del expediente sobre el caso de adopciones ilegales, en el que aparece vinculada la exfiscal Consuelo Porras.

El caso pasó a la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, una unidad cuya idoneidad para investigar esta causa ha sido puesta en duda por organizaciones civiles.

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