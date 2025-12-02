Cinco secretos que se esconden en los emojis de Apple para iPhone

Apple esconde referencias secretas en sus emojis, solo reconocibles por los seguidores de la marca. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque Apple no inventó los emojis, sí se ha encargado de esconder diferentes referencias dentro de varios diseños propios, que solo los seguidores de la marca entenderán.

Así que traemos un repaso por cinco de esos secretos, que los usuarios de iPhone y demás dispositivos de la empresa, tienen a su disposición en el teclado.

Qué secretos esconden los emojis de Apple

El mensaje de “Think Different” vive camuflado en los emojis de papel

Entre los secretos destaca el que involucra a una de las campañas más emblemáticas de la empresa: Think Different. Apple rindió homenaje a esta filosofía incrustando, en los emojis de objetos de papel como el libro abierto, el bloc de notas o los folios, el texto íntegro del histórico anuncio de 1997.

El histórico mensaje 'Think Different' aparece camuflado en los emojis de papel de Apple para iPhone y iPad. (Apple)

Estos iconos, a simple vista minúsculos en los teclados de iOS, parecen formados solo por líneas onduladas. Sin embargo, quienes amplían la imagen descubren frases como: “Esto va por los locos. Los inadaptados. Los rebeldes”. Se trata de una transcripción legible de fragmentos del manifiesto narrado en la voz de Richard Dreyfuss o, en ciertos comerciales, del propio Steve Jobs.

La firma de John Appleseed, el usuario ficticio adoptado por Apple

Otro de los gestos ocultos aparece en el emoji del billete de dólar. Al observarlo detenidamente, emerge un nombre inesperado: John Appleseed. En vez de un político estadounidense real, la firma visible en el dinero digital es la de este personaje, figura recurrente en la mitología de la empresa.

Apple ha utilizado a John Appleseed como usuario ficticio en demostraciones, ilustraciones y ejemplos durante décadas, tanto en Keynotes como en materiales de desarrollo.

La inspiración proviene de Johnny Appleseed, figura del folclore estadounidense conocida por sembrar manzanos por todo el país. El nombre fue adoptado por la compañía como alter ego para sus pruebas y ejemplos. Además, las últimas versiones de emojis han añadido variantes de género, por lo que en algunos íconos también aparecen Jane o Jo Appleseed.

El emoji del billete de dólar de Apple incluye la firma de John Appleseed, usuario ficticio de la compañía. (Apple)

Para encontrar la firma, basta con agrandar el emoji del billete en la pantalla y prestar atención al diminuto texto, normalmente imposible de distinguir sin ampliar la imagen.

El 17 de julio, fecha icónica en el emoji del calendario

El emoji del calendario tiene un número específico grabado: el 17 de julio. Esta fecha no es arbitraria. Marca el día en que Steve Jobs presentó públicamente iCal (hoy parte de la app Calendario de Apple) en la Macworld de Nueva York, en 2002.

Si bien inicialmente la elección tenía sentido solo puertas adentro de Apple, la influencia del diseño llegó mucho más lejos. Actualmente, el Día Mundial del Emoji se celebra cada 17 de julio, precisamente porque esta es la única fecha que figura en los teclados de iOS de millones de usuarios.

Productos estrella de Apple convertidos en miniaturas de emoji

Lejos de optar por dibujos genéricos, Apple aprovecha el espacio de los emojis tecnológicos para exhibir, en miniatura, sus propios productos. El móvil, el portátil, la computadora de escritorio, el reloj, el ratón y los auriculares son réplicas fieles de los dispositivos más reconocibles de la compañía.

Los emojis tecnológicos de Apple reproducen en miniatura productos icónicos como el iPhone, MacBook y Apple Watch. (Apple)

El enigma de la manzana entera y la oportunidad perdida

A pesar de la dedicación de Apple a dejar huella en cada detalle, existe un emoji que muchos consideran una oportunidad desaprovechada: la manzana roja. Este centro de atención resulta enigmático para quienes esperan encontrar un guiño directo al legendario logotipo de la marca, la manzana mordida.

El emoji de la manzana, lejos de emular el emblema corporativo, muestra una fruta perfecta y brillante. Para una empresa que llenó de guiños su catálogo de emojis, el hecho de que la manzana no lleve la famosa mordida resulta paradójico.