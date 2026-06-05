Sociedad

Frenético raid en Palermo: impactó a una camioneta, hirió a dos personas, huyó y chocó de vuelta en Plaza Italia

Las colisiones las protagonizó un hombre de 45 años, en aparente estado de ebriedad, que manejaba una Amarok

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El choque ocurrido en Humboldt y Costa Rica

Una camioneta Amarok fue interceptada en Plaza Italia durante la madrugada, después de protagonizar dos choques en distintos puntos del barrio de Palermo.

El primero ocurrió en Humboldt y Costa Rica y el segundo ocurrió en la intersección de avenida Santa Fe y Thames, donde el conductor, un hombre de 45 años, recibió asistencia médica en el lugar, luego que su vehículo, una camioneta Volkswagen Amarok quedó sobre la calzada.

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EcoSport impactada en Humboldt y Costa Rica
La Ford EcoSport impactada en Humboldt y Costa Rica (Policía de la Ciudad)

El frenético raid de Palermo comenzó a las 04:50. Una camioneta Ford Ecosport fue embestida en el cruce de Costa Rica y Humboldt. El conductor que protagonizó el siniestro se dio a la fuga, de acuerdo con el relato de los ocupantes.

Personal de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad llegó al lugar y halló la Ecosport sobre la vereda, con daños en las puertas laterales. En el vehículo viajaban dos mujeres de 30 años y un hombre de 36 años, quienes dijeron que una Volkswagen Amarok los chocó y escapó en dirección a Plaza Italia.

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La colisión que se produjo en Thames y Santa Fe, en el barrio de Palermo

Tras la alerta, la Amarok fue localizada en la intersección de la avenida Santa Fe y Thames, con la trompa dañada y sobre la vereda. Su conductor, un hombre de 45 años, presentaba aliento a alcohol, según constataron las autoridades policiales porteñas.

El SAME asistió a los damnificados y les diagnosticó “control clínico”, sin necesidad de traslado. Según transeúntes, la Amarok también impactó a otros vehículos estacionados en Plaza Italia: un Renault Clio y una Volkswagen T-Cross.

Automóvil Volkswagen oscuro con daños frontales graves en una calle por la noche, con luces de emergencia azules, faros encendidos y un oficial en el fondo
La Volkswagen Amarok que protagonizó los dos choques en Palermo, detenida en Thames y avenida Santa Fe (Policía de la Ciudad)

Intervino la Unidad Fiscal Norte, que ordenó iniciar actuaciones al conductor por “lesiones” y realizar el control de alcoholemia.

Choques en Constitución y Aeroparque

En la esquina de avenida Independencia y Salta, una camioneta que realizaba tareas de descarga frente a una panadería sufrió un accidente que dejó a un hombre herido de forma leve, aunque la impresión fue que la situación pudo ser mucho peor.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que la camioneta, tras el impacto, retrocedió y se marchó del lugar. Quienes presenciaron el hecho señalaron que el conductor probablemente frenó unas cuadras más adelante, pero la secuencia generó temor por la posibilidad de que el desenlace hubiese sido fatal.

La víctima, un trabajador que bajaba medialunas, logró escapar con lesiones menores. “Un centímetro más de la camioneta o de este hombre y estaríamos hablando de una tragedia”, graficaron los presentes.

Otro de los incidentes destacados ocurrió en la zona de Aeroparque, donde una camioneta chocó contra un auto de alta gama en la puerta de la terminal, en la avenida de la costanera.

El conductor implicado en el hecho de Aeroparque fue sometido a un control de alcoholemia y el resultado arrojó 2,52 gramos de alcohol por litro de sangre, correspondiente al grado tres de intoxicación alcohólica, apenas un nivel por debajo del coma etílico.

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