Snapdragon permitirá enviar archivos a iPhone vía Quick Share

Los primeros terminales en recibir la función serían los equipados con Snapdragon 8 Elite Gen 5

Quick Share ya está presente
Quick Share ya está presente en tablets, Chromebooks y PC con Windows. (Composición Infobae: Europa Press / REUTERS/Evgenia Novozhenina)

El ecosistema Android está a punto de romper una de sus barreras: la dificultad para compartir archivos fácilmente con dispositivos Apple. Google marcó el primer paso con la serie Pixel 10, que ahora puede intercambiar archivos con iPhones de manera directa usando Quick Share sin apps externas.

Pero la noticia más relevante es que, gracias a la colaboración de Google y Qualcomm, esta capacidad no quedará restringida a los Pixel. Muy pronto llegará a todos los dispositivos que integren procesadores Snapdragon, prometiendo una solución universal y fluida en la transferencia de archivos entre plataformas.

Expansión de Quick Share con Snapdragon

Todo apunta a que la flamante compatibilidad para compartir archivos entre Android e iPhone, disponible primero en los Pixel 10, pronto será una realidad para muchos usuarios de Android. Snapdragon, a través de su cuenta oficial en X, dejó entrever con un anuncio que “estoy deseando que la gente lo use una vez que esté habilitado en Snapdragon en un futuro próximo”.

El Snapdragon 835 fue desarrollado
El Snapdragon 835 fue desarrollado con tecnología de 10 nanómetros.

De concretarse, allana el camino para una adopción global en dispositivos de marcas como Samsung Galaxy, OnePlus, Nothing Phone y muchas más.

Aunque no se ha anunciado una fecha definitiva, las expectativas están puestas en que los primeros terminales en recibir la función serán los equipados con Snapdragon 8 Elite Gen 5, como el OnePlus 15 o el Realme GT 8 Pro, extendiéndose gradualmente a generaciones anteriores de la serie 8 y otros procesadores compatibles. Cabe señalar que MediaTek y Samsung (con Exynos) no han anunciado integración.

La funcionalidad va más allá de los smartphones: Quick Share ya está presente en tablets, Chromebooks y PC con Windows, lo que proyecta un escenario donde compartir archivos entre diferentes sistemas operativos —de laptop a MacBook o de tablet Android a iPad— sea tan sencillo como tocar un botón.

Google marcó el primer paso
Google marcó el primer paso con la serie Pixel 10, que ahora puede intercambiar archivos con iPhones de manera directa usando Quick Share. (Apple)

Así funcionará el envío directo de archivos Android-iPhone con Quick Share

El proceso de intercambio de archivos será tan intuitivo como eficiente. Desde Pixel 10, por ejemplo, basta con que el receptor en iPhone ajuste AirDrop a “Todos durante 10 minutos”. El usuario de Android selecciona el archivo, accede a Quick Share y el iPhone aparece como receptor disponible.

La transferencia es directa (peer-to-peer), sin pasar por servidores intermedios y sin pasos innecesarios, garantizando seguridad y rapidez.

El intercambio funciona en ambas direcciones: también los usuarios de iPhone pueden enviar archivos a Android, siempre que el dispositivo esté visible. La confirmación del nombre del dispositivo finaliza la transferencia.

Google y Apple ya han adelantado futuras mejoras, como la posibilidad de usar el modo “Solo Contactos” de AirDrop para una experiencia aún más segura y privada, consolidando una interoperabilidad natural en el intercambio digital cotidiano.

Android es un sistema operativo
Android es un sistema operativo desarrollado por Google para dispositivos móviles. GOOGLE

Cómo compartir archivos de un celular Android a un iPhone de manera sencilla

La transferencia de archivos entre un celular Android y un iPhone requiere el uso de aplicaciones o servicios intermedios, ya que, por ahora, los sistemas operativos no son compatibles de manera nativa. Google y Apple ofrecen opciones para facilitar este proceso.

Una alternativa consiste en utilizar la aplicación Move to iOS, desarrollada por Apple, que permite enviar contactos, mensajes, fotos y otros datos durante la configuración inicial del iPhone.

Cuando se necesita transferir archivos como imágenes, documentos o videos entre dispositivos ya configurados, plataformas como Google Drive o servicios de almacenamiento en la nube resultan eficaces. El usuario debe subir el archivo desde su equipo Android y luego acceder a la misma cuenta desde el iPhone para descargarlo.

Otra posibilidad es optar por aplicaciones de mensajería que permitan compartir archivos, como WhatsApp o Telegram, que funcionan en ambos sistemas. Estas herramientas ofrecen una vía sencilla para mover información sin cables ni configuraciones complejas.

