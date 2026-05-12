Apple cancela una de las funciones más esperadas para el Apple Watch

Apple Watch no va a incorporar una de las funciones más esperadas por los usuarios. (Foto: Apple)

Apple habría cancelado definitivamente sus planes para incorporar Touch ID en el Apple Watch, una de las funciones más esperadas por los usuarios desde hace varios años. Según recientes filtraciones, la compañía decidió abandonar el desarrollo del sistema de huellas dactilares para sus relojes inteligentes debido a problemas relacionados con costos de fabricación y limitaciones de espacio interno.

La noticia supone un giro importante para un proyecto que Apple venía explorando al menos desde 2020. Ese año, la empresa registró una patente que describía un sistema capaz de integrar un sensor de huellas en la corona digital del Apple Watch. Internamente, esta función habría sido identificada bajo el nombre “AppleMesa”.

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Durante años, los rumores sobre la llegada de Touch ID al Apple Watch crecieron con cada nueva generación del dispositivo. Incluso en 2025, reportes basados en filtraciones de código apuntaban a que los modelos previstos para 2026, incluidos los futuros Series 12 y Ultra, todavía mantenían referencias relacionadas con AppleMesa.

Sin embargo, el filtrador Instant Digital aseguró recientemente que Apple dio marcha atrás y descartó la incorporación del lector biométrico en los próximos relojes inteligentes de la compañía.

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Apple habría dado marcha atrás en incluir un Touch ID en sus Apple Watch. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo

La decisión no estaría relacionada con fallos técnicos ni con problemas de funcionamiento del sistema. Según las filtraciones, Apple considera que el actual método de desbloqueo mediante proximidad con el iPhone continúa siendo suficientemente rápido, práctico y seguro para la mayoría de usuarios.

Actualmente, el Apple Watch se desbloquea automáticamente cuando detecta que el iPhone del usuario se encuentra cerca y ya ha sido autenticado. Este sistema evita que terceros puedan acceder al reloj en caso de pérdida o robo sin necesidad de añadir nuevos sensores físicos.

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Pero detrás de la cancelación también existirían motivos económicos y de diseño. Uno de los principales factores señalados es el aumento en los costos de fabricación. Integrar un sensor Touch ID dentro de la corona digital implicaría añadir componentes adicionales en un contexto donde el precio de memorias y otros elementos electrónicos sigue aumentando.

Según las filtraciones, Apple considera que incluir esta tecnología reduciría los márgenes de ganancia del producto, algo que la compañía busca evitar en una categoría donde los costos internos continúan creciendo.

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Apple habría tomado la decisión de no incluir un Touch ID en su Apple Watch debido a que considera que su actual sistema de seguridad es suficiente. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

El segundo motivo estaría relacionado con el espacio disponible dentro del reloj. El Apple Watch es uno de los dispositivos más compactos del ecosistema de Apple, y cada milímetro interno resulta clave para incorporar nuevos componentes.

La empresa preferiría utilizar ese espacio para integrar sensores de salud más avanzados o aumentar la capacidad de la batería, dos aspectos que actualmente son prioritarios en la evolución del producto.

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En los últimos años, Apple ha convertido al Apple Watch en uno de sus dispositivos más enfocados en salud y bienestar. Funciones como medición de frecuencia cardíaca, electrocardiogramas, monitoreo de oxígeno en sangre y detección de caídas se han convertido en elementos centrales de la estrategia del reloj inteligente.

Por ello, la compañía estaría priorizando tecnologías relacionadas con monitoreo médico y autonomía antes que nuevas formas de autenticación biométrica.

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La cancelación del Touch ID también refleja los desafíos que enfrentan los fabricantes para introducir nuevas funciones en dispositivos wearables. A diferencia de smartphones o tablets, los relojes inteligentes tienen limitaciones físicas mucho más estrictas en términos de tamaño, batería y disipación de calor.

La cancelación del Touch ID en los Apple Watch también tendrían un factor económico. (Reuters)

Aunque Apple no confirmó oficialmente el abandono de la función, las filtraciones sugieren que la empresa habría dejado de trabajar activamente en el proyecto para futuras generaciones del Apple Watch. Esto significa que ni el esperado Apple Watch Series 12 ni los próximos modelos Ultra incorporarían un lector de huellas dactilares integrado.

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Pese a ello, Apple continúa desarrollando nuevas funciones para sus relojes inteligentes. Diversos reportes indican que la compañía trabaja en sensores de salud más avanzados relacionados con presión arterial, monitoreo del sueño y otras capacidades médicas impulsadas por inteligencia artificial.

Con la cancelación del Touch ID, Apple parece dejar claro que la prioridad del Apple Watch seguirá enfocada en salud, autonomía y conectividad, antes que en incorporar nuevas formas de desbloqueo biométrico.

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