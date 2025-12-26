Adiós al aire acondicionado tradicional: esta nueva tecnología promete enfriar el hogar y consumir un 80 % menos energía

Una nueva tecnología de enfriamiento del hogar promete desplazar al aire acondicionado. (Foto: Imagen ilustrativa)

El desarrollo de nuevas tecnologías de climatización abre la puerta a una posible reducción del uso de los aires acondicionados tradicionales. Un ejemplo es Caeli One, un dispositivo que promete enfriar los hogares con hasta un 80 % menos de consumo energético, sin utilizar gases refrigerantes y apoyándose en un principio natural: la evaporación del agua.

Esta innovación surge en un contexto marcado por el aumento de las temperaturas y el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica durante los meses de verano, lo que pone presión tanto sobre los sistemas energéticos como sobre el bolsillo de los hogares.

La propuesta de Caeli One apunta a convertirse en una alternativa más sostenible frente a los sistemas de aire acondicionado convencionales, conocidos por su alto consumo eléctrico y por el uso de gases que contribuyen al efecto invernadero. Según la empresa desarrolladora, este dispositivo no solo reduce el gasto energético, sino que también minimiza el impacto ambiental asociado a la climatización doméstica.

El aire acondicionado fue ser reemplazado por una nueva tecnología que gasta menos energía. (Foto: Caeli One)

Un sistema de enfriamiento basado en la evaporación

El funcionamiento del Caeli One se apoya en un mecanismo adiabático, un proceso físico que utiliza la evaporación del agua para absorber el calor del aire. En términos simples, el dispositivo hace circular el aire ambiental a través de agua; cuando esta se evapora, capta el calor y permite expulsarlo al exterior, generando una sensación de enfriamiento en el interior del espacio.

De acuerdo con la información difundida por la compañía, este sistema alcanza una eficiencia notable: por cada vatio de electricidad consumido, es capaz de generar hasta 16 vatios de potencia de refrigeración. Esta relación lo posiciona con una eficiencia operativa hasta cinco veces superior a la de los aires acondicionados tradicionales, que dependen de compresores eléctricos de alto consumo.

Otro punto destacado es el uso de agua. Durante una temporada completa de uso, estimada en cuatro meses continuos, el consumo total sería de aproximadamente un metro cúbico. En perspectiva, esta cantidad equivale al agua utilizada en alrededor de quince duchas, una cifra muy inferior al consumo anual promedio por persona en países como Francia, que supera los 50 metros cúbicos.

El sistema que puede reemplazar al aire acondicionado tradicional. (Foto: Caeli One)

Menor impacto ambiental y ahorro económico

Uno de los principales argumentos a favor de este dispositivo es su contribución a la mitigación del efecto invernadero. Al prescindir de compresores y de gases refrigerantes, el Caeli One elimina dos de los elementos más contaminantes de los sistemas de climatización tradicionales.

Además, la drástica reducción del consumo eléctrico implica una menor demanda sobre la red energética, especialmente en periodos de alta temperatura, cuando el uso masivo de aires acondicionados suele disparar el consumo.

Desde el punto de vista económico, el menor gasto energético se traduce en una reducción directa en la factura de electricidad, un aspecto relevante en un escenario de tarifas en alza. A esto se suma una instalación relativamente sencilla: el sistema solo requiere una toma de corriente de 230 voltios.

El nuevo sistema de climatización combate los gases de efecto invernadero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitaciones y condiciones de uso

Pese a sus ventajas, el Caeli One no está exento de limitaciones. Su eficacia depende en gran medida de la humedad ambiental. En regiones con altos niveles de humedad, el proceso de evaporación pierde eficiencia, lo que puede reducir notablemente su capacidad de enfriamiento, hasta igualar o incluso quedar por debajo del rendimiento de un aire acondicionado convencional.

Además, el sistema requiere una fuente de agua constante y un mantenimiento periódico para evitar la acumulación de minerales o la proliferación de bacterias. Tampoco ofrece el mismo nivel de control preciso de la temperatura que los equipos tradicionales, lo que puede resultar insuficiente para espacios muy amplios o para usuarios que necesitan ambientes interiores completamente secos.

Alternativas para un uso más eficiente del aire acondicionado

Mientras estas nuevas tecnologías se consolidan, los aires acondicionados tradicionales siguen siendo la opción más extendida. No obstante, existen prácticas que permiten reducir su impacto energético sin renunciar al confort.

Si no puedes cambiar tu aire acondicionado, hay trucos para reducir su consumo eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ajustar la temperatura entre 23 °C y 25 °C, utilizar temporizadores, realizar un mantenimiento regular de los filtros y asegurar un buen sellado de puertas y ventanas son medidas clave para optimizar su uso.

No aplicar estas pautas puede traducirse en un aumento significativo del consumo eléctrico y, en algunos casos, en problemas de calidad del aire interior que afectan la salud de los habitantes.