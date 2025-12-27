Tecno

Starlink: cómo mejorar la conexión WiFi sin depender solo de la alineación

Bloquear la antena con edificios, árboles o postes puede causar interrupciones en el servicio de internet satelital de Elon Musk

Guardar
Para obtener una conexión estable,
Para obtener una conexión estable, lo esencial es instalar la antena en un lugar con vista totalmente despejada al cielo. (Starlink)
Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, ofrece conectividad en zonas remotas de varios países. Aunque suele recomendarse prestar atención a la alineación de la antena, usuarios de Reddit y Starlink han resaltado un aspecto aún más determinante: evitar cualquier obstrucción en el cielo.

Según testimonios compartidos por quienes utilizan Starlink, lo fundamental para lograr una conexión estable es instalar la antena en un sitio con vista completamente despejada hacia el cielo.

Elementos como edificios, árboles o postes pueden provocar interferencias y cortes en el servicio. Uno de los consejos más repetidos es verificar el ping de la conexión: “Si el ping está al 100% y la latencia es menor a 40 ms, entonces estás listo”, explican los usuarios, independientemente de la orientación exacta de la antena.

Obstáculos como edificios, árboles o
Obstáculos como edificios, árboles o postes pueden generar interferencias y cortes en el servicio de Starlink. (Starlink)

La propia compañía refuerza esta recomendación en su página de soporte, al advertir que: “Su antena Starlink necesita tener una vista despejada del cielo para permanecer conectada a los satélites mientras orbitan por encima”.

Cómo verificar que la antena de Starlink no tiene obstrucciones

Para asegurar el rendimiento de Starlink, es fundamental instalar la antena en un lugar con una vista completamente despejada del cielo. La aplicación móvil incluye la herramienta ‘Comprobar si hay obstrucciones’, que permite identificar posibles problemas en la ubicación antes de iniciar la instalación.

El proceso es sencillo: sitúa su teléfono en la altura y el lugar exactos donde planea instalar la antena. A continuación, utiliza la cámara del dispositivo para escanear el cielo siguiendo las indicaciones de la aplicación.

La app oficial incluye la
La app oficial incluye la función “Comprobar si hay obstrucciones”, que ayuda a detectar problemas en el sitio antes de instalar. (Starlink)

Esta función te mostrará de inmediato cualquier objeto que bloquee el campo de visión de su Starlink y te indicará si el sitio seleccionado es adecuado.

Es posible repetir este escaneo en diferentes puntos para comparar resultados y encontrar el área con la menor cantidad de obstáculos. En caso de ser necesario, Starlink ofrece soportes adicionales y cables más largos, con el objetivo de elevar la antena y superar cualquier obstrucción.

Tras la instalación, el sistema comenzará a recopilar información para generar un mapa detallado de obstrucciones. Este proceso inicial puede demorar alrededor de doce horas, aunque el mapa se irá perfeccionando con el tiempo gracias a la recolección continua de datos, según explica la compañía.

La aplicación notificará si existen interrupciones frecuentes debidas a obstrucciones, algo especialmente perceptible durante videollamadas o partidas en línea.

La aplicación avisará si hay
La aplicación avisará si hay interrupciones frecuentes por obstrucciones, algo más evidente en videollamadas o juegos en línea. (Starlink)

En casos de obstrucciones parciales, las pérdidas de conexión pueden disminuir a medida que Starlink optimiza la comunicación con los satélites y amplía su base de datos sobre el entorno.

Qué es la alineación de una antena de Starlink

La alineación de la antena de Starlink consiste en ajustar la posición del dispositivo para que apunte de manera precisa hacia la zona del cielo donde mantiene la mayor comunicación con los satélites en órbita.

“La herramienta de alineación solo es relevante para los usuarios del kit Starlink Estándar, del kit Starlink Enterprise y del kit Starlink Mini”, asegura la empresa.

Durante la configuración inicial del Kit Starlink Estándar o Mini, la aplicación oficial ofrece la opción ‘Alineación‘. Al seleccionar esta herramienta, el sistema proporciona instrucciones para orientar correctamente la antena.

La herramienta de alineación solo
La herramienta de alineación solo aplica a los kits Starlink Estándar, Enterprise y Mini. (Starlink)

Si en algún momento la antena pierde la alineación y se desvía al menos cinco grados, la aplicación mostrará una alerta indicando la necesidad de reajustar la posición. En ese caso, basta con desplazar la antena hasta que coincida con las indicaciones presentadas en pantalla.

La alerta solo aparece si la desalineación supera los cinco grados; para desviaciones menores, la aplicación no emitirá avisos. La herramienta de alineación está disponible en la pantalla de inicio, en la parte inferior de la página, y puede consultarse siempre que sea necesario.

Temas Relacionados

StarlinkWiFiInternet satelitalElon MuskTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más

Gracias al nuevo hardware, el Apple TV podría ejecutar videojuegos AAA de forma nativa, ampliando su rol más allá del streaming tradicional

Todos los rumores sobre el

Logran por primera vez la teletransportación cuántica a través de internet

El avance abre la puerta a aplicaciones como el cifrado cuántico, la interconexión de computadoras cuánticas y sistemas de comunicación más seguros

Logran por primera vez la

El sube y baja de ethereum: cuál es su costo este 27 de diciembre

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

El sube y baja de

Criptomonedas: cuál es el precio de bitcoin este 27 de diciembre

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y lanzado al mercado oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

Criptomonedas: cuál es el precio

Sony prepara una moneda digital: así transformará las compras en PlayStation y el ecosistema digital para 2026

La firma tecnológica implementará un sistema propio respaldado en dólares, desafiando directamente el predominio de las tarjetas de crédito tradicionales

Sony prepara una moneda digital:
DEPORTES
Las fotos de los jugadores

Las fotos de los jugadores de Boca Juniors en el casamiento de Kevin Zenón y Sol Amsler: el encuentro con dos ex futbolistas del club

La tajante postura de José Mourinho ante el interés de Barcelona por Nicolás Otamendi

“El club más convocante del mundo”: el impactante ranking que lidera River Plate

El posible destino de Marcelo Weigandt y el resto de los futbolistas de Boca Juniors que no serán tenidos en cuenta

Gestión del tiempo, más intervención del VAR y nuevas tecnologías: los cambios que se vienen en el fútbol para 2026

TELESHOW
Evangelina Anderson habló sobre los

Evangelina Anderson habló sobre los rumores de reconciliación con Martín Demichelis

Soy Rada, un “chanta” suelto en Mar del Plata: “Lo hermoso del público en temporada es que viene de todo el país”

La insólita respuesta de Sofía Gonet al comparar a sus compañeros de MasterChef Celebrity con platos de comida

El tenso encuentro entre Zaira Nara y su expareja, Facundo Pieres, en Punta del Este: miradas, incomodidad y distancia

Claudia Ciardone contó que recibió mensajes íntimos de Martín Migueles: su consejo para Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Bukele destacó la recuperación del

Bukele destacó la recuperación del Centro Histórico de San Salvador tras años azotado por la violencia: “Es una muestra del renacimiento de El Salvador”

Adicción y negocios gestionados por el crimen organizado: alerta en Brasil por el auge de las apuestas online

Volodimir Zelensky afirmó que el ataque masivo de anoche contra Kiev demuestra que Rusia “no quiere terminar la guerra”

Tras un ataque ruso a Kiev con misiles hipersónicos, Zelensky viajará a EEUU para negociar con Trump el plan de paz

Paraguay expulsó al ex jefe policial brasileño condenado por la trama golpista de Jair Bolsonaro