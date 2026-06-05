Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias del 5 de junio, listas de convocados, partidos amistosos y todas las perlitas

A seis días del inicio del Mundial 2026, las selecciones ajustan sus listas de convocados y definen los últimos detalles de la previa (REUTERS/Luisa Gonzalez)

Cuando sólo faltan seis días para el inicio del Mundial 2026, los equipos ultiman detalles en sus listas de convocados mientras surgen novedades, anuncios oficiales y datos de color que marcan la previa del certamen. La selección argentina, que en las últimas horas pasó a ser primera en el ranking FIFA, ultima detalles de cara a su amistoso frente a Honduras.

Colombia emprendió rumbo a Estados Unidos para disputar su amistoso con Jordania en San Diego, antes de sentar base en la ciudad de Guadalajara. Por su parte, la selección mexicana aplastó 5-1 a Serbia en Toluca y ya se prepara para su debut oficial frente Sudáfrica el próximo jueves.

Mientras que España encendió las alarmas luego de empatar 1-1 ante Irak en Riazor. Los dirigidos por Luis de la Fuente se medirán el próximo lunes con Perú en lo que será su último amistoso antes del debut mundialista.

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