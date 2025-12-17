Tecno

Celulares sin Netflix a partir del 20 de diciembre de 2025: lista completa

La aplicación de la plataforma streaming solo será compatible con modelos con versiones iguales o superiores a Android 9.0 o iOS 17

Los afectados por las restricciones
Los afectados por las restricciones de Netflix deben analizar si ya es momento de cambiar de dispositivo. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Archivo)

A partir del 20 de diciembre de 2025, Netflix dejará de ser accesible en una amplia gama de celulares antiguos, como parte de una estrategia que busca reforzar la seguridad y ofrecer nuevas funciones solo en dispositivos modernos, como es común que pase en otras plataformas como WhatsApp.

La plataforma exigirá como requisito mínimo Android 9.0 o iOS 17, lo que dejará fuera a modelos populares como el Samsung Galaxy S5 y el iPhone 6, obligando a los usuarios de estos dispositivos a buscar alternativas si desean seguir utilizando el servicio.

En este sentido, se detalla la lista de dispositivos Android y iPhone que no podrán acceder a la aplicación nativa de Netflix, sumado a formas seguras de seguir disfrutando del contenido como películas o series de Netflix desde el celular.

Qué dispositivos Android no tendrán acceso a Netflix en diciembre de 2025

En el caso de los teléfonos con sistema operativo Android, la restricción afectará a modelos populares como el Samsung Galaxy S5, el Sony Xperia M4 Aqua, el Motorola Moto X y el LG G4.

Los usuarios afectados tendrán problemas
Los usuarios afectados tendrán problemas al usar la app de Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, quedarán excluidos otros dispositivos que gozaron de gran popularidad en años anteriores, como el HTC One M8, el Huawei Ascend Mate 7 y el Asus ZenFone 2. Estos modelos, lanzados hace más de diez años en algunos casos, ya no cuentan con la capacidad técnica para soportar las exigencias de la aplicación.

La decisión de Netflix responde a la necesidad de optimizar la experiencia de usuario, y reducir los costos asociados al soporte técnico para sistemas operativos obsoletos.

Los dispositivos más antiguos presentan limitaciones de hardware y software que impiden la implementación de nuevas funciones y actualizaciones de seguridad, lo que justifica la exclusión de estos modelos.

Cuáles celulares de Apple no tendrán acceso a Netflix en diciembre de 2025

Se debe buscar que el
Se debe buscar que el celular se pueda actualizar a una versión compatible con la app de Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por parte de Apple, la medida alcanzará a los iPhone 6, 6s y 7, así como al iPhone SE de primera generación y a los modelos iPhone 8 y 8 Plus. Aunque estos celulares siguen siendo funcionales para tareas básicas, no podrán recibir las últimas mejoras ni las actualizaciones de seguridad que ofrece la aplicación de Netflix.

Entre los beneficios que dejarán de estar disponibles para los usuarios afectados se encuentran las herramientas de personalización y las actualizaciones de seguridad, consideradas fundamentales para el funcionamiento eficiente de la plataforma streaming.

Pese a que los dispositivos mencionados quedarán excluidos de la aplicación nativa, los usuarios podrán seguir accediendo a su contenido desde navegadores web en sus celulares, ingresando a Netflix.com mediante Chrome, Safari u otros navegadores compatibles.

Los afectados podrán acceder al
Los afectados podrán acceder al contenido de Netflix desde un navegador web en caso de no funcionar la app. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Para quienes deseen continuar utilizando Netflix en sus celulares, será necesario considerar la compra de modelos que cumplan con los requisitos mínimos establecidos.

Cuáles otros dispositivos dejarán de ser compatibles con la app de Netflix

La restricción no se limita únicamente a los teléfonos inteligentes. Los televisores fabricados hace una década tampoco podrán abrir ni descargar la aplicación nativa de Netflix.

La medida afectará a quienes poseen televisores lanzados antes de 2019 que no pueden actualizar sus sistemas operativos. La lista incluye modelos de marcas como Sony, Samsung, LG y Panasonic.

Las restricciones aplican para televisores
Las restricciones aplican para televisores fabricados hace más de una década. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

La incompatibilidad responde a varios factores: insuficiencia de memoria RAM, falta de potencia de procesamiento y ausencia de soporte para protocolos modernos de conexión.

Existe la opción de utilizar dispositivos externos como Chromecast o Fire TV Stick, que permiten transmitir el contenido desde un teléfono, una computadora o una tablet a la pantalla de un televisor, siempre que se cuente con una conexión a internet estable y una cuenta activa.

Asimismo, la plataforma streaming seguirá disponible en otros aparatos, como Smart TV, computadoras y tabletas, garantizando el acceso a su catálogo a quienes actualicen sus dispositivos.

