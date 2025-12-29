Cómo grabar vídeos en iPhone usando las dos cámaras al mismo tiempo

La función Dual Capture de iPhone permite grabar vídeo con la cámara frontal y trasera al mismo tiempo desde la aplicación nativa.(Imagen Ilustrativa Infobae)

iPhone cuenta con una función nativa para grabar vídeo utilizando simultáneamente la cámara delantera y la trasera. Eliminando la necesidad de usar una aplicación de terceros, que enredada la experiencia.

Sin embargo, esta es una herramienta que no está disponible en todos los modelos del celular de Apple, por lo que es fundamental entender cómo acceder a esta opción de manera sencilla.

Cómo es la función de iPhone para grabar con las dos cámaras

Los modelos de iPhone anteriores al iPhone 17 y iPhone Air no ofrecen la posibilidad de grabar vídeo con ambas cámaras de forma simultánea desde la aplicación de cámara predeterminada.

Esta herramienta se llama Dual Capture, permitiendo usar la cámara trasera como la principal para grabar el contenido y la delantera en modo selfie, para crear un recuadro más pequeña y que todo quede capturado en un solo archivo.

Además, en los iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, también es posible cambiar de lente trasero durante la grabación, pasando del sensor principal al ultra gran angular o al teleobjetivo sin afectar el clip.

Los modelos iPhone 17 Pro y Pro Max permiten cambiar de lente trasero durante la grabación sin interrumpir el vídeo ni perder calidad. (Reuters)

Para activar Dual Capture, basta con abrir la aplicación Cámara, desplazarse al modo Vídeo y seleccionar el icono de los puntos en la esquina superior derecha.

Allí se encuentra la opción Dual Capture, que al ser seleccionada, habilita el modo de grabación simultánea. Durante la grabación, es posible mover la ventana de la cámara frontal según las necesidades de la toma, y elegir la calidad entre 1080p o 4K, a 24 o 30 fotogramas por segundo.

Aplicaciones de terceros para grabar con las dos cámaras en iPhone

Para quienes poseen modelos anteriores a los lanzamientos más recientes, existen varias aplicaciones disponibles en la App Store capaces de grabar vídeo con ambas cámaras a la vez. Entre las opciones más populares y funcionales se encuentran Instagram, RØDE y DoubleTake de Filmic Pro.

Instagram

Instagram incorpora una función que habilita la grabación con la cámara frontal y trasera de manera simultánea. Esta opción se encuentra disponible dentro del modo historias, aunque presenta una limitación de tiempo, ya que solo permite capturar vídeos de hasta 30 segundos seguidos.

Instagram permite grabar vídeos con ambas cámaras por hasta 30 segundos en el modo historias, ideal para contenido efímero y rápido. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El proceso para utilizar esta función es sencillo: tras abrir la aplicación y deslizar hacia la derecha, el usuario debe seleccionar la flecha en la zona izquierda y luego pulsar sobre la opción Dual. Es posible elegir qué cámara aparece en pantalla principal y cuál en una ventana más pequeña.

Una vez finalizada la grabación, la historia puede guardarse y compartirse, aunque la duración corta la convierte en una herramienta útil principalmente para contenido efímero o de rápida difusión.

RØDE

Tras descargarla desde la App Store y otorgar los permisos requeridos para acceder al micrófono y la cámara, el usuario encuentra la función DualCam junto al botón de captura. Esta herramienta permite seleccionar entre los modos de pantalla dividida o imagen en imagen (PiP), adaptándose así a diferentes necesidades creativas.

Con RØDE, la limitación de tiempo desaparece, abriendo la posibilidad de realizar grabaciones extensas y de mayor calidad, una ventaja relevante para creadores de contenido, periodistas móviles y usuarios avanzados.

Aplicaciones como Instagram, RØDE y DoubleTake de Filmic Pro ofrecen la opción de grabar vídeo simultáneo con ambas cámaras en modelos antiguos de iPhone. (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

DoubleTake de Filmic Pro

DoubleTake, desarrollada por Filmic Pro, se ha presentado incluso en eventos de Apple como una de las aplicaciones más potentes para la grabación simultánea. Permite seleccionar cualquier combinación de sensores disponibles en el iPhone, incluyendo hasta cuatro cámaras en los modelos más recientes. El usuario puede mover a voluntad el recuadro de la cámara secundaria u optar por una pantalla dividida según el enfoque deseado.

Después de autorizar el acceso al micrófono y la cámara, la interfaz facilita la elección de las cámaras activas y la configuración del modo de visualización. Esta flexibilidad convierte a DoubleTake en una herramienta de referencia tanto para aficionados como para profesionales de la grabación móvil.