Revelan los 30 emojis más usados en redes sociales durante 2025: encuentra a tu favorito

El emoji de destellos ocupa el primer puesto en Instagram, X (antes Twitter), Pinterest y otras plataformas

El emoji de los destellos
El emoji de los destellos fue el más utilizado en redes sociales durante 2025. (Emojipedia)

Ya se publicó la lista de los 30 emojis más utilizados en redes sociales durante 2025. El primer lugar lo ocupa el emoji de destellos en Instagram, X (antes Twitter), Pinterest, entre otras plataformas, según la consultora de redes sociales Buffer.

La empresa informó que más de 207.768 usuarios emplearon este emoji en sus publicaciones este año, lo que lo posiciona como el más popular con gran diferencia.

En segundo lugar se ubicó el emoji de dedo señalando, con 131.783 usuarios. Esto indica que el emoji de destellos fue un 57,7% más usado que el de dedo señalando. El tercer lugar lo ocupó el emoji de fuego, con 125.665 usuarios en 2025.

El emoji de destellos destaca porque transmite emoción, novedad o énfasis sin resultar excesivamente informal o emocional. Esta versatilidad explica su éxito en una amplia variedad de plataformas, desde publicaciones en LinkedIn hasta copys en Instagram, según la consultora.

El emoji de destellos transmite
El emoji de destellos transmite emoción o novedad sin perder neutralidad. (Buffer)

Lista completa de los emojis más usados en 2025

La lista completa de los emojis más usados en 2025, según la consultora mencionada, son:

  1. Destellos.
  2. Índice del revés apuntando hacia la derecha.
  3. Fuego.
  4. Botón de marca de verificación.
  5. Bombilla.
  6. Cohete.
  7. Estrella brillante.
  8. Índice del revés apuntando hacia abajo.
  9. Confeti de fiesta.
  10. Corazón rojo.
  11. Chincheta redonda.
  12. Bíceps flexionados.
  13. Globo de diálogo.
  14. Ojos.
  15. Enlace.
  16. Luz del coche de policía.
  17. Hierba.
  18. Globo terráqueo que muestra Europa y África.
  19. Colisión.
  20. Marca de verificación.
  21. Calendario.
  22. Impacto directo.
  23. Alto voltaje.
  24. Cara de pensamiento.
  25. Flecha derecha.
  26. Levantando las manos.
  27. Cerebro.
  28. Mareado.
  29. Corazón azul.
  30. Plántula.
Los tres emojis más usados
Los tres emojis más usados reflejan positivismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el emoji de los destellos fue el más usado

El emoji de destellos fue el más utilizado en redes sociales durante 2025, ya que transmite emoción, novedad y énfasis sin ser excesivamente informal o emocional. Ocupó el primer lugar en todas las plataformas analizadas, incluyendo Instagram, X (antes Twitter), Facebook, Pinterest, Threads, Bluesky y otras.

La consultora explicó que, en plataformas como Pinterest, este emoji refleja la estética de la red, que se orienta hacia la inspiración y la aspiración. Los usuarios lo emplean para resaltar imágenes atractivas, ideas creativas y contenido digno de guardar.

Instagram se mantiene como la plataforma donde más usuarios utilizan emojis en sus publicaciones, con los destellos a la cabeza por un amplio margen. El algoritmo de Instagram favorece el contenido visualmente atractivo, y los emojis se han integrado completamente en este lenguaje visual.

El uso de destellos resalta contenido inspirador y visualmente atractivo, consolidándolo como el preferido por millones de usuarios.

Según la consultora, en Pinterest
Según la consultora, en Pinterest este emoji encaja con su enfoque inspirador y aspiracional. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo se usaron los emojis a lo largo de 2025

A lo largo de 2025, el uso de los emojis en redes sociales reveló tendencias claras y cambios llamativos. El emoji de destellos se mantuvo en el primer puesto durante todo el año, consolidándose como la forma predeterminada de añadir énfasis o interés visual en contenido profesional, sin importar la plataforma.

El emoji de marca de verificación fue el que más variaciones presentó: comenzó el año en posiciones bajas del ranking y finalizó en el séptimo lugar. Por su parte, el emoji de fuego experimentó fluctuaciones notables, descendiendo en popularidad a principios de 2025, para luego recuperar posiciones hacia fin de año.

El cohete registró movimientos significativos; ocupó el segundo puesto en enero, pero descendió hasta el noveno lugar en noviembre, lo que refleja un menor entusiasmo por el “despegue” conforme avanzaba el año.

En 2025, el uso de
En 2025, el uso de emojis en redes mostró tendencias y cambios evidentes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Algunos emojis mantuvieron una presencia constante, consolidándose como elementos habituales del lenguaje profesional en redes sociales. Este patrón indica que varios símbolos han dejado de ser simples tendencias pasajeras para convertirse en recursos permanentes en la comunicación digital.

“La conclusión principal que saco de todas estas cifras es bastante clara: los emojis son funcionales, no solo decorativos o expresivos”, explica finalmente el estudio.

