Tecno

WhatsApp presenta un pack de stickers exclusivo para celebrar 2026 en iPhone

La nueva funcionalidad se orienta hacia la personalización de chats y estados en la recta final de 2025

Guardar
Se espera su lanzamiento general
Se espera su lanzamiento general antes de las próximas campanadas. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / wabetainfo.com)

WhatsApp presenta un pack de stickers exclusivo para celebrar 2026 en iPhone. La versión beta 25.36.10.72, actualmente disponible a través de TestFlight, introduce un sticker animado específico para felicitar el cambio de año, marcando una apuesta de Meta por ampliar las opciones visuales en la plataforma.

Aunque solo unos pocos usuarios han recibido la función en esta etapa inicial, se espera su lanzamiento general antes de las próximas campanadas, permitiendo que el sticker llegue a todos los usuarios de iOS a tiempo para la celebración.

Stickers animados ligeros y personalización en WhatsApp para iPhone

La nueva funcionalidad, según WABetaInfo, se orienta hacia la personalización de chats y Estados en la recta final de 2025. El sticker animado, accesible desde el selector de medios de la aplicación, aprovecha tecnología Lottie, que garantiza una animación fluida y archivos muy ligeros en formato JSON.

La pegatina no pierde nitidez
La pegatina no pierde nitidez ni genera distorsión. (wabetainfo.com)

Esta innovación soluciona dos problemas habituales en WhatsApp: la saturación del almacenamiento provocada por GIFs pesados y la pérdida de calidad que sufren muchas imágenes al escalarse o rotarse en los Estados. La pegatina no pierde nitidez ni genera distorsión, permitiendo que las felicitaciones destaquen por su definición durante Nochevieja.

Meta restringe inicialmente el despliegue a los participantes de TestFlight como precaución para evaluar el impacto en el rendimiento y evitar problemas el 31 de diciembre, cuando la demanda de herramientas visuales se dispara.

Al ofrecer el pack en un formato de apenas unos kilobytes por sticker, la compañía también minimiza el riesgo de saturación de datos en un momento de tráfico masivo.

Meta restringe inicialmente el despliegue
Meta restringe inicialmente el despliegue a los participantes de TestFlight como precaución. REUTERS/Dado Ruvic

Estrategia estacional y futuro de los stickers en WhatsApp

El análisis del código de la versión beta revela que este sticker de 2026 es solo la primera entrega de una biblioteca estacional de animaciones, que Meta activará de forma remota en futuras celebraciones.

En lugar de depender de descargas voluminosas —habituales en las festividades—, el sistema permite cargar pequeños archivos de texto que el motor gráfico del iPhone interpreta en tiempo real, optimizando así la experiencia de usuario y el consumo de recursos.

La empresa utiliza el mismo canal que empleó para probar la funcionalidad multicuenta en iOS, garantizando así un despliegue gradual y controlado. El acceso general llegará poco antes del fin de año, sin coste adicional ni compras in-app para los usuarios que tengan instalada la versión estable.

WhatsApp presenta un pack de
WhatsApp presenta un pack de stickers exclusivo para celebrar 2026 en iPhone. REUTERS/Dado Ruvic

WhatsApp se renueva: audio, estados interactivos e IA

  • Contestador avanzado: notas de audio y video en WhatsApp

Uno de los avances más notables de la actualización es la incorporación de un sistema de contestador moderno: ahora, si pierdes una llamada, puedes enviar de inmediato una nota de voz o video. Esta función transforma la manera de mantenerse en contacto, proporcionando una vía directa y personalizada para responder a intentos de comunicación perdidos.

En las videollamadas grupales, WhatsApp mejora la gestión visual priorizando en pantalla al participante que está hablando, lo que facilita la comprensión durante reuniones concurridas. Además, los chats de audio admiten reacciones con emojis en tiempo real, favoreciendo la interacción sin interrumpir la conversación.

  • Estados interactivos y mejoras visuales

La última versión de WhatsApp presenta una visualización más limpia y profesional de los enlaces compartidos, contribuyendo a que los chats sean más ordenados y estéticamente agradables.

Los estados ganan funciones creativas, con la posibilidad de añadir stickers interactivos, incluir letras de canciones o lanzar encuestas, elevando la participación y autoexpresión. Los administradores de Canales también pueden aprovechar estas encuestas para conectar de manera más eficaz con sus seguidores.

WhatsApp mejora la gestión visual
WhatsApp mejora la gestión visual priorizando en pantalla al participante que está hablando. REUTERS/Francis Mascarenhas
  • Meta AI para crear imágenes y animar fotos

Meta AI toma un rol protagonista en la plataforma, permitiendo a los usuarios generar imágenes de gran calidad y realismo para compartir en sus conversaciones o personalizar mensajes especiales como felicitaciones.

Entre las nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial, destaca la función que convierte instantáneamente cualquier foto en un video animado, facilitando la producción de contenidos creativos para los Estados y renovando la estética visual dentro de la aplicación.

Temas Relacionados

WhatsAppiPhoneStickersLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Tres métodos seguros y legales para aumentar el almacenamiento en Gmail

Operadores de búsqueda, transferencia de documentos a servicios en la nube y mejores prácticas de archivo son alternativas recomendadas para extender la vida útil del correo electrónico

Tres métodos seguros y legales

Clair Obscur: Expedition 33 perdería algunos de sus premios como mejor juego del año por la IA

La polémica sobre la participación de inteligencia artificial generativa ha forzado a separar el reconocimiento técnico de la obra de un debate creciente sobre los límites de la creatividad

Clair Obscur: Expedition 33 perdería

Cuál es la fecha de lanzamiento de GTA VI y por qué podría convertirse en un MMORPG

Rockstar Games ya dio un día pero siguen los rumores de otro retraso

Cuál es la fecha de

5 trucos para tomar fotos inolvidables con el celular en Nochebuena y Navidad

Desde jugar con la luz de los árboles hasta cuidar la batería del teléfono, estas técnicas ayudan a conservar recuerdos inolvidables de las celebraciones y reuniones decembrinas

5 trucos para tomar fotos

La IA dio un impulso histórico en la bolsa estadounidense: Nvidia y Google se fortalecen

Las inversiones récord en centros de datos han transformado el mercado bursátil

La IA dio un impulso
DEPORTES
FIFA publicó el último ranking

FIFA publicó el último ranking del año: en qué puesto terminó Argentina y un rival en el Mundial que crece

El polémico posteo de Jake Paul tras sufrir una fractura en su mandíbula en la derrota con Anthony Joshua: “El sueño americano”

El contrato “sin precedentes” que el PSG planea ofrecerle a Luis Enrique

El contundente informe de la F1 sobre la “dura” temporada 2025 de Alpine: “Pocos momentos destacados”

Una leyenda de la NBA reveló el motivo por el cual se distanció de Michael Jordan: “Era mi mejor amigo y lo extraño”

TELESHOW
Chano contó cómo enfrentó su

Chano contó cómo enfrentó su internación por adicciones: “Entendí que tenía una enfermedad”

Wanda Nara aseguró que Mauro Icardi no saldó el total de la cuota alimentaria: “Sigue siendo deudor”

Así llegó Mauro Icardi junto a la China Suárez a buscar a sus hijas para pasar la Navidad juntos: las imágenes

El tremendo susto de Guido Süller al descubrir un nido de ratas en su habitación: “¡Nunca vi algo así!"

El rotundo cambio estético de Ginette Reynal: “Tomé una decisión y me gustaría que me acompañen”

INFOBAE AMÉRICA

Paro en Bolivia: mineros encabezaron

Paro en Bolivia: mineros encabezaron protestas contra el fin del subsidio a los combustibles

La Casa Blanca amenaza los fondos del Museo Smithsonian con una revisión exhaustiva del contenido

El papa León XIV instó a los altos funcionarios del Vaticano dejar de lado las ambiciones de poder y el resentimiento

“El río que escribo”: Luis Gusmán cuenta lo que las palabras dejan en el agua

Zelensky afirmó que “casi el 90%” de las demandas de Ucrania se han incorporado a los borradores de paz