La pantalla del teléfono se queda negra y sin sonido al colocar una película de Netflix: qué hacer

El fallo suele ser por errores del sistema, archivos dañados o interferencias de otras aplicaciones, y afecta tanto a usuarios de Android como de iPhone

Los problemas en la reproducción
Los problemas en la reproducción de contenido de Netflix se pueden solucionar sin recurrir a técnicos especializados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reproducir contenido en Netflix desde un teléfono es una de las alternativas más elegidas para acceder a series y películas en cualquier momento. Pero, se han reportado casos donde, al intentar iniciar una reproducción, la pantalla del dispositivo queda completamente negra y no se escucha ningún sonido.

Esta falla afecta tanto a usuarios con teléfonos Android como a quienes utilizan iPhone o iPad, y puede impedir el disfrute del servicio. El soporte oficial de la plataforma detalla una serie de pasos que buscan restablecer el funcionamiento normal de la aplicación.

Entre las medidas sugeridas se encuentran reiniciar el dispositivo, reinstalar la aplicación y verificar el estado de la cuenta. Se detallan las soluciones más eficaces para resolver este inconveniente y recuperar el acceso al contenido.

Por qué la pantalla de Netflix queda en negro y sin sonido al colocar una película

El error puede estar vinculado
El error puede estar vinculado a fallas temporales del sistema operativo o a problemas en la propia aplicación. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

El error de pantalla negra y ausencia de sonido puede ser por fallas momentáneas tanto en el sistema operativo del teléfono como en la propia aplicación. Estas fallas suelen causar bloqueos en los procesos de reproducción o afectar la descarga de datos necesarios para ver el contenido.

En ocasiones, el problema está vinculado a la saturación de la memoria o a la interferencia de otras aplicaciones en segundo plano. Además, pueden influir actualizaciones recientes que no se instalaron correctamente, o archivos dañados dentro de la app.

Por esta razón, verificar si el inconveniente ocurre con otras aplicaciones ayuda a determinar si el origen es general del dispositivo o exclusivo de Netflix.

Cómo reiniciar el dispositivo para resolver el problema de Netflix

Reiniciar el teléfono o tablet
Reiniciar el teléfono o tablet permite restablecer procesos y eliminar posibles bloqueos que afectan la reproducción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso para abordar esta situación es reiniciar el teléfono. En Android, esto implica apagar el dispositivo y asegurarse de que quede totalmente apagado, no solo bloqueado. Luego de esperar unos segundos, se debe encender el teléfono y abrir la aplicación nuevamente para comprobar si el error persiste.

En iPhone o iPad, se debe mantener presionado el botón lateral y uno de los botones de volumen hasta que aparezca el control deslizante para apagar. Si este no aparece, se debe mantener presionado el botón de apagado hasta que aparezca el control rojo y deslizarlo.

Luego de esperar al menos diez segundos, se enciende el dispositivo y se prueba la app. Este procedimiento elimina procesos en segundo plano que puedan estar afectando el funcionamiento de Netflix.

Qué hacer si reiniciar el celular no soluciona el error

Reinstalar la app de Netflix
Reinstalar la app de Netflix elimina archivos dañados o configuraciones incorrectas que pueden provocar el fallo. (Foto: Europa Press)

Si tras reiniciar el dispositivo el problema continúa, la siguiente pauta es reinstalar la aplicación de Netflix. Es importante saber que, al hacerlo, se eliminarán todas las descargas y se cerrará la sesión, por lo que se debe tener a mano la contraseña de la cuenta.

En dispositivos Android, se debe acceder a la Play Store, buscar Netflix, seleccionar la opción de desinstalar y luego instalarla de nuevo.

En dispositivos Apple, se mantiene presionada la app en la pantalla de inicio, se selecciona la opción para eliminarla y luego se descarga nuevamente desde la App Store. Este proceso elimina posibles archivos dañados y permite que la aplicación se instale correctamente con su última actualización.

Qué diferencia hay entre Android y iOS para solucionar este error de Netflix

Los pasos para restablecer la
Los pasos para restablecer la aplicación varían según el sistema operativo, pero el objetivo es el mismo. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La solución básica es similar para ambos sistemas operativos, pero existen algunas diferencias en los pasos.

En dispositivos Apple puede ser necesario ingresar la contraseña de Apple ID para reinstalar la aplicación. En Android, el procedimiento se realiza directamente desde la Play Store y no suele requerir información adicional.

La reinstalación de la aplicación es una medida eficaz, sobre todo después de actualizaciones recientes. El proceso garantiza que la aplicación cuente con los archivos necesarios y las configuraciones correctas para funcionar adecuadamente.

