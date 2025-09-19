Qué hacer cuando en Netflix aparece un error

Si el problema persiste, prueba acceder desde otro dispositivo en la misma red para saber si el fallo es de tu cuenta o de tu equipo. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

Si estás viendo una película o serie en Netflix y aparece un error, lo primero que debes hacer es reiniciar el dispositivo desde el que te conectas.

Si el problema continúa, Netflix recomienda probar con otro dispositivo conectado a la misma red de internet. Esto ayuda a identificar si el fallo está en tu cuenta o en el equipo que usas.

Si ya iniciaste sesión en otro dispositivo, primero cierra la sesión de Netflix y vuelve a iniciarla.

Si al iniciar sesión, modificar tu cuenta o reproducir contenido aparece un código o mensaje de error, indica que tu cuenta no logra conectarse con Netflix. (Imagen ilustrativa Infobae)

En caso de que aparezca un código o mensaje de error al iniciar sesión, cambiar ajustes de tu cuenta o intentar reproducir contenido, significa que tu cuenta no logra conectarse con Netflix. En este caso, lo mejor es esperar e intentarlo más tarde.

Si no aparece ningún código ni mensaje de error, continúa con los pasos de solución que indica la plataforma.

Qué soluciones poner en práctica cuando aparece un error de Netflix

Otras soluciones que se pueden poner en práctica cuando aparece un error de Netflix:

Borrar la cookie de Netflix.

Las cookies almacenan información de tus sesiones anteriores y, en ocasiones, pueden corromperse o generar conflictos.

Eliminar la cookie de Netflix permite que la plataforma cree una nueva, lo que soluciona problemas de acceso o reproducción. Para hacerlo, solo debes ir a la configuración de tu navegador y borrar específicamente la cookie asociada a Netflix.

Si el problema persiste, podría deberse al navegador o al dispositivo que estás utilizando. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Reiniciar el navegador.

Otra medida práctica es cerrar completamente el navegador y volver a abrirlo. Esto refresca la memoria del sistema y elimina procesos que puedan estar interfiriendo con la carga de Netflix. Al reiniciarlo, vuelve a iniciar sesión y prueba si el error persiste.

Usar otro navegador o dispositivo.

Si el error continúa, es posible que esté relacionado con tu navegador actual o el dispositivo que usas.

En estos casos, intenta acceder desde otro navegador (por ejemplo, cambiar de Chrome a Firefox) o incluso desde otro equipo, como un celular o tableta. Esta prueba rápida ayuda a descartar problemas específicos de compatibilidad.

Apagar tu computadora.

Reiniciar el equipo también es una solución muy útil. Al apagar y volver a encender la computadora, se cierran procesos en segundo plano que podrían estar afectando el rendimiento de Netflix. Además, se libera memoria RAM y se restablecen configuraciones temporales del sistema.

Reiniciar el router o módem permite restablecer la red y optimizar la velocidad de conexión. (Imagen ilustrativa Infobae).

Reiniciar la red doméstica.

Si ninguna de las opciones anteriores funciona, el problema puede estar en la conexión a internet. Reiniciar tu router o módem ayuda a restablecer la red y mejorar la velocidad de conexión.

Basta con apagar el dispositivo durante unos segundos y volverlo a encender. Una red estable es fundamental para que Netflix funcione sin interrupciones.

Por qué Netflix puede tener errores

Netflix es una de las plataformas de streaming más usadas en el mundo, pero como cualquier servicio digital, no está exenta de fallos. Los errores pueden deberse a diferentes causas, que van desde problemas con la conexión a internet hasta fallas temporales en los servidores de la compañía.

Uno de los motivos más comunes es la conexión a internet inestable. Netflix necesita un ancho de banda mínimo para transmitir contenido, y si la red es lenta o se interrumpe, pueden aparecer mensajes de error o interrupciones durante la reproducción.

A veces el error se origina en los servidores de Netflix y afecta a muchos usuarios a la vez. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Otra causa frecuente son los datos almacenados en el navegador o la aplicación, como cookies o caché dañadas. Estos archivos pueden impedir que la plataforma cargue correctamente.

También pueden generarse errores por dispositivos o navegadores desactualizados, que no son totalmente compatibles con las funciones más recientes de Netflix.

En ocasiones la falla proviene directamente de los servidores de Netflix, lo que afecta a varios usuarios al mismo tiempo. En esos casos, solo queda esperar a que el servicio restablezca la normalidad.