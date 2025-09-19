Tecno

Qué hacer cuando en Netflix aparece un error

Si el problema persiste, la misma plataforma sugiere intentar desde otro dispositivo conectado a la misma red de internet

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Si el problema persiste, prueba
Si el problema persiste, prueba acceder desde otro dispositivo en la misma red para saber si el fallo es de tu cuenta o de tu equipo. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

Si estás viendo una película o serie en Netflix y aparece un error, lo primero que debes hacer es reiniciar el dispositivo desde el que te conectas.

Si el problema continúa, Netflix recomienda probar con otro dispositivo conectado a la misma red de internet. Esto ayuda a identificar si el fallo está en tu cuenta o en el equipo que usas.

Si ya iniciaste sesión en otro dispositivo, primero cierra la sesión de Netflix y vuelve a iniciarla.

Si al iniciar sesión, modificar
Si al iniciar sesión, modificar tu cuenta o reproducir contenido aparece un código o mensaje de error, indica que tu cuenta no logra conectarse con Netflix. (Imagen ilustrativa Infobae)

En caso de que aparezca un código o mensaje de error al iniciar sesión, cambiar ajustes de tu cuenta o intentar reproducir contenido, significa que tu cuenta no logra conectarse con Netflix. En este caso, lo mejor es esperar e intentarlo más tarde.

Si no aparece ningún código ni mensaje de error, continúa con los pasos de solución que indica la plataforma.

Qué soluciones poner en práctica cuando aparece un error de Netflix

Otras soluciones que se pueden poner en práctica cuando aparece un error de Netflix:

  • Borrar la cookie de Netflix.

Las cookies almacenan información de tus sesiones anteriores y, en ocasiones, pueden corromperse o generar conflictos.

Eliminar la cookie de Netflix permite que la plataforma cree una nueva, lo que soluciona problemas de acceso o reproducción. Para hacerlo, solo debes ir a la configuración de tu navegador y borrar específicamente la cookie asociada a Netflix.

Si el problema persiste, podría
Si el problema persiste, podría deberse al navegador o al dispositivo que estás utilizando. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo
  • Reiniciar el navegador.

Otra medida práctica es cerrar completamente el navegador y volver a abrirlo. Esto refresca la memoria del sistema y elimina procesos que puedan estar interfiriendo con la carga de Netflix. Al reiniciarlo, vuelve a iniciar sesión y prueba si el error persiste.

  • Usar otro navegador o dispositivo.

Si el error continúa, es posible que esté relacionado con tu navegador actual o el dispositivo que usas.

En estos casos, intenta acceder desde otro navegador (por ejemplo, cambiar de Chrome a Firefox) o incluso desde otro equipo, como un celular o tableta. Esta prueba rápida ayuda a descartar problemas específicos de compatibilidad.

  • Apagar tu computadora.

Reiniciar el equipo también es una solución muy útil. Al apagar y volver a encender la computadora, se cierran procesos en segundo plano que podrían estar afectando el rendimiento de Netflix. Además, se libera memoria RAM y se restablecen configuraciones temporales del sistema.

Reiniciar el router o módem
Reiniciar el router o módem permite restablecer la red y optimizar la velocidad de conexión. (Imagen ilustrativa Infobae).

Reiniciar la red doméstica.

Si ninguna de las opciones anteriores funciona, el problema puede estar en la conexión a internet. Reiniciar tu router o módem ayuda a restablecer la red y mejorar la velocidad de conexión.

Basta con apagar el dispositivo durante unos segundos y volverlo a encender. Una red estable es fundamental para que Netflix funcione sin interrupciones.

Por qué Netflix puede tener errores

Netflix es una de las plataformas de streaming más usadas en el mundo, pero como cualquier servicio digital, no está exenta de fallos. Los errores pueden deberse a diferentes causas, que van desde problemas con la conexión a internet hasta fallas temporales en los servidores de la compañía.

Uno de los motivos más comunes es la conexión a internet inestable. Netflix necesita un ancho de banda mínimo para transmitir contenido, y si la red es lenta o se interrumpe, pueden aparecer mensajes de error o interrupciones durante la reproducción.

A veces el error se
A veces el error se origina en los servidores de Netflix y afecta a muchos usuarios a la vez. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Otra causa frecuente son los datos almacenados en el navegador o la aplicación, como cookies o caché dañadas. Estos archivos pueden impedir que la plataforma cargue correctamente.

También pueden generarse errores por dispositivos o navegadores desactualizados, que no son totalmente compatibles con las funciones más recientes de Netflix.

En ocasiones la falla proviene directamente de los servidores de Netflix, lo que afecta a varios usuarios al mismo tiempo. En esos casos, solo queda esperar a que el servicio restablezca la normalidad.

Temas Relacionados

NetflixErrorPelículaInternetTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Paso a paso para realizar una sesión de fotos profesional con la IA de Google Gemini gratis

Los usuarios pueden generar sus imágenes tanto en aplicación móvil como en la página web de la inteligencia artificial, solo deben ingresar con su cuenta personal

Paso a paso para realizar

Monkey app: el chat por video que puede ser peligroso para menores de edad

La aplicación está disponible tanto en navegador web como en Google Play Store, aunque Apple decidió eliminarla de la App Store por motivos de seguridad

Monkey app: el chat por

Para qué sirve activar el modo avión al cargar el celular

Así se puede disminuir el tiempo de carga hasta un 25%, ya que el celular no gasta energía en mantener otras funciones prendidas

Para qué sirve activar el

El Edge Computing gana terreno en América Latina como motor de la transformación digital: por qué

La tecnología que acerca el procesamiento de datos al lugar donde se generan se consolida como clave en sectores como salud, banca y manufactura, con foco en resiliencia y sostenibilidad

El Edge Computing gana terreno

Cuál es el mejor lugar para poner una orquídea

Esta flor debe colocarse en espacios como la sala de estar, donde reciba buena iluminación sin quedar expuesta directamente al sol

Cuál es el mejor lugar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Argentina adhirió al programa de

Argentina adhirió al programa de Estados Unidos para promover los reactores nucleares de uso civil

Retuvo a su hija y a su pareja en su departamento y ahora lo imputarán por privación ilegítima de libertad: cómo liberaron a las víctimas

El Gobierno nombró a la Virgen de Luján “Comandante Generala” de la Gendarmería Nacional

El Banco Central tuvo otra jornada de ventas y desembolsó USD 678 millones en el mercado para frenar al dólar

Juan Schiaretti le respondió a Javier Milei por las críticas a su propuesta fiscal: “Miente descaradamente”

INFOBAE AMÉRICA
“Estamos avanzando”: Ucrania negocia garantías

“Estamos avanzando”: Ucrania negocia garantías de seguridad con sus aliados y promete intensificar ataques contra la energía rusa

Israel amplió su ofensiva militar en Ciudad de Gaza y abatió a un jefe de Inteligencia de Hamas

Canadá celebró el inicio de las consultas de Estados Unidos y México para renovar el T-MEC en 2026: “Es una buena señal”

El régimen talibán prohibió libros escritos por mujeres en universidades de Afganistán

El Consejo de Seguridad de la ONU reimpuso las sanciones contra el régimen de Irán por su programa nuclear

TELESHOW
Maite Lanata confesó que hizo

Maite Lanata confesó que hizo un gualicho en su primer casting para quedarse con el papel

Se divulgó el parte médico oficial de Thiago Medina tras la operación

Thiago Medina ya salió de la cirugía: Daniela Celis dio detalles sobre su salud

Karina Jelinek anunció su separación de Flor Parise: el contundente mensaje que después borró

Valeria Mazza, Pampita y María Becerra deslumbraron en el desfile de Carolina Herrera en Madrid: las mejores fotos