Llegan casi 200 nuevos emojis a Android y los podrás todos en WhatsApp

El emoji de rostro distorsionado llega a Android para expresar confusión, incomodidad o perplejidad en las conversaciones. (Emojipedia)

La llegada de nuevos emojis siempre despierta expectativa entre usuarios de Android. En esta ocasión, Android 16 confirmó la adaptación de soporte para Unicode 17.0, lo que implica la integración de 163 nuevos emojis.

Esta actualización ya comenzó su despliegue para quienes utilizan la versión beta del sistema operativo y promete estar disponible para todos los dispositivos a principios de 2026, siendo una nueva forma de expresar emociones en conversaciones en WhatsApp o publicaciones en redes sociales.

Qué emojis se añadirán en Android

Dentro del paquete de 163 nuevos emojis, solo siete corresponden a nuevas figuras básicas. El resto lo conforman las variaciones en tonos de piel, género y formas alternativas de las figuras principales. Según la información oficial, los nuevos capítulos en el catálogo de iconografía digital son los siguientes:

Rostro distorsionado : un emoji que refleja confusión, incomodidad o perplejidad, aportando matices no existentes hasta ahora.

Nube de pelea : una representación icónica al estilo de los cómics, con figuras y objetos difusos que giran dentro de una nube desenfrenada.

Orca : símbolo de vida marina y biodiversidad, que se suma a la colección de animales marinos disponibles.

Criatura peluda : inspiración en criaturas legendarias como Pie Grande, denota misterio y cultura popular.

Trombón : incorporando instrumentos musicales, permite interacciones relacionadas con el universo sonoro y celebraciones.

Deslizamiento de tierras : introduce un fenómeno natural relevante, aumentando la conciencia sobre desastres naturales y cuestiones ambientales.

Cofre del tesoro: objeto tradicional asociado a la aventura y la fantasía.

Android 16 incorpora soporte para Unicode 17.0 y suma 163 nuevos emojis a su catálogo digital. (Emojipedia)

Por fuera de estos siete, la cifra total de 163 se alcanza gracias a las variantes, como las versiones de género y los diferentes tonos de piel para componentes humanos y figuras, así como las versiones contorneadas (outline) de cada emoji.

En un inicio, se preveía la entrada de una figura adicional, el núcleo de una manzana mordida, pero este ícono fue descartado en la fase final de aprobación sin que se hayan difundido los motivos oficiales, según la publicación de Unicode.

La versión 17.0 de Unicode añade, además, 156 nuevas secuencias de emoji. Se trata de combinaciones predefinidas que el sistema reconoce y fusiona en un solo icono, mejorando la expresividad y la personalización. Estas secuencias potencian el sentido de representación e inclusión, permitiendo crear símbolos aún más específicos para situaciones o identidades diversas.

En términos técnicos, Unicode destaca la introducción de 4.803 nuevos caracteres en total, incluyendo emojis, símbolos, scripts y otros elementos para respaldar la comunicación digital global.

El despliegue de los nuevos emojis de Android 16 ya está disponible para usuarios beta y se extenderá a todos en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo estarán disponibles los nuevos emojis de Android

Por ahora, solo quienes posean un dispositivo Pixel y participen en el programa beta Android 16 QPR3 Beta 1 o la versión Android Canary 2512 tienen acceso completo a estos nuevos emojis. Ellos pueden usarlos, visualizarlos e incluso probar su compatibilidad en distintas aplicaciones.

Vale aclarar que para que los contactos de estos usuarios visualicen correctamente los emojis, también necesitan estar dentro del programa beta. En caso contrario, los nuevos íconos aparecerán representados como rectángulos vacíos o símbolos genéricos en el chat.

Se prevé que la actualización estable de Android con soporte para tanto Unicode 17.0 como los nuevos emojis llegue a todos los dispositivos compatibles a comienzos de 2026. Una vez realizada la actualización del sistema operativo, bastará con acceder al teclado y buscar las nuevas figuras, que ya estarán integradas al catálogo general.

Cada plataforma adapta el diseño de los nuevos emojis, generando diferencias visuales entre Android, iOS y otras aplicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se adaptan los emojis en cada plataforma

Aunque Unicode entrega las especificaciones y figuras base, cada fabricante interpreta a su modo el diseño final. Por eso, los nuevos emojis no tendrán exactamente el mismo aspecto en Android, iOS, Windows o aplicaciones como WhatsApp.

Las plataformas diseñan alternativas propias siguiendo las directrices de Unicode, aunque respetan la esencia de cada figura. Esto puede explicar por qué, en ocasiones, el mismo emoji transmite matices o detalles distintos según el sistema operativo desde donde se envía o recibe.