Tecno

Starlink anuncia un nuevo sistema que mejorará su servicio y llegará pronto a la Argentina

Direct-to-cell ya se encuentra en fase de pruebas en Latinoamérica, con ensayos activos, por lo que podría llegar pronto a la Argentina

Guardar
Starlink llegará con nueva tecnología
Starlink llegará con nueva tecnología a la Argentina.

Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, dio un nuevo paso en su objetivo de ampliar la conectividad global con el desarrollo de Direct-to-cell, una tecnología que permitirá a los teléfonos celulares conectarse directamente a los satélites cuando no haya señal de las redes móviles convencionales.

La innovación apunta especialmente a regiones alejadas de los centros urbanos y podría cambiar la forma en que se accede a la comunicación móvil en situaciones de emergencia o aislamiento geográfico. Aunque todavía no tiene fecha confirmada de llegada a la Argentina, el sistema ya se encuentra en fase de pruebas en países de Latinoamérica como Chile y Perú.

La propuesta de Direct-to-cell se presenta como una extensión del modelo de conectividad que Starlink viene impulsando desde hace años: ofrecer acceso a internet de alta velocidad en lugares donde la infraestructura terrestre es limitada o inexistente.

La tecnología Direct-to-cell ya se
La tecnología Direct-to-cell ya se encuentra siendo probada en diferentes países de Latinoamérica.

A diferencia del servicio tradicional de Starlink, que requiere una antena específica para el hogar o la empresa, esta nueva función está pensada para funcionar directamente en los teléfonos móviles, sin necesidad de equipos adicionales ni aplicaciones especiales.

Cómo funciona el sistema Direct-to-cell

El funcionamiento de Direct-to-cell se basa en la constelación de satélites de órbita baja de Starlink, que están equipados con módems especiales denominados “eNodeB”. Estos dispositivos permiten que los satélites actúen como si fueran antenas de telefonía móvil con conectividad 4G, lo que habilita a los celulares compatibles a conectarse automáticamente cuando se pierde la señal del operador tradicional.

En la práctica, esto significa que, ante la ausencia de cobertura terrestre, el teléfono buscará de forma automática la red satelital de Starlink para mantener la conectividad básica.

Argentina cuenta con amplia disponibilidad
Argentina cuenta con amplia disponibilidad de Starlink.

El proceso se realiza de manera transparente para el usuario y no requiere configuraciones complejas. El objetivo inicial del sistema es garantizar servicios esenciales, como mensajes de texto, llamadas de emergencia y, en una etapa posterior, transmisión de datos.

Para acceder a Direct-to-cell, los usuarios deberán contar con un dispositivo compatible con tecnología 4G/LTE, tener el sistema operativo actualizado —Android 15 o versiones posteriores, o iOS 26 en adelante— y disponer de una vista despejada del cielo, condición necesaria para que el teléfono pueda establecer conexión directa con los satélites.

Un complemento para la red móvil tradicional

Desde SpaceX destacan que Direct-to-cell no busca reemplazar a las operadoras móviles, sino complementarlas. El sistema está diseñado para entrar en funcionamiento únicamente cuando el usuario se queda sin señal de su proveedor habitual, lo que lo convierte en una herramienta clave para zonas rurales, rutas, áreas montañosas o regiones afectadas por desastres naturales.

Direct-to-cell funciona en dispositivos con
Direct-to-cell funciona en dispositivos con Android 15 y iOS 26. (Imagen ilustrativa)

En este sentido, la implementación del servicio depende en gran medida de los acuerdos que Starlink logre establecer con las compañías de telecomunicaciones de cada país. Estas alianzas son necesarias tanto para cumplir con las regulaciones locales como para integrar el sistema satelital a los planes móviles existentes.

Cuándo podría llegar a la Argentina

Aunque el sistema ya se está probando en algunos países de la región, la llegada de Direct-to-cell a la Argentina todavía no tiene una fecha definida. La habilitación del servicio dependerá de las negociaciones con las operadoras locales y de las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Por el momento, se analizan dos posibles modelos de comercialización. El primero consiste en incluir la conectividad satelital como un beneficio adicional dentro de planes móviles premium, sin un costo extra para el usuario final. El segundo modelo evalúa ofrecer Direct-to-cell como un complemento opcional, con un valor estimado de alrededor de 10 dólares mensuales.

Temas Relacionados

StarlinkSpaceXArgentinaLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más

Gracias al nuevo hardware, el Apple TV podría ejecutar videojuegos AAA de forma nativa, ampliando su rol más allá del streaming tradicional

Todos los rumores sobre el

Por qué la estrategia empresarial de Elon Musk lo hace destacar entre tantos multimillonarios

La táctica del empresario transforma industrias al reconfigurar el ritmo de innovación e impulsar plataformas con aplicaciones en múltiples sectores

Por qué la estrategia empresarial

WhatsApp advierte cómo detectar si alguien ingresó a tu cuenta sin permiso

El uso indebido de la función de dispositivos vinculados es una de las formas más comunes de espionaje en WhatsApp, ya que permite clonar la sesión

WhatsApp advierte cómo detectar si

Todo lo que debes saber sobre la carga continua, una ventaja de los conectores USB-C naranjas

Una simple observación permite descubrir la capacidad para recargar otros dispositivos sin tener la portátil en uso o cerca de un enchufe

Todo lo que debes saber

Si la batería de tu celular se descarga muy rápido, sigue estos simples consejos

Es fundamental comprobar que el teléfono tenga instalada la versión más reciente del sistema operativo, ya que suele incluir mejoras de rendimiento y ahorro de energía

Si la batería de tu
DEPORTES
Nico Paz anotó un gol,

Nico Paz anotó un gol, dio una asistencia y volvió a ser la figura en el triunfo del Como: las sorprendentes estadísticas

Tragedia en el fútbol europeo: murieron el entrenador del Valencia femenino y su familia tras el naufragio del barco en el que viajaban

Las fotos virales de Franco Colapinto durante sus vacaciones en Argentina: la selfie en la carnicería y la postal con una chocolatada

Surfeó una de las olas más altas de la historia y abrió un debate para lograr el Récord Guinness

El “Monstruo” Naoya Inoue lo hizo de nuevo: defendió sus títulos mundiales, batió un récord en el boxeo y anticipó una de las peleas más esperadas

TELESHOW
Guillermo Francella fue ovacionado en

Guillermo Francella fue ovacionado en Mar del Plata: el sorpresivo video en el teatro y la promesa a Martín Bossi

El video viral de Valentina Zenere, Tiago PZK, Oscar Ruggeri y Yanina y Lola Latorre: “Esto es cine”

La foto del reencuentro de Nicolás Cabré con Rufina y Rocío Pardo en Carlos Paz: mate, sonrisas y complicidad

Barby Franco le cumplió el sueño de Navidad a un niño que quería conocer su Cybertruck

La salud de Christian Petersen: se conoció el primer parte médico emitido por el Hospital Alemán

INFOBAE AMÉRICA

La historia detrás del villancico

La historia detrás del villancico que sostiene el éxito eterno de Wizzard

Por qué la IA podría hacer que el jazz vuelva a ser popular y admirado

La ciencia imita a la ficción: resuelven un problema que había sido planteado en un capítulo de “The Big Bang Theory”

La solución del 1 % a la inminente crisis laboral provocada por la inteligencia artificial

Un potente terremoto de magnitud 7,0 sacudió la costa noreste de Taiwán