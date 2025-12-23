Telefónica confirma la venta de sus negocios Tech en Colombia y más países de Latinoamérica

La venta a hiberus asegura la continuidad de los servicios y los contratos de Telefónica Tech en los países latinoamericanos involucrados. (Foto: Europa Press)

Telefónica Tech llegó a un acuerdo con la empresa Hiberus para venderle sus negocios en Colombia, México y Chile. Con esta operación, la filial de la empresa española busca asegurar que los clientes internacionales sigan recibiendo servicio, que los empleados mantengan sus trabajos y que se conserven los mismos niveles de calidad en la atención.

Además, al cerrar esta transacción, Telefónica Tech busca priorizar la concentración de sus recursos en mercados como España, Reino Unido, Alemania y Brasil, al tiempo que mantiene su colaboración en la región por medio de una alianza con hiberus.

Asimismo, uno de los aspectos relevantes de la operación es que el Centro de Operaciones Digitales en Colombia permanecerá dentro de la estructura de Telefónica Tech y seguirá funcionando con normalidad. La empresa española aseguró que el acuerdo no impactará en los servicios a sus clientes multinacionales y que mantendrán los niveles habituales de excelencia operativa.

Qué significa para hiberus está adquisición

La alianza estratégica entre Telefónica Tech e hiberus está diseñada para atender a clientes multinacionales y fortalecer su presencia en Latinoamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la perspectiva de hiberus, la adquisición le permite ganar peso específico dentro del mercado latinoamericano y acelerar su expansión hacia Norteamérica, con el objetivo de fortalecer su posición en segmentos clave.

La compañía anunció que sumará un equipo «altamente especializado» en ciberseguridad y soluciones en la nube, lo que potenciará el desarrollo de su plan estratégico «Azul Infinito».

Sergio López, consejero delegado de hiberus, sostiene: “Con esta operación reforzamos nuestras capacidades en ciberseguridad y cloud, porque incorporamos un equipo altamente especializado que liderará nuestra presencia en Latinoamérica”.

López agregó: “Así, sentamos las bases de una alianza estratégica con Telefónica con una visión de largo plazo. Además, este movimiento nos permite a la compañía avanzar en nuestro plan estratégico Azul Infinito”.

Cuál es la visión de Telefónica Tech sobre esta operación

El Centro de Operaciones Digitales de Telefónica Tech en Colombia se mantiene operativo bajo la gestión directa de la compañía española. (Foto: Europa Press)

Por el lado de Telefónica Tech, la directora de Operaciones para España y América, María Jesús Almazor, explicó que la operación se enmarca dentro de la evolución constante de la firma como prestadora de servicios digitales y responde al nuevo Plan Estratégico Transform & Grow del Grupo Telefónica.

Almazor subrayó: “Este acuerdo es un paso natural dentro de nuestra evolución como compañía de servicios digitales del Grupo Telefónica, en el marco del nuevo Plan Estratégico Transform & Grow”.

La directora añadió: “Nos permitirá mantener la cercanía con los clientes y seguir ofreciendo los servicios de Telefónica Tech con los mismos estándares de calidad y compromiso”.

El acuerdo establece que ambas empresas afianzan su relación mediante una colaboración estratégica, lo que permitirá a Telefónica Tech continuar atendiendo necesidades de clientes multinacionales en la región a través de hiberus.

Qué otros movimientos ha hecho Telefónica en Colombia

En paralelo a este movimiento empresarial, la división Movistar Empresas desplegó la primera red privada LTE industrial en una terminal marítima colombiana, dotando de conectividad a Puerto Antioquia.

El sistema implementado en esta parte de Colombia cuenta con tecnología de Nokia. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Situado en el suroriente del Golfo de Urabá, Puerto Antioquia se perfila como puerto multipropósito capaz de movilizar hasta siete millones de toneladas de carga al año y se beneficia de estar 350 kilómetros más cerca de los principales centros productivos y de consumo en comparación con otros puertos del Caribe colombiano.

Alejandro Costa, director de Puerto Antioquia, destacó la naturaleza digital integral del proyecto: “Este es el primer puerto del país pensado en ser 100% digital desde el inicio. La conectividad es tan esencial para un puerto moderno como sus muelles y grúas”.

Desde el punto de vista tecnológico, el principal desafío fue asegurar una conectividad robusta y sin latencia en todas las operaciones portuarias, sorteando obstáculos geográficos complejos.

El sistema implementado, basado en tecnología Nokia y compuesto por siete antenas permitirá: operar con baja latencia y máxima seguridad, optimizar el control y la trazabilidad de la carga, reducir riesgos a través de conectividad segura y escalar a soluciones industriales 4.0 para futuras automatizaciones.