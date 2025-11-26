¿Tu iPhone se congeló? Pasos para reiniciarlo según el modelo que tengas

Descubre el procedimiento exacto según el modelo que tengas y recupera el control de tu iPhone sin salir de casa. (Bloomberg)

Cuando la pantalla de un iPhone se congela, las funciones táctiles y los botones físicos dejan de responder, generando la impresión de que el dispositivo no sirve. Aunque muchos usuarios piensan en acudir al servicio técnico, la mayoría de estos bloqueos se resuelven forzando un reinicio manual, una opción sencilla y eficaz para restaurar el control del teléfono en segundos.

Este reinicio consiste en interrumpir abruptamente la corriente del dispositivo y, a diferencia del apagado habitual, obliga a que todo el sistema se reinicie de inmediato. El proceso varía según el modelo de iPhone debido a los cambios de diseño que ha hecho Apple en elementos como el botón de inicio o la disposición de los botones laterales.

Por eso, es esencial conocer el método correcto para cada modelo, ya que realizar una secuencia incorrecta de botones puede impedir que el reinicio forzado funcione. Identificar el modelo de iPhone y aplicar el procedimiento adecuado permite restaurar el funcionamiento del dispositivo ante cualquier bloqueo.

Desde el iPhone 8 hasta los nuevos lanzamientos

Modelos de la serie iPhone 8. (Apple)

En la mayoría de los iPhone en uso actualmente, que incluyen desde el iPhone 8 y 8 Plus, el iPhone X y toda la gama hasta el iPhone 17 y los modelos SE recientes, la secuencia para forzar un reinicio responde a los cambios implementados por Apple en la funcionalidad de los botones. El botón lateral derecho, además de encender y bloquear, controla otras funciones asociadas al sistema operativo, motivo por el cual la maniobra requiere rapidez y precisión.

El primer paso es localizar los botones de volumen en el lateral izquierdo del dispositivo. Para comenzar el proceso, se debe pulsar y soltar rápidamente el botón de Subir volumen, sin mantener la presión. Justo después, y de igual modo, hay que pulsar y soltar rápidamente el botón de Bajar volumen. A continuación, sin demoras entre los pasos anteriores, se debe mantener presionado el botón lateral derecho, conocido también como botón de encendido o bloqueo.

Durante este procedimiento, la pantalla del iPhone se oscurecerá y, a pesar de ello, es importante continuar presionando el botón lateral hasta que aparezca el logotipo de Apple en el centro del panel. Es ese instante en el cual se puede soltar el botón, permitiendo así que el sistema operativo se inicie nuevamente. Esta secuencia garantiza el reinicio efectivo en los modelos más recientes y ayuda a evitar reinicios accidentales durante el uso cotidiano.

Serie iPhone 7

Los iPhone representaron una generación de transición en el hardware de Apple. (Apple)

Los iPhone 7 y iPhone 7 Plus, lanzados como una generación de transición en el hardware de Apple, introdujeron cambios significativos en el diseño de los botones físicos. En estos modelos, el tradicional botón de inicio se transformó en un componente de estado sólido, basado en respuesta háptica y dependiente enteramente del software. Este detalle hace que el método de reinicio utilizado en generaciones previas no resulte funcional, lo que obligó a Apple a definir una nueva combinación.

Para reiniciar forzadamente un iPhone 7 o 7 Plus, es fundamental identificar y utilizar de manera simultánea dos botones clave: el botón de Encendido/Bloqueo, ubicado en el lateral derecho, y el botón de Bajar volumen, situado en el lateral izquierdo. El procedimiento se inicia posicionando ambas manos para acceder cómodamente a ambos controles.

Una vez listo, se deben presionar ambos botones a la vez, asegurándose de ejercer la presión de forma simultánea, sin pausas. Al ejecutar correctamente la combinación, el dispositivo apagará su pantalla, lo que indica que la interrupción de la energía se está realizando. A pesar del apagón visual, es indispensable mantener ambos dedos sobre los botones y no liberarlos hasta que el emblema de Apple se muestre nuevamente en la pantalla.

Cuando el logotipo aparece, se pueden soltar ambos botones y permitir que el sistema complete el ciclo de arranque. Esta secuencia asegura que el dispositivo salga del estado congelado sin recurrir a procesos de software, aprovechando la arquitectura particular de la serie iPhone 7. Así, los usuarios recuperan el control del teléfono mediante una acción sencilla y accesible.

iPhone 6S y modelos anteriores

El iPhone 6S y modelos anteriores tienen una configuración de apagado similar. (Apple)

Quienes utilizan aún un iPhone 6S, un 6S Plus, el primer iPhone SE o modelos de generaciones previas cuentan con un método clásico para forzar el reinicio del dispositivo. Estos equipos conservan el botón de inicio mecánico, situado debajo de la pantalla, y un botón de encendido que puede hallarse en el borde lateral o superior, según el modelo específico. La presencia de estos botones físicos permite una secuencia directa y sencilla que ha identificado a los iPhone desde su primera década.

El proceso comienza localizando los dos botones principales: el botón de Inicio y el de Encendido. Para ejecutar el reinicio forzado, ambos controles deben presionarse al mismo tiempo. Es fundamental mantener la presión constante y no interrumpir el procedimiento, aun cuando la pantalla muestre opciones como el deslizador de apagado. Esta insistencia es la clave del método, ya que el objetivo es interrumpir el funcionamiento del sistema operativo, no realizar un apagado convencional.

La pantalla pasará a negro mientras se mantiene la presión, y poco después aparecerá el logotipo de Apple, señal inequívoca de que el sistema ha iniciado la secuencia de arranque. Solo en ese momento deben soltarse los botones, permitiendo que el dispositivo termine de cargar la pantalla de bloqueo. Esta combinación probada durante años proporciona una solución rápida y eficiente ante bloqueos, permitiendo a los usuarios devolver la normalidad a su terminal sin asistencia técnica ni procedimientos complejos.