Reaparece el tiempo inestable en gran parte del país: hay probabilidad lluvias aisladas desde hoy en el AMBA

En el AMBA, hay pronóstico con una probabilidad de lluvias aisladas de entre 10 al 40 por ciento (Maximiliano Luna)

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el viernes amaneció con neblina y temperaturas cercanas a 15 °C, acompañadas de un viento leve del norte de entre 7 y 12 km/h. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó probabilidad de precipitaciones baja, con valores entre 0 y 10 %. Sin embargo, las chances de lluvia crecerán por la tarde.

Según el parte meteorológico, la probabilidad de lluvias aisladas aumentará en el rango de 10-40 %, con máximas de 18 °C y un cambio en la dirección del viento hacia el este. Ya entrada la noche, el cielo permaneció mayormente nublado, con temperaturas descendiendo a 16 °C y el viento retornando del norte.

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Para el sábado 6 de junio, se anunció una temperatura máxima de 18 °C y mínima de 14 °C. En la madrugada y la mañana, se mantendrá una probabilidad de lluvias baja, mientras que por la tarde y la noche se incrementará nuevamente al orden del 10 y 40 %, con temperaturas que oscilan entre 18 y 15 °C.

El viento se mantuvo en velocidades de 7 a 12 km/h, sin variaciones significativas en la dirección predominante. Según se informó, no se registraron tormentas fuertes ni cambios bruscos de temperatura durante la jornada.

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El pronóstico extendido para el domingo 7 de junio prevé una temperatura máxima de 16 °C y mínima de 13 °C. La probabilidad de lluvias se mantendrá entre 10 y 40 % tanto en la mañana como en la noche, mientras que las temperaturas oscilarán entre 13 y 16 °C. El viento podría intensificarse levemente en horas nocturnas, con velocidades de hasta 22 km/h.

Para el fin de semana, no hay previsión de fenómenos severos.

El pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires

Según datos de la red oficial del SMN, los primeros registros de este episodio de inestabilidad ya dejaron entre 10 y 25 mm en el oeste bonaerense durante las últimas horas.

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El primer pulso de los últimos días llegó de la mano de un frente frío que cruzó la Patagonia y se instaló de manera semiestacionaria sobre la franja central del país, con especial incidencia sobre Buenos Aires, Córdoba y La Pampa. Dentro de ese corredor, el oeste y sudoeste bonaerense concentrarán las lluvias más persistentes del período, según Meteored.

Las alertas climáticas en el resto del país

Este viernes 5 de junio, el SMN emitió una alerta amarilla con lluvias persistentes para una amplia región de la provincia de Buenos Aires, como Azul, Rauch, Tapalqué, y las zonas bajas de Benito Juárez y de Tandil. A ello se le suma La Pampa, para las localidades de Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay y Utracán.

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Las zonas de General La Madrid, Laprida y Olavarría recibieron una alerta amarilla por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada previstos entre 30 y 60 milímetros, y posibilidad de superar estos registros en forma puntual.

Así aparecía el sistema de alertas en el resto del país para este viernes de 5 junio

El nivel amarillo implica que la población debe mantenerse informada por posibles complicaciones asociadas a las lluvias, aunque el fenómeno no representa un riesgo severo inmediato. Según el sistema de alertas, el nivel verde indica tranquilidad, el amarillo sugiere informarse, el naranja preparar medidas preventivas y el rojo seguir instrucciones oficiales.

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El sábado 6 de junio, la alerta amarilla abarca a Santa Fe, en Belgrano, Castellanos, Las Colonias y San Martín, y en Córdoba, en las localidades de Ischilín, Río Seco, Sobremonte y Tulumba. En estas áreas, se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con acumulados de 30 a 50 milímetros de lluvia, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas. Las tormentas podrían provocar abundantes lluvias en cortos períodos.

Para el domingo 7 de junio, otra advertencia rige para la cordobesa San Justo; la región lindante a General Obligado, San Javier y Vera en Santa Fe; las localidades santiagueñas de Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina y Sarmiento; y las formoseñas Maipú, Almirante Brown y General Güemes. Estas zonas enfrentarán tormentas acompañadas de lluvias intensas, granizo y ráfagas. Se esperan acumulados de entre 30 y 60 milímetros y fenómenos asociados como actividad eléctrica y granizo, por lo que se insta a la población a mantenerse atenta.

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