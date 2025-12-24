Microsoft Teams refuerza la seguridad: bloquea archivos peligrosos y detecta enlaces maliciosos en tiempo real

La actualización de seguridad de Microsoft Teams introduce tres protecciones principales. REUTERS/Dado Ruvic

Microsoft Teams ha anunciado una actualización en su enfoque de seguridad para 2026, orientada a salvaguardar a los usuarios frente a amenazas digitales cada vez más sofisticadas. A partir del 12 de enero de ese año, la plataforma activará de manera automática protecciones destinadas a bloquear archivos de alto riesgo, analizar los enlaces compartidos en tiempo real y perfeccionar la detección de amenazas a través de la retroalimentación de los propios usuarios.

Nuevas funciones de seguridad en Microsoft Teams: protección contra archivos y enlaces peligrosos

La actualización de seguridad de Microsoft Teams introduce tres protecciones principales que se aplicarán, por defecto, a todos los usuarios que mantengan la configuración estándar de mensajería.

La primera de ellas consiste en el bloqueo automático de archivos considerados peligrosos, como ejecutables (.exe, .msi), scripts (.bat, .ps1, .vbs, .js) y otros formatos que suelen emplearse para distribuir malware. Esta medida se alinea con las políticas de Microsoft Defender para Office 365 y reduce considerablemente el riesgo de infecciones y ataques a través de archivos adjuntos.

MICROSOFT

La segunda función clave es el análisis en tiempo real de las URL compartidas en las conversaciones. Teams escaneará los enlaces para identificar y marcar aquellos que conduzcan a sitios de phishing o dominios reconocidos como maliciosos. Esta protección contribuye a evitar accesos involuntarios a páginas fraudulentas y refuerza la defensa frente a campañas de ingeniería social que buscan explotar la mensajería corporativa.

Por último, la plataforma incorpora un mecanismo de reporte de falsos positivos, permitiendo a los usuarios notificar cuando una detección de amenaza haya sido incorrecta. Esta retroalimentación directa ayuda a Microsoft a mejorar la precisión de sus algoritmos y ajustar las reglas de seguridad según el comportamiento real de los usuarios y la evolución de las amenazas.

Cambios en la experiencia de uso y administración de Teams

Estas mejoras de seguridad se aplicarán de manera predeterminada, aunque los administradores de las organizaciones podrán revisar y modificar estas configuraciones accediendo al Centro de administración de Teams, dentro del apartado de Seguridad de mensajería.

MICROSOFT

Hasta el 12 de enero de 2026, será posible desactivar estas protecciones automáticas si así se requiere, adaptando el nivel de restricción a las políticas internas de cada empresa.

En la práctica, los usuarios que intenten enviar archivos bloqueados recibirán notificaciones claras de la restricción, y los mensajes que incluyan enlaces potencialmente peligrosos aparecerán etiquetados para advertir sobre los riesgos asociados. Este sistema busca no solo proteger, sino también informar y educar a los equipos sobre las mejores prácticas de ciberseguridad.

Además, la nueva funcionalidad de reporte de detecciones incorrectas otorga mayor transparencia y capacidad de respuesta ante bloqueos inesperados. Los equipos de soporte técnico podrán diferenciar entre bloqueos legítimos y posibles fallos del sistema, agilizando la resolución de problemas y fortaleciendo la confianza en la plataforma.

03/12/2025 Microsoft Teams POLITICA MICROSOFT

Cómo funciona Microsoft Teams

Microsoft Teams es una plataforma digital diseñada para facilitar la comunicación y el trabajo colaborativo en empresas y organizaciones. Su funcionamiento se basa en la creación de equipos virtuales, donde los miembros pueden intercambiar mensajes, realizar videollamadas y compartir archivos en tiempo real. Esta integración permite que los usuarios gestionen proyectos y tareas de manera centralizada y eficiente.

La herramienta cuenta con canales temáticos dentro de cada equipo para organizar las conversaciones por temas o departamentos. Además, permite programar reuniones, sincronizar agendas y colaborar en documentos de Office directamente desde la plataforma.

Microsoft Teams también ofrece integración con otras aplicaciones y servicios, lo que amplía sus funciones y la convierte en una solución versátil para el trabajo remoto o presencial.