WhatsApp presenta un pack de stickers exclusivo para celebrar 2026 en iPhone. La versión beta 25.36.10.72, actualmente disponible a través de TestFlight, introduce un sticker animado específico para felicitar el cambio de año, marcando una apuesta de Meta por ampliar las opciones visuales en la plataforma.

Aunque solo unos pocos usuarios han recibido la función en esta etapa inicial, se espera su lanzamiento general antes de las próximas campanadas, permitiendo que el sticker llegue a todos los usuarios de iOS a tiempo para la celebración.

Stickers animados ligeros y personalización en WhatsApp para iPhone

La nueva funcionalidad, según WABetaInfo, se orienta hacia la personalización de chats y Estados en la recta final de 2025. El sticker animado, accesible desde el selector de medios de la aplicación, aprovecha tecnología Lottie, que garantiza una animación fluida y archivos muy ligeros en formato JSON.

La pegatina no pierde nitidez ni genera distorsión. (wabetainfo.com)

Esta innovación soluciona dos problemas habituales en WhatsApp: la saturación del almacenamiento provocada por GIFs pesados y la pérdida de calidad que sufren muchas imágenes al escalarse o rotarse en los Estados. La pegatina no pierde nitidez ni genera distorsión, permitiendo que las felicitaciones destaquen por su definición durante Nochevieja.

Meta restringe inicialmente el despliegue a los participantes de TestFlight como precaución para evaluar el impacto en el rendimiento y evitar problemas el 31 de diciembre, cuando la demanda de herramientas visuales se dispara.

Al ofrecer el pack en un formato de apenas unos kilobytes por sticker, la compañía también minimiza el riesgo de saturación de datos en un momento de tráfico masivo.

Meta restringe inicialmente el despliegue a los participantes de TestFlight como precaución. REUTERS/Dado Ruvic

Estrategia estacional y futuro de los stickers en WhatsApp

El análisis del código de la versión beta revela que este sticker de 2026 es solo la primera entrega de una biblioteca estacional de animaciones, que Meta activará de forma remota en futuras celebraciones.

En lugar de depender de descargas voluminosas —habituales en las festividades—, el sistema permite cargar pequeños archivos de texto que el motor gráfico del iPhone interpreta en tiempo real, optimizando así la experiencia de usuario y el consumo de recursos.

La empresa utiliza el mismo canal que empleó para probar la funcionalidad multicuenta en iOS, garantizando así un despliegue gradual y controlado. El acceso general llegará poco antes del fin de año, sin coste adicional ni compras in-app para los usuarios que tengan instalada la versión estable.

WhatsApp presenta un pack de stickers exclusivo para celebrar 2026 en iPhone. REUTERS/Dado Ruvic

WhatsApp se renueva: audio, estados interactivos e IA

Contestador avanzado: notas de audio y video en WhatsApp

Uno de los avances más notables de la actualización es la incorporación de un sistema de contestador moderno: ahora, si pierdes una llamada, puedes enviar de inmediato una nota de voz o video. Esta función transforma la manera de mantenerse en contacto, proporcionando una vía directa y personalizada para responder a intentos de comunicación perdidos.

En las videollamadas grupales, WhatsApp mejora la gestión visual priorizando en pantalla al participante que está hablando, lo que facilita la comprensión durante reuniones concurridas. Además, los chats de audio admiten reacciones con emojis en tiempo real, favoreciendo la interacción sin interrumpir la conversación.

Estados interactivos y mejoras visuales

La última versión de WhatsApp presenta una visualización más limpia y profesional de los enlaces compartidos, contribuyendo a que los chats sean más ordenados y estéticamente agradables.

Los estados ganan funciones creativas, con la posibilidad de añadir stickers interactivos, incluir letras de canciones o lanzar encuestas, elevando la participación y autoexpresión. Los administradores de Canales también pueden aprovechar estas encuestas para conectar de manera más eficaz con sus seguidores.

WhatsApp mejora la gestión visual priorizando en pantalla al participante que está hablando. REUTERS/Francis Mascarenhas

Meta AI para crear imágenes y animar fotos

Meta AI toma un rol protagonista en la plataforma, permitiendo a los usuarios generar imágenes de gran calidad y realismo para compartir en sus conversaciones o personalizar mensajes especiales como felicitaciones.

Entre las nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial, destaca la función que convierte instantáneamente cualquier foto en un video animado, facilitando la producción de contenidos creativos para los Estados y renovando la estética visual dentro de la aplicación.