Los 10 juegos más esperados de 2026: desde GTA VI hasta Wolverine

Los usuarios de PlayStation, Xbox, Nintendo y PC tendrán de disfrutar juegos exclusivos que prometen experiencias distintas

Para el 2026, PlayStation, Nintendo y Xbox tendrán títulos exclusivos para sus consolas, aunque GTA VI será el más esperado del año.

Después de un año 2025 con grandes lanzamientos mes a mes, para 2026 las expectativas podrán seguir apuntando alto, aunque con el temor de más retrasos, ya que parte de los grandes lanzamientos no cuentan con una fecha confirmada.

Pero más allá de lo oficial, los jugadores tienen grandes nombres para entusiasmarse. El próximo año contará con lanzamientos y exclusivos importantes, como el caso de GTA VI, Resident Evil 9, Forza Horizon 6 y Marvel’s Wolverine.

Cuáles son los videojuegos más importantes que llegarán en 2026

  • Grand Theft Auto VI

Pocas veces un videojuego ha generado tanto revuelo como Grand Theft Auto VI. La nueva obra de Rockstar Games llegará el 19 de noviembre de 2026 a PS5 y Xbox Series X|S, tras más de una década de desarrollo y espera desde la última entrega numerada.

Esta vez, los jugadores explorarán Vice City reimaginada, situada en el Estado de Leonida, inspirada en la Florida real, con una extensión y nivel de detalle sin precedentes. Con dos protagonistas, Jason y Lucía, el juego promete una trama marcada por el crimen, la sátira social y la libertad total de acción. Sin embargo, los temores por un posible retraso no se acaban.

Grand Theft Auto VI llega en noviembre de 2026 con una Vice City reimaginada y dos protagonistas en una trama de crimen y sátira social. (ROCKSTAR GAMES)
  • Resident Evil 9: Requiem

Resident Evil regresa con su novena entrega numerada: Requiem. Capcom mantiene el 27 de febrero de 2026 como la fecha oficial de lanzamiento para PS5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2.

El título aprovechará una versión optimizada del RE Engine para ofrecer gráficos de nueva generación, iluminación en tiempo real y expresiones faciales hiperrealistas. Esta continuación llevará nuevamente la acción a Raccoon City, añadiendo un nuevo protagonista y enfocándose en el lado humano de las víctimas y consecuencias del bioterrorismo.

  • Forza Horizon 6

La sexta entrega de la popular franquicia de conducción de Microsoft, Forza Horizon 6, irá por primera vez en Japón. Playground Games aprovecha el atractivo de Tokio, el Monte Fuji y rutas japonesas para sumergir a los jugadores en un mundo abierto que celebra tanto la cultura automovilística local como los avances técnicos en simulación.

Confirmado para PC, Xbox Series X|S y posterior lanzamiento en PS5, aun sin fecha precisa, el juego refuerza su apuesta por la comunidad, la personalización y una experiencia de conducción dinámica que evoluciona con el clima y las estaciones.

Forza Horizon 6 traslada la acción a Japón, con un mundo abierto que celebra la cultura automovilística y la simulación avanzada. (Europa Press)
  • Marvel’s Wolverine

Este exclusivo de PS5, previsto para el otoño de 2026, ofrece una aventura con toques mucho más crudos y lineales, enfocada en el combate visceral y una narrativa adulta.

Logan será el protagonista de una historia inédita, donde otros miembros de los X-Men tendrán un rol secundario. A diferencia del enfoque abierto de Spider-Man, Marvel’s Wolverine apuesta por secuencias intensamente coreografiadas y escenarios cerrados.

  • The Duskbloods

Los seguidores de FromSoftware tienen una cita obligada con The Duskbloods, exclusivo para Nintendo Switch 2. Dirigido por Hidetaka Miyazaki, este nuevo RPG retoma el espíritu de los soulslike pero con un fuerte énfasis en la jugabilidad multijugador y la exploración de mundos oscuros llenos de secretos.

Los combates cuerpo a cuerpo, la gestión de recursos y la atmósfera enrarecida prometen situar al juego como referente del año, especialmente entre los fanáticos de fantasía oscura y los retos exigentes.

The Duskbloods, el nuevo RPG de FromSoftware para Nintendo Switch 2, destaca por su jugabilidad multijugador y atmósfera de fantasía oscura. (FromSoftware)
  • Fable

El país de Albion vuelve a desplegar su encanto en Fable, el reboot de la saga de rol de Microsoft desarrollado por Playground Games. Previsto para 2026 en PC y Xbox Series X|S, este título recupera la combinación única de sátira británica y fantasía tradicional con un mundo abierto renovado y una trama centrada en las decisiones morales del jugador.

  • 007: First Light

Los fans del agente secreto más famoso celebran el regreso de James Bond a los videojuegos con 007: First Light, a cargo de IO Interactive (creadores de Hitman).

El título se lanza el 27 de marzo de 2026 para PC, PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2. Plantea una historia de origen para Bond, explorando sus primeros años en el MI6 mientras explora niveles abiertos con múltiples rutas, gadgets emblemáticos, sigilo y secuencias de acción al estilo cinematográfico.

  • Crimson Desert

Pearl Abyss, tras el éxito de Black Desert Online, presenta Crimson Desert: una imponente epopeya de acción y mundo abierto programada para el 19 de marzo de 2026 en PC, PS5 y Xbox Series X|S. El juego fusiona aventura, combate frenético, exploración y una gráfica a la vanguardia, con una narrativa potente y personajes memorables.

Crimson Desert fusiona aventura, combate y exploración en un mundo abierto con gráficos de vanguardia y narrativa potente para marzo de 2026. (Pearl Abyss)
  • Nioh 3

Team Ninja vuelve con con Nioh 3, cuyo lanzamiento está planificado para el 6 de febrero de 2026 en PS5 y PC. Esta nueva entrega evoluciona el reputado sistema de acción “soulslike”, incorporando un mundo más abierto, una narrativa con viajes en el tiempo y el regreso de los yokai como amenaza central.

  • Dragon Quest VII Reimagined

Cerrando el listado de los más esperados figura Dragon Quest VII Reimagined, proyecto que Square Enix lanzará el 5 de febrero de 2026 para PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch y Switch 2.

El juego abandona el estilo 2D-HD de otras reimaginaciones y apuesta por un diorama visual más realista y personajes entrañables. Ofrecerá jugabilidad ágil, nuevas profesiones, habilidades expandidas y contenido inédito en la historia, presentando así la revisión más avanzada de un clásico japonés.

