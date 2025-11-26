Tecno

¿Tu iPhone se congeló? Pasos para reiniciarlo según el modelo que tengas

La secuencia de pasos varía según la generación del dispositivo y permite restaurar la funcionalidad sin necesidad de asistencia externa

Guardar
Descubre el procedimiento exacto según
Descubre el procedimiento exacto según el modelo que tengas y recupera el control de tu iPhone sin salir de casa. (Bloomberg)

Cuando la pantalla de un iPhone se congela, las funciones táctiles y los botones físicos dejan de responder, generando la impresión de que el dispositivo no sirve. Aunque muchos usuarios piensan en acudir al servicio técnico, la mayoría de estos bloqueos se resuelven forzando un reinicio manual, una opción sencilla y eficaz para restaurar el control del teléfono en segundos.

Este reinicio consiste en interrumpir abruptamente la corriente del dispositivo y, a diferencia del apagado habitual, obliga a que todo el sistema se reinicie de inmediato. El proceso varía según el modelo de iPhone debido a los cambios de diseño que ha hecho Apple en elementos como el botón de inicio o la disposición de los botones laterales.

Por eso, es esencial conocer el método correcto para cada modelo, ya que realizar una secuencia incorrecta de botones puede impedir que el reinicio forzado funcione. Identificar el modelo de iPhone y aplicar el procedimiento adecuado permite restaurar el funcionamiento del dispositivo ante cualquier bloqueo.

Desde el iPhone 8 hasta los nuevos lanzamientos

Modelos de la serie iPhone
Modelos de la serie iPhone 8. (Apple)

En la mayoría de los iPhone en uso actualmente, que incluyen desde el iPhone 8 y 8 Plus, el iPhone X y toda la gama hasta el iPhone 17 y los modelos SE recientes, la secuencia para forzar un reinicio responde a los cambios implementados por Apple en la funcionalidad de los botones. El botón lateral derecho, además de encender y bloquear, controla otras funciones asociadas al sistema operativo, motivo por el cual la maniobra requiere rapidez y precisión.

El primer paso es localizar los botones de volumen en el lateral izquierdo del dispositivo. Para comenzar el proceso, se debe pulsar y soltar rápidamente el botón de Subir volumen, sin mantener la presión. Justo después, y de igual modo, hay que pulsar y soltar rápidamente el botón de Bajar volumen. A continuación, sin demoras entre los pasos anteriores, se debe mantener presionado el botón lateral derecho, conocido también como botón de encendido o bloqueo.

Durante este procedimiento, la pantalla del iPhone se oscurecerá y, a pesar de ello, es importante continuar presionando el botón lateral hasta que aparezca el logotipo de Apple en el centro del panel. Es ese instante en el cual se puede soltar el botón, permitiendo así que el sistema operativo se inicie nuevamente. Esta secuencia garantiza el reinicio efectivo en los modelos más recientes y ayuda a evitar reinicios accidentales durante el uso cotidiano.

Serie iPhone 7

Los iPhone representaron una generación
Los iPhone representaron una generación de transición en el hardware de Apple. (Apple)

Los iPhone 7 y iPhone 7 Plus, lanzados como una generación de transición en el hardware de Apple, introdujeron cambios significativos en el diseño de los botones físicos. En estos modelos, el tradicional botón de inicio se transformó en un componente de estado sólido, basado en respuesta háptica y dependiente enteramente del software. Este detalle hace que el método de reinicio utilizado en generaciones previas no resulte funcional, lo que obligó a Apple a definir una nueva combinación.

Para reiniciar forzadamente un iPhone 7 o 7 Plus, es fundamental identificar y utilizar de manera simultánea dos botones clave: el botón de Encendido/Bloqueo, ubicado en el lateral derecho, y el botón de Bajar volumen, situado en el lateral izquierdo. El procedimiento se inicia posicionando ambas manos para acceder cómodamente a ambos controles.

Una vez listo, se deben presionar ambos botones a la vez, asegurándose de ejercer la presión de forma simultánea, sin pausas. Al ejecutar correctamente la combinación, el dispositivo apagará su pantalla, lo que indica que la interrupción de la energía se está realizando. A pesar del apagón visual, es indispensable mantener ambos dedos sobre los botones y no liberarlos hasta que el emblema de Apple se muestre nuevamente en la pantalla.

Cuando el logotipo aparece, se pueden soltar ambos botones y permitir que el sistema complete el ciclo de arranque. Esta secuencia asegura que el dispositivo salga del estado congelado sin recurrir a procesos de software, aprovechando la arquitectura particular de la serie iPhone 7. Así, los usuarios recuperan el control del teléfono mediante una acción sencilla y accesible.

iPhone 6S y modelos anteriores

El iPhone 6S y modelos
El iPhone 6S y modelos anteriores tienen una configuración de apagado similar. (Apple)

Quienes utilizan aún un iPhone 6S, un 6S Plus, el primer iPhone SE o modelos de generaciones previas cuentan con un método clásico para forzar el reinicio del dispositivo. Estos equipos conservan el botón de inicio mecánico, situado debajo de la pantalla, y un botón de encendido que puede hallarse en el borde lateral o superior, según el modelo específico. La presencia de estos botones físicos permite una secuencia directa y sencilla que ha identificado a los iPhone desde su primera década.

El proceso comienza localizando los dos botones principales: el botón de Inicio y el de Encendido. Para ejecutar el reinicio forzado, ambos controles deben presionarse al mismo tiempo. Es fundamental mantener la presión constante y no interrumpir el procedimiento, aun cuando la pantalla muestre opciones como el deslizador de apagado. Esta insistencia es la clave del método, ya que el objetivo es interrumpir el funcionamiento del sistema operativo, no realizar un apagado convencional.

La pantalla pasará a negro mientras se mantiene la presión, y poco después aparecerá el logotipo de Apple, señal inequívoca de que el sistema ha iniciado la secuencia de arranque. Solo en ese momento deben soltarse los botones, permitiendo que el dispositivo termine de cargar la pantalla de bloqueo. Esta combinación probada durante años proporciona una solución rápida y eficiente ante bloqueos, permitiendo a los usuarios devolver la normalidad a su terminal sin asistencia técnica ni procedimientos complejos.

Temas Relacionados

iPhoneAppleCelularesTeléfono móvilLo último en tecnología

Últimas Noticias

El emoji de las manos juntas es positivo o negativo: conoce el significado

Su significado principal muestra dos manos unidas, vinculadas a expresiones como “por favor” o “gracias” dentro de la cultura japonesa

El emoji de las manos

Cinco consejos prácticos para optimizar el rendimiento de tu lavadora

Evitar la sobrecarga en la lavadora permite que cada prenda se lave correctamente y previene el desgaste prematuro del motor

Cinco consejos prácticos para optimizar

Estos son los motivos por los que XUPER TV no está disponible en Google Play Store

La clandestinidad de la app, sumada a la inexistencia de soporte técnico, transparencia o políticas de privacidad, constituye un terreno fértil para ataques informáticos

Estos son los motivos por

Meta negocia la compra de USD 1.000 millones en chips de Google para sus centros de datos

La posible alianza entre ambas compañías podría modificar el equilibrio en el sector de procesadores de IA

Meta negocia la compra de

Cuánta memoria necesitas en tu celular: factores que debes tener en cuenta para saber la respuesta

La elección adecuada depende de los hábitos personales. En tanto, anticipar el crecimiento de archivos y aplicaciones ayuda a evitar limitaciones inesperadas

Cuánta memoria necesitas en tu
DEPORTES
El extravagante tratamiento al que

El extravagante tratamiento al que se sometió Conor McGregor: “Me mostraron cómo habría sido mi muerte”

Para qué sirve la plancha del piso en los autos de F1 que derivó en las exclusiones de los McLaren en Las Vegas

El alumno no superó al maestro: Faustino Oro empató en la jornada inaugural del Campeonato Argentino

Guitarra en mano y con una icónica canción de rock: el sentido homenaje de Mastantuono a Maradona en el aniversario de su muerte

La inesperada declaración del Cholo Simeone sobre su futuro antes del duelo por Champions entre el Atlético de Madrid y el Inter

TELESHOW
El enojo de Wanda Nara

El enojo de Wanda Nara luego de que un participante de MasterChef no conociera una de sus canciones

Alfa debutó en Cuestión de Peso y sorprendió con una revelación íntima sobre su dieta: “Soy adicto”

La felicidad de Meri Deal, la cantante uruguaya relacionada con Franco Colapinto, por el sueño que cumplirá: “Es un honor”

Caos en el mercado de MasterChef Celebrity: los famosos entraron a ciegas y terminaron haciendo un desastre

El Puma Rodríguez realizó un extenso descargo después del incidente que protagonizó en un avión: “Me sentí humillado”

INFOBAE AMÉRICA

“¡Ese es mi marido!”: por

“¡Ese es mi marido!”: por qué la pareja es el “gran” problema del siglo XXI

Una mirada diferencial de la Edad Media, más allá de los mitos y estereotipos

Isabel Allende, Eduardo Sacheri y más, en el increíble Black Friday de libros electrónicos

El jefe del Pentágono viajará a República Dominicana en medio de las tensiones con la dictadura de Nicolás Maduro

El papa León XIV comienza esta semana su primera gira internacional en Turquía y Líbano