Xiaomi HyperOS 3 y la función que llega idéntica al iPhone, Dynamic Island

Además de HyperIsland, la nueva versión del sistema operativo introduce una serie de mejoras orientadas a optimizar la experiencia general

Así luce el HyperIsland de
Así luce el HyperIsland de Xiaomi. (Foto: Xiaomi)

La llegada de HyperOS 3 marca un nuevo punto de inflexión en la estrategia de Xiaomi, que busca diferenciarse no solo con mejoras técnicas y estéticas, sino también incorporando funciones que compiten directamente con las más populares del mercado.

Entre estas novedades, figura la introducción de HyperIsland, una característica basada en la Dynamic Island de Apple, que redefine la interacción con la pantalla. El sistema operativo está basado en Android 16.

HyperIsland en HyperOS 3: la ‘Dynamic Island’ de Xiaomi para notificaciones y widgets

El lanzamiento de HyperIsland posiciona a la compañía como uno de los primeros fabricantes en adoptar una solución visual dinámica similar a la Dynamic Island de Apple. Esta función aprovecha el espacio superior de la pantalla, alrededor de la cámara frontal, para mostrar información en tiempo real: estado de la batería, avisos de reuniones, reproductor de música, carga de auriculares o la linterna.

HyperIsland es una característica basada
HyperIsland es una característica basada en la Dynamic Island de Apple.

Cabe indicar que el usuario puede interactuar con estos elementos y ampliar la ventana para acceder a más funciones sin abandonar la actividad principal.

Aunque no todos los dispositivos recibirán HyperIsland de inmediato, la novedad representa un avance en la personalización de la experiencia Android y en la gestión eficiente de notificaciones. El diseño, basado en los conceptos visuales de Apple, se integra con las animaciones y los íconos renovados de HyperOS 3, aportando fluidez y coherencia estética en todas las interacciones.

Novedades de HyperOS 3: rendimiento, IA y conectividad avanzada

Además de HyperIsland, HyperOS 3 introduce una serie de mejoras orientadas a optimizar la experiencia general. El rendimiento ha sido incrementado en un 30% respecto a la versión anterior, con una gestión de recursos y consumo energético más eficiente, gracias al apoyo de la IA.

Así luce la interfaz de
Así luce la interfaz de un celular Xiaomi con HyperOS 3.

La inteligencia artificial supervisa procesos en segundo plano, ajusta la autonomía de la batería y permite la personalización del sistema según las necesidades del usuario.

El apartado visual se renovó por completo, con una pantalla de bloqueo animada, nuevos widgets y una galería de fotos con búsqueda inteligente. La multitarea se potencia con la pantalla partida optimizada para tabletas y la posibilidad de duplicar la pantalla entre distintos dispositivos, incluidos productos de Apple.

El sistema HyperAI de Xiaomi ofrece transcripciones, traducción en tiempo real, reconocimiento de voz y búsqueda inteligente tanto dentro del dispositivo como en internet, con una integración similar a la de asistentes como ChatGPT y Gemini.

El apartado visual se renovó
El apartado visual se renovó por completo.

Integración total con el ecosistema Apple y Android

Uno de los pilares de HyperOS 3 es la interconectividad. La función HyperConnect permite compartir archivos, fotos, videos y claves Wi-Fi entre dispositivos Xiaomi y, por primera vez, con equipos de Apple.

Se incluyen opciones como desbloqueo seguro mediante Touch ID o Face ID, localización de dispositivos cruzada y la duplicación de pantalla entre móviles Xiaomi y computadoras Mac o iPad. La función Touch to Share simplifica el intercambio de información con solo acercar dos dispositivos compatibles.

Cómo preparar tu Xiaomi para instalar HyperOS 3 de forma segura

Antes de instalar HyperOS 3 en un dispositivo de la empresa en cuestión, conviene tener en cuenta algunos pasos previos para garantizar una actualización segura y sin contratiempos. Para empezar, resulta esencial realizar una copia de seguridad completa, ya sea en Mi Cloud o en Google Drive, de modo que toda la información importante quede protegida.

POCO X7 Pro recibirá HyperOS
POCO X7 Pro recibirá HyperOS 3. (Xiaomi)

También es recomendable asegurarse de que el teléfono tenga por lo menos la mitad de la batería cargada y permanezca conectado a una red Wi-Fi, evitando así el consumo excesivo de datos móviles. Además, se debe verificar que exista un espacio mínimo de 5 GB disponible en la memoria interna del dispositivo.

En cuanto al proceso de actualización, la forma más segura es emplear el método convencional previsto por Xiaomi. El usuario debe acceder al menú de configuración, ingresar en la sección “Sobre el teléfono” y localizar el apartado correspondiente a la versión de HyperOS. Desde allí, es necesario seleccionar la opción para buscar nuevas actualizaciones.

Si la última versión está disponible, aparecerá una notificación para iniciar la descarga. Solo queda seguir las instrucciones en pantalla para completar la instalación, conservando las aplicaciones, ajustes y archivos personales intactos tras el proceso.

