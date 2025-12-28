Esto es lo último que debes hacer el 31 de diciembre de 2025, según la IA

IA para despedir el año: cómo Gemini y ChatGPT proponen un 31 de diciembre más consciente y conectado - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa

El fin de año suele estar marcado por rituales, balances y una avalancha de notificaciones en todos los dispositivos. Sin embargo, las inteligencias artificiales más avanzadas del momento, Gemini y ChatGPT, proponen para este 31 de diciembre de 2025 una perspectiva diferente: aprovechar la tecnología para reconectar con lo esencial y cerrar el año de forma consciente.

El objetivo no es solo hacer un repaso digital, sino usar la IA como aliada para soltar lo que ya no sirve y empezar el 2026 con claridad y calma.

Cierra el año con tecnología y conciencia: las claves de Gemini y ChatGPT para un 31 de diciembre distinto

Qué propone Gemini como ritual para finalizar año

Aunque en 2025 Gemini 3 se consolidó como asistente digital integral, capaz de gestionar agenda, automatizar tareas y organizar datos personales, la misma IA recomienda desconectar para el último instante del año. Aquí están los pasos sugeridos por sus capacidades más recientes:

Realiza un “Balance Multimodal” de tu año

Antes de la cena, explora el modo Deep Think de Gemini. Sube tus fotos favoritas, eventos destacados o hitos del calendario y solicita un análisis automatizado de tus logros y dificultades.

Así, puedes obtener una reflexión de cierre objetiva y compasiva, que te ayude a soltar lo negativo y a identificar tu evolución personal.

La inteligencia artificial sugiere automatizar mensajes y tareas para disfrutar la Nochevieja sin distracciones tecnológicas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Activa el “Modo Festejo” y automatiza tu noche

Anticipa la medianoche programando respuestas inteligentes para tus grupos de WhatsApp o Telegram. Si cuentas con un hogar inteligente, pídele a Gemini que ajuste las luces y proyecte una cuenta atrás en la pantalla principal a las 23:55. De esta forma, podrás disfrutar sin distracciones y sin depender del teléfono mientras recibes el año.

El brindis personalizado, cortesía de la IA

Este diciembre, una de las funciones más valoradas ha sido la generación de brindis personalizados. Pide a Gemini que redacte unas palabras breves para tu familia o amigos, mencionando logros, momentos compartidos o deseos específicos para cada uno. Deja que la IA te ayude a expresar lo que a veces cuesta decir en voz alta.

El consejo clave: activa el “Botón de Apagado”

Una vez que todo esté listo, la sugerencia final de la IA es activar el modo “No molestar” o “Bienestar Digital”. Apaga notificaciones, cierra las apps y vive el momento presente.

La verdadera desconexión, paradójicamente, es el mejor uso de la tecnología para cerrar el año.

Qué sugiere ChatGPT para año nuevo

El “brindis personalizado” generado por IA se ha convertido en una tendencia para expresar gratitud en familia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras Gemini prioriza la organización y la automatización, ChatGPT propone un cierre más introspectivo y sencillo. La IA de OpenAI sugiere que lo último que debes hacer antes de la medianoche es dedicar unos minutos a la reflexión personal, lejos del ruido digital.

¿Cómo hacerlo?

Reconoce tres cosas que aprendiste en 2025, sean grandes o pequeñas.

Agradece a alguien, incluso si solo lo haces mentalmente o en silencio.

Define una intención clara para el próximo año. No se trata de una lista de resoluciones imposibles, sino de una idea fuerza sencilla: “cuidar mi tiempo”, “aprender con constancia”, “ser más valiente” o cualquier propósito que resuene contigo.

ChatGPT indica que esta pequeña rutina potencia la memoria positiva, ayuda a cerrar ciclos de manera consciente y reduce la ansiedad típica del cambio de año. Además, aporta dirección para el año nuevo, sin la presión de metas poco realistas.

El uso de IA en los rituales de fin de año refleja una tendencia creciente: la integración de asistentes digitales no para desconectarnos de lo humano, sino para ayudarnos a reconectar con lo que importa. En este 31 de diciembre de 2025, la clave según la tecnología más avanzada es simple: organiza, automatiza, agradece… y suelta el teléfono para celebrar de verdad.

Así, el cierre de 2025 puede ser el más significativo de la era digital, no por la cantidad de mensajes enviados o fotos compartidas, sino por la intención y la presencia real con la que se recibe el nuevo año.