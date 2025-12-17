Sigue cinco recomendaciones de Google para regalar el primer celular a tu hijo en Navidad

Si vas a regalar el primer celular a tu hijo, Google ofrece recomendaciones para reforzar la seguridad familiar. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Si planeas regalarle su primer celular a tu hijo en Navidad, Google ofrece una serie de recomendaciones para que tanto él como tu familia se sientan más seguros con este nuevo dispositivo en casa.

El primer paso fundamental es utilizar Family Link, la plataforma de Google diseñada para que padres y madres puedan crear cuentas para sus hijos, establecer límites de tiempo de uso, aprobar o bloquear aplicaciones, y supervisar la actividad digital desde sus propios dispositivos.

Así, podrás acompañar a tu hijo en sus primeros pasos con la tecnología, ayudándole a desarrollar hábitos saludables y seguros al usar su nuevo celular.

Esta plataforma permite a las familias establecer normas y promover un uso responsable del dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué recomienda Google al darle el primer celular a tu hijo

Google recomienda a los padres implementar Family Link al entregar el primer celular a sus hijos. Con esta plataforma, las familias pueden acompañar a los más pequeños y establecer normas que fomenten un uso responsable y seguro del dispositivo. Entre los principales consejos de Google destacan:

Establece límites diarios de tiempo de uso y programa el 'Tiempo de descanso'.

Desde la pestaña ‘Tiempo de pantalla’ puedes ajustar cuánto tiempo puede usarse el dispositivo cada día y definir las horas en que debe apagarse la pantalla, promoviendo así un equilibrio saludable entre el tiempo digital y otras actividades.

Aprueba o rechaza aplicaciones.

Family Link permite que los padres revisen y aprueben o rechacen aplicaciones antes de que puedan instalarse. También es posible imponer límites de tiempo a apps específicas.

Los controles parentales de YouTube ajustan el contenido según la edad mediante cuentas supervisadas. (Play Store)

Este proceso es ideal para conversar sobre las aplicaciones que más llaman la atención de tus hijos y seleccionar juntos contenido seguro y apropiado.

Consulta su ubicación en tiempo real.

Mediante el uso compartido de ubicación, puedes saber dónde está el dispositivo de tu hijo en cualquier momento. Esta función resulta útil tanto cuando sale de casa como para confirmar que ha llegado bien a su destino. Además, puedes recibir notificaciones al llegar o salir de determinados lugares.

Elige la experiencia correcta de YouTube.

Los controles parentales en YouTube permiten adaptar el contenido a la edad de tus hijos a través de cuentas supervisadas.

Los recordatorios de descanso y de hora de dormir están habilitados por defecto para menores de 18 años, y los padres pueden seleccionar el tipo de contenido que consideran más apropiado para cada etapa.

Estas medidas buscan que el primer teléfono sea una experiencia segura y positiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Facilita la vuelta a la rutina escolar.

Con ‘Momento escolar’ puedes delimitar el uso del celular durante las horas de clases y tareas. Esta función permite silenciar notificaciones, pausar aplicaciones y ayudar a que tu hijo mantenga la concentración en el aprendizaje.

Estas recomendaciones ayudan a que el primer celular sea una experiencia positiva, segura y adaptada a las necesidades de cada familia.

Qué plataformas similares a Family Link existen

Existen varias plataformas similares a Family Link que permiten a los padres supervisar y gestionar el uso de dispositivos por parte de sus hijos. Algunas de las más utilizadas son:

Microsoft Family Safety : Ofrece control parental para dispositivos Windows, Xbox y Android. Permite establecer límites de tiempo, filtrar contenido, gestionar el acceso a aplicaciones y recibir informes de actividad.

Apple En Familia / Control Parental de iOS: Integrado en los dispositivos Apple, permite gestionar el tiempo de uso, restringir descargas, filtrar contenido, aprobar compras y ubicar a los menores desde un solo lugar.

También existen alternativas a Family Link, como Qustodio, para supervisar el uso del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qustodio : Disponible para Android, iOS, Windows, Mac y Kindle, ofrece monitoreo de actividad, bloqueo de aplicaciones y sitios web, control del tiempo de pantalla y ubicación en tiempo real.

Kaspersky Safe Kids: Ofrece filtrado de contenido, control del tiempo de pantalla, localización y seguimiento de la actividad digital, compatible con múltiples plataformas.

Estas herramientas ayudan a que padres y tutores acompañen la experiencia digital de los niños, promoviendo un entorno seguro y equilibrado en el uso de la tecnología.