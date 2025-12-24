Google revela trucazo para liberar espacio en celulares Android y no sufrir por el almacenamiento en Navidad

Google presentó un truco para liberar espacio en cualquier Android, algo muy práctico en Navidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google reveló un trucazo para liberar espacio en cualquier celular Android, sin importar la marca, una solución especialmente útil en Navidad, cuando se suelen tomar muchas fotografías y compartir numerosos archivos.

La compañía, a través de su cuenta en X (antes Twitter), recomienda descargar la aplicación móvil Files de Google. Esta herramienta identifica archivos basura, duplicados, capturas antiguas y aplicaciones en desuso, facilitando su eliminación en pocos segundos.

Además, Files de Google permite organizar documentos, protegerlos con contraseña, escanear archivos y compartirlos entre dispositivos Android sin conexión a internet mediante Quick Share. Todo esto contribuye a gestionar el almacenamiento de forma eficiente.

La herramienta detecta basura, duplicados, capturas viejas y apps que ya no se usan, permitiendo borrarlas rápidamente. (Google)

Cómo liberar espacio en un celular Android

Para liberar espacio en un celular Android sigue este consejo de Google:

Dirígete a la Play Store. Busca la aplicación Files de Google y pulsa 'Instalar'. Explora la aplicación móvil y selecciona qué archivos eliminar por completo de tu celular.

Qué se puede hacer con Files de Google

Files de Google es una aplicación gratuita diseñada para optimizar la gestión de archivos en dispositivos Android.

Entre sus principales funciones destaca la limpieza inteligente del almacenamiento: la app detecta archivos basura, documentos duplicados, capturas de pantalla antiguas y aplicaciones que ya no utilizas, facilitando su eliminación de manera rápida y sencilla.

Files de Google es una app gratuita pensada para organizar y optimizar los archivos del teléfono. (Google)

Esta capacidad es útil en épocas de alta actividad, como la Navidad, cuando se acumulan fotografías, videos y archivos compartidos.

Otra función relevante de Files de Google es la organización de archivos. Puedes crear carpetas personalizadas, mover documentos entre ellas y buscar contenido específico mediante filtros eficientes.

Además, la aplicación permite proteger archivos confidenciales mediante contraseña o PIN, proporcionando una capa extra de seguridad para tus datos personales.

La herramienta también facilita el intercambio de archivos sin necesidad de conexión a internet.

Resulta especialmente útil en temporadas de alta actividad, como la Navidad, cuando se acumulan fotos, videos y documentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gracias a la función Quick Share, puedes transferir fotos, videos o documentos entre dispositivos Android cercanos de forma segura y veloz. Por último, Files de Google incluye un escáner de documentos integrado, que convierte fotos de recibos, notas o identificaciones en archivos digitales organizados.

De qué otras formas se puede ahorrar espacio en un Android

Existen diversas estrategias para ahorrar espacio en un dispositivo Android, más allá del uso de aplicaciones como Files de Google. Una opción efectiva es eliminar periódicamente las aplicaciones que no utilizas, ya que muchas ocupan espacio y consumen recursos en segundo plano.

Asimismo, puedes borrar la caché de las aplicaciones activas desde el menú de configuración, lo que ayuda a liberar memoria temporal acumulada por el uso habitual.

En Navidad también hay otras formas de recuperar espacio en Android, además de usar Files de Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alternativa es trasladar fotos y videos a servicios de almacenamiento en la nube, como Google Fotos o Google Drive, permitiendo acceder a tus archivos sin ocupar espacio físico en el dispositivo. Comprimir imágenes y videos antes de guardarlos también contribuye al ahorro de almacenamiento.

Revisar y eliminar archivos descargados, audios de WhatsApp y documentos antiguos es fundamental para mantener libre el espacio interno.

Trasladar aplicaciones y datos a una tarjeta microSD, si el equipo lo permite, resulta una solución práctica para ampliar la capacidad de almacenamiento y evitar saturaciones durante períodos de mayor uso, como las fiestas navideñas.

Qué es y para qué sirve la papelera de WhatsApp

La papelera de WhatsApp es una función de la aplicación móvil que también contribuye al ahorro de espacio en el celular.

En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Permite revisar qué archivos, como documentos, fotos, videos o audios, permanecen almacenados temporalmente, ofreciendo la opción de recuperarlos o eliminarlos de forma definitiva según tu preferencia.

De este modo, puedes gestionar de manera más eficiente el almacenamiento y evitar que archivos innecesarios ocupen espacio en tu dispositivo.

El proceso para consultar la papelera de WhatsApp es el siguiente:

Abrir la aplicación móvil. Ir a Ajustes. Dirigirse a ‘Almacenamiento y datos’ y luego a ‘Administración de almacenamiento’. Ir al apartado que aparece debajo de ‘Revisa y elimina elementos’. Eliminar de ser necesario.