Bajan precios de Starlink en Argentina: qué planes ofrece el internet satelital de Elon Musk y cómo funciona

La reducción de precios en los equipos Mini y Estándar amplía las alternativas de conexión para quienes viven en zonas rurales o alejadas

La oferta busca mejorar la
La oferta busca mejorar la conectividad en zonas rurales y regiones con acceso limitado a internet tradicional. (Composición Infobae)

Starlink, el servicio de internet satelital impulsado por Elon Musk a través de su empresa SpaceX, redujo los precios de sus kits en Argentina durante diciembre, lo que representa una oportunidad para quienes buscan alternativas de conectividad en el país.

El kit Mini se ofrece a $142.500, mientras que el kit Estándar tiene un valor de $374.999, ambos con descuentos respecto a sus precios anteriores.

Esta rebaja se suma a una oferta de planes que abarca tanto a usuarios residenciales como a empresas, en un contexto donde la demanda de acceso a internet de alta velocidad sigue creciendo, especialmente en zonas rurales o con infraestructura limitada.

El kit Mini, la opción más accesible, incluye wifi integrado, un pie de apoyo, adaptador de tubo, soporte plano, cable de alimentación de corriente continua de 15 metros y una fuente de alimentación específica. Su antena, equipada con una matriz de fase electrónica y un campo de visión de 110°, se orienta manualmente con ayuda de una aplicación móvil.

SpaceX, empresa de Elon Musk,
SpaceX, empresa de Elon Musk, introdujo en el país planes que contemplan alternativas para hogares, viajeros y empresas. (Reuters)

El peso total del dispositivo, junto con el pie y el cable, alcanza 1,53 kg. Este equipo soporta temperaturas entre -30℃ y 50℃, resiste vientos superiores a 96 km/h y puede derretir hasta 25 mm de nieve por hora, con un consumo promedio de entre 25 y 40 W, lo que lo hace versátil para distintas alternativas de instalación.

Por otro lado, el kit Estándar está dirigido a usuarios residenciales que requieren un uso intensivo de aplicaciones como streaming, videollamadas y juegos en línea. El paquete incluye una antena, pie, router de tercera generación, cable Starlink de 15 metros, cable de corriente alterna de 1,5 metros y fuente de alimentación de igual longitud, lo que permite una conexión rápida y sencilla.

El funcionamiento de Starlink se basa en una red de satélites que proporciona conectividad de alta velocidad, especialmente útil en áreas rurales, alejadas o donde otras alternativas presentan limitaciones. La antena requiere visibilidad directa al cielo para operar correctamente, lo que la convierte en una solución eficaz para quienes no cuentan con acceso a fibra óptica o redes tradicionales.

El servicio, sin embargo, exige la compra de uno de los kits y el pago de un abono mensual, cuyo costo no está incluido en la promoción de diciembre.

La conexión satelital permite acceso
La conexión satelital permite acceso a internet de alta velocidad donde la fibra óptica no llega. (Reuters)

Planes de Starlink disponibles en Argentina

En cuanto a los planes disponibles en Argentina, Starlink ofrece opciones tanto para uso personal como empresarial.

Para usuarios particulares, existen dos alternativas principales: el plan Residencial, pensado para hogares, que garantiza un tiempo de actividad superior al 99,9%, resistencia a condiciones climáticas adversas, datos ilimitados y una prueba gratuita de 30 días; y el plan Itinerante, diseñado para casas rodantes, nómadas y personas que trabajan desde cualquier lugar, con ventajas como instalación rápida, uso en movimiento, cobertura en más de 150 países y territorios, posibilidad de pausar el servicio y prueba de 30 días.

Para empresas, la oferta se divide en los planes Prioridad Local y Prioridad Global. Prioridad Local está orientado a compañías con ubicaciones fijas o móviles en tierra, brindando uso nacional y regional, prioridad de red, conexión estable tanto en movimiento como fija, acceso a IP pública y panel de administración.

Prioridad Global, en cambio, se dirige a operaciones que requieren conectividad terrestre y marítima a nivel mundial, con prioridad de red, conexión estable en cualquier circunstancia, IP pública y panel de control.

El costo inicial y la
El costo inicial y la necesidad de visibilidad directa al cielo se presentan como desafíos para algunos usuarios. (Starlink)

A pesar de las ventajas que representa el acceso a internet satelital, Starlink también presenta algunas desventajas. El costo inicial del equipo y el abono mensual pueden resultar elevados en comparación con los servicios tradicionales.

Asimismo, la velocidad y estabilidad de la conexión pueden verse afectadas por condiciones climáticas adversas, como lluvias intensas o nevadas, y en zonas urbanas densas la latencia puede superar la de la fibra óptica. La necesidad de visibilidad directa al cielo limita su uso en interiores o en lugares con obstrucciones.

Quienes residen en regiones alejadas o enfrentan fallas en el hardware pueden encontrar dificultades adicionales para acceder al mantenimiento y soporte técnico, lo que representa un desafío a considerar al evaluar la adopción de este servicio.

