Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias del 5 de junio, listas de convocados, partidos amistosos y todas las perlitas

Cuando sólo faltan seis días para el inicio del Mundial 2026, los equipos ultiman detalles en sus listas de convocados mientras surgen novedades, anuncios oficiales y datos de color que marcan la previa del certamen. La selección argentina, que en las últimas horas pasó a ser primera en el ranking FIFA, ultima detalles de cara a su amistoso frente a Honduras.
Colombia emprendió rumbo a Estados Unidos para disputar su amistoso con Jordania en San Diego, antes de sentar base en la ciudad de Guadalajara. Por su parte, la selección mexicana aplastó 5-1 a Serbia en Toluca y ya se prepara para su debut oficial frente Sudáfrica el próximo jueves.
Mientras que España encendió las alarmas luego de empatar 1-1 ante Irak en Riazor. Los dirigidos por Luis de la Fuente se medirán el próximo lunes con Perú en lo que será su último amistoso antes del debut mundialista.
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FIFA presentó un nuevo estilo de ceremonias prepartido
El ente internacional anunció este jueves que incorporará experiencias innovadoras en los encuentros de la Copa del Mundo, incluyendo la participación de planteles completos durante los himnos, despliegues visuales y actividades interactivas para quienes asistan a los estadios.
“Los jugadores y los aficionados son los protagonistas del Mundial, y esta nueva ceremonia lo refleja claramente”, aseguró Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
La selección argentina afrontará su primer partido amistoso previo al inicio del Mundial 2026 frente a su par de Honduras. El encuentro, que se jugará el sábado 6 de junio a las 21 horas de la Argentina en el estadio Kyle Field de la College Station en Texas y será televisado por TyC Sports, Telefé y LPF Play (la APP de la Liga Profesional de Fútbol de AFA).
El fútbol mundial se prepara para ingresar en una nueva era. La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo será histórica por reunir a 48 selecciones y disputarse en tres países —Estados Unidos, México y Canadá—, sino también porque será el escenario donde debutará el paquete de modificaciones reglamentarias más importante de las últimas décadas, junto al nuevo VAR simplificado.
Hay 17 de los 26 convocados de Argentina que ya saben cuánto pesa la Copa del Mundo. Entre ellos, los tres futbolistas que cambiaron la ecuación del equipo en medio de la cita en territorio asiático: Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Álvarez. Ahora, uno de los interrogantes a revelar en esta edición es quiénes serán los revulsivos que modifiquen la historia, tal como lo hicieron las Ferraris de la Selección en 2022, y hay un trío que pide pista en Estados Unidos.
Antes del inicio de la Copa del Mundo, el periodista Jaime Macías fue tendencia al exponer que, tras revisar la lista de convocados de las 48 naciones que van a participar del torneo de naciones, identificó que en 40 equipos hay futbolistas que no nacieron en el país que van a representar.
La República Checa cerró su preparación rumbo al Mundial 2026 con una victoria sólida de 3-1 sobre Guatemala en Nueva Jersey.