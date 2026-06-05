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Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias del 5 de junio, listas de convocados, partidos amistosos y todas las perlitas

Los aspectos más importantes para seguir de cerca el inicio de la Copa del Mundo el próximo jueves 11 de junio

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A seis días del inicio del Mundial 2026, las selecciones ajustan sus listas de convocados y definen los últimos detalles de la previa (REUTERS/Luisa Gonzalez)
A seis días del inicio del Mundial 2026, las selecciones ajustan sus listas de convocados y definen los últimos detalles de la previa (REUTERS/Luisa Gonzalez)

Cuando sólo faltan seis días para el inicio del Mundial 2026, los equipos ultiman detalles en sus listas de convocados mientras surgen novedades, anuncios oficiales y datos de color que marcan la previa del certamen. La selección argentina, que en las últimas horas pasó a ser primera en el ranking FIFA, ultima detalles de cara a su amistoso frente a Honduras.

Colombia emprendió rumbo a Estados Unidos para disputar su amistoso con Jordania en San Diego, antes de sentar base en la ciudad de Guadalajara. Por su parte, la selección mexicana aplastó 5-1 a Serbia en Toluca y ya se prepara para su debut oficial frente Sudáfrica el próximo jueves.

Mientras que España encendió las alarmas luego de empatar 1-1 ante Irak en Riazor. Los dirigidos por Luis de la Fuente se medirán el próximo lunes con Perú en lo que será su último amistoso antes del debut mundialista.

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada sobre el calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.

09:53 hsHoy

FIFA presentó un nuevo estilo de ceremonias prepartido

El ente internacional anunció este jueves que incorporará experiencias innovadoras en los encuentros de la Copa del Mundo, incluyendo la participación de planteles completos durante los himnos, despliegues visuales y actividades interactivas para quienes asistan a los estadios.

“Los jugadores y los aficionados son los protagonistas del Mundial, y esta nueva ceremonia lo refleja claramente”, aseguró Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

FIFA estrenará un nuevo formato para la ceremonia inaugural en el Mundial 2026 (cortesía FIFA)
FIFA estrenará un nuevo formato para la ceremonia inaugural en el Mundial 2026 (cortesía FIFA)
09:38 hsHoy

Cuándo y a qué hora juega Argentina vs Honduras: cómo ver el primer amistoso antes del Mundial 2026

El equipo que dirige Lionel Scaloni tendrá en Texas su primer examen antes de la Copa del Mundo

Lionel Scaloni buscará seguir probando jugadores antes del debut en el Mundial frente a Argelia
Lionel Scaloni buscará seguir probando jugadores antes del debut en el Mundial frente a Argelia

La selección argentina afrontará su primer partido amistoso previo al inicio del Mundial 2026 frente a su par de Honduras. El encuentro, que se jugará el sábado 6 de junio a las 21 horas de la Argentina en el estadio Kyle Field de la College Station en Texas y será televisado por TyC Sports, Telefé y LPF Play (la APP de la Liga Profesional de Fútbol de AFA).

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09:38 hsHoy

Mundial 2026: todas las nuevas reglas que prometen transformar el fútbol para siempre

La mayor transformación reglamentaria de la era moderna verá la luz en Estados Unidos, México y Canadá

Szymon Marciniak (Polonia) fue el árbitro de la última final entre Argentina y Francia (AP Photo/Natacha Pisarenko)
Szymon Marciniak (Polonia) fue el árbitro de la última final entre Argentina y Francia (AP Photo/Natacha Pisarenko)

El fútbol mundial se prepara para ingresar en una nueva era. La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo será histórica por reunir a 48 selecciones y disputarse en tres países —Estados Unidos, México y Canadá—, sino también porque será el escenario donde debutará el paquete de modificaciones reglamentarias más importante de las últimas décadas, junto al nuevo VAR simplificado.

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09:38 hsHoy

Los tres futbolistas de la selección argentina que apuntan a ser las “Ferraris” del Mundial 2026

Nico Paz, Valentín Barco y José López son tres variantes en las que el cuerpo técnico deposita muchas expectativas a pesar de que partan desde el banco

Los tres futbolistas que apuntan a ser el revulsivo más importante de la Selección en el Mundial 2026
Los tres futbolistas que apuntan a ser el revulsivo más importante de la Selección en el Mundial 2026

Hay 17 de los 26 convocados de Argentina que ya saben cuánto pesa la Copa del Mundo. Entre ellos, los tres futbolistas que cambiaron la ecuación del equipo en medio de la cita en territorio asiático: Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Álvarez. Ahora, uno de los interrogantes a revelar en esta edición es quiénes serán los revulsivos que modifiquen la historia, tal como lo hicieron las Ferraris de la Selección en 2022, y hay un trío que pide pista en Estados Unidos.

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09:37 hsHoy

El Mundial de los nacionalizados: Colombia aparece entre las selecciones sin jugadores nacidos en el exterior para el Mundial 2026

El registro ubica al país junto a otros que tienen 26 convocados nacidos en su territorio, aunque se menciona que algunos futbolistas colombianos integrarán plantillas de otras naciones, como México y Canadá, en la cita orbital

Quiñones y Osorio son de origen colombiano, pero decidieron representar a otros países - crédito Visuales IA
Quiñones y Osorio son de origen colombiano, pero decidieron representar a otros países - crédito Visuales IA

Antes del inicio de la Copa del Mundo, el periodista Jaime Macías fue tendencia al exponer que, tras revisar la lista de convocados de las 48 naciones que van a participar del torneo de naciones, identificó que en 40 equipos hay futbolistas que no nacieron en el país que van a representar.

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09:36 hsHoy

República Checa golea 3-1 en su último partido de preparación antes de enfrentar a México en el Mundial 2026

El triunfo en Nueva Jersey subraya el poder ofensivo del equipo de Miroslav Koubek, de cara al duelo del 24 de junio en el Azteca

Con el duelo empatado tras el descanso, los checos rompieron la resistencia guatemalteca, en un amistoso que deja a Chequia con buenas sensaciones rumbo a la Copa Mundial de la FIFA. (X/ Czech Republic)
Con el duelo empatado tras el descanso, los checos rompieron la resistencia guatemalteca, en un amistoso que deja a Chequia con buenas sensaciones rumbo a la Copa Mundial de la FIFA. (X/ Czech Republic)

La República Checa cerró su preparación rumbo al Mundial 2026 con una victoria sólida de 3-1 sobre Guatemala en Nueva Jersey.

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