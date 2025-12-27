Starlink: cómo mejorar la conexión WiFi sin depender solo de la alineación

Para obtener una conexión estable, lo esencial es instalar la antena en un lugar con vista totalmente despejada al cielo. (Starlink)

Según testimonios compartidos por quienes utilizan Starlink, lo fundamental para lograr una conexión estable es instalar la antena en un sitio con vista completamente despejada hacia el cielo.

Elementos como edificios, árboles o postes pueden provocar interferencias y cortes en el servicio. Uno de los consejos más repetidos es verificar el ping de la conexión: “Si el ping está al 100% y la latencia es menor a 40 ms, entonces estás listo”, explican los usuarios, independientemente de la orientación exacta de la antena.

La propia compañía refuerza esta recomendación en su página de soporte, al advertir que: “Su antena Starlink necesita tener una vista despejada del cielo para permanecer conectada a los satélites mientras orbitan por encima”.

Cómo verificar que la antena de Starlink no tiene obstrucciones

Para asegurar el rendimiento de Starlink, es fundamental instalar la antena en un lugar con una vista completamente despejada del cielo. La aplicación móvil incluye la herramienta ‘Comprobar si hay obstrucciones’, que permite identificar posibles problemas en la ubicación antes de iniciar la instalación.

El proceso es sencillo: sitúa su teléfono en la altura y el lugar exactos donde planea instalar la antena. A continuación, utiliza la cámara del dispositivo para escanear el cielo siguiendo las indicaciones de la aplicación.

Esta función te mostrará de inmediato cualquier objeto que bloquee el campo de visión de su Starlink y te indicará si el sitio seleccionado es adecuado.

Es posible repetir este escaneo en diferentes puntos para comparar resultados y encontrar el área con la menor cantidad de obstáculos. En caso de ser necesario, Starlink ofrece soportes adicionales y cables más largos, con el objetivo de elevar la antena y superar cualquier obstrucción.

Tras la instalación, el sistema comenzará a recopilar información para generar un mapa detallado de obstrucciones. Este proceso inicial puede demorar alrededor de doce horas, aunque el mapa se irá perfeccionando con el tiempo gracias a la recolección continua de datos, según explica la compañía.

La aplicación notificará si existen interrupciones frecuentes debidas a obstrucciones, algo especialmente perceptible durante videollamadas o partidas en línea.

En casos de obstrucciones parciales, las pérdidas de conexión pueden disminuir a medida que Starlink optimiza la comunicación con los satélites y amplía su base de datos sobre el entorno.

Qué es la alineación de una antena de Starlink

La alineación de la antena de Starlink consiste en ajustar la posición del dispositivo para que apunte de manera precisa hacia la zona del cielo donde mantiene la mayor comunicación con los satélites en órbita.

“La herramienta de alineación solo es relevante para los usuarios del kit Starlink Estándar, del kit Starlink Enterprise y del kit Starlink Mini”, asegura la empresa.

Durante la configuración inicial del Kit Starlink Estándar o Mini, la aplicación oficial ofrece la opción ‘Alineación‘. Al seleccionar esta herramienta, el sistema proporciona instrucciones para orientar correctamente la antena.

Si en algún momento la antena pierde la alineación y se desvía al menos cinco grados, la aplicación mostrará una alerta indicando la necesidad de reajustar la posición. En ese caso, basta con desplazar la antena hasta que coincida con las indicaciones presentadas en pantalla.

La alerta solo aparece si la desalineación supera los cinco grados; para desviaciones menores, la aplicación no emitirá avisos. La herramienta de alineación está disponible en la pantalla de inicio, en la parte inferior de la página, y puede consultarse siempre que sea necesario.