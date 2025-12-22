Tecno

Lista de juegos confirmados que llegarían a la Nintendo Switch 2 en 2026

La consola amplía su catálogo con el arribo de títulos destacados de franquicias como Pokémon, Dragon Quest y Príncipe de Persia, además de nuevas propuestas de rol y aventuras

Guardar
La Nintendo Switch 2 presenta
La Nintendo Switch 2 presenta un calendario de lanzamientos que abarca desde franquicias emblemáticas hasta nuevas propuestas de distintos géneros. (Foto: Nintendo)

El calendario de lanzamientos para la Nintendo Switch 2 es variado para el año 2026, con títulos programados de géneros diversos como aventuras, rol, deportes, acción y terror.

Esta nueva generación de la consola busca consolidar su lugar en la industria al ofrecer estrenos que incluyen producciones originales y remasterizaciones de franquicias históricas, atrayendo tanto a quienes siguen las tendencias actuales como a los seguidores de las series clásicas.

Entre las propuestas se encuentran apuestas de estudios como Nintendo, Capcom, Square Enix, Sega y grupos independientes reconocidos. La programación incluye novedades para todos los públicos y fechas organizadas que anticipan un año de intensa actividad en la consola.

Qué títulos destacados abrirán 2026 en la Nintendo Switch 2

La serie presenta un capítulo
La serie presenta un capítulo inédito con enfoque narrativo, dirigido a jugadores que buscan profundidad y evolución en el género JRPG. (Foto: Nintendo)

El arranque del año estará liderado por varios lanzamientos simultáneos, con especial atención en el 15 de enero. El catálogo iniciará con Animal Crossing: New Horizons – Edición Nintendo Switch 2 y La Leyenda de los Héroes: Senderos Más Allá del Horizonte, ambos previstos para esa fecha.

La segunda mitad de enero incluirá la llegada de propuestas como MIO: Memories in Orbit (20 de enero), Dynasty Warriors: Origins, Final Fantasy VII Remake Intergrade y The Rumble Fish 2, todos agendados para el 22.

El mes cierra con títulos de estrategia, como Core Keeper – Edición Nintendo Switch 2 y Dispatch Nintendo Switch 2 Edition (28 de enero), además de Card-en-Ciel Nintendo Switch 2 Edition (29 de enero), ampliando la oferta para distintos perfiles de jugadores.

Cuáles son los principales estrenos previstos para febrero 2026

El clásico de rol japonés
El clásico de rol japonés se reimagina con gráficos y funciones renovadas adaptadas a la tecnología de la Switch 2. (Foto: Nintendo)

El calendario de febrero integra sagas emblemáticas junto a propuestas deportivas y de aventuras narrativas. A partir del 5, se esperan 4PGP: Gran Premio para cuatro jugadores y el remake de Dragon Quest VII.

El 12 de febrero marcará la llegada de Chromagun 2: Dye Hard, el debut de Mario Tennis Fever, y el desembarco de Yakuza Kiwami 3 y Dark Ties, mientras que el 13 se sumará Reanimal.

El cierre del mes concentrará la atención en la franquicia Resident Evil: el 27 de febrero llegarán cuatro ediciones, entre ellas Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition, Resident Evil Generation Pack, Resident Evil Requiem y Resident Evil Village Gold Edition.

Qué franquicias reconocidas llegarán a la Nintendo Switch 2 en marzo de 2026

La aventura introduce un mundo
La aventura introduce un mundo original y nuevas mecánicas de captura que expanden el universo Pokémon en la Nintendo Switch 2. (Nintendo)

Las primeras semanas de marzo se caracterizan por la llegada de títulos de gran proyección comercial, empezando por Pokémon Pokopia el día 5. Esta entrega representa un impulso relevante para la marca Pokémon en la Switch 2, pues se trata de la principal novedad del universo Pokémon en el periodo.

El 12 de marzo está reservado para Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake, mientras que el 13 será el turno de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection y Marvel Cosmic Invasion (en Estados Unidos).

El 19 llegará Dynasty Warriors 3: Edición completa remasterizada, Mouse: Investigador privado de alquiler y RUSHING BEAT X: El regreso de Brawl Brothers. El mes será cerrado por el esperado regreso del agente británico con 007 Primera Luz el 27 de marzo. Además, la ventana de marzo podría sumar el lanzamiento tentativo de OPUS: Prism Peak.

Con qué entregas exclusivas y estrenos contará la consola en abril y mayo de 2026

La saga de acción y
La saga de acción y plataformas regresa con una adaptación exclusiva para la nueva generación de la consola, explorando territorios y mecánicas inéditas en la franquicia. (Foto: Nintendo)

La programación de abril tendrá dos fechas marcadas: el 10 verá el lanzamiento de El príncipe rebelde de Persia, mientras que el 24 está previsto el arribo de Pragmata, una apuesta de Capcom en colaboración con estudios japoneses independientes.

Para mayo, aunque las fechas son tentativas, se adelantó la llegada de Dimensiones del R-Type III en el mercado estadounidense, sumando una alternativa de acción espacial para los meses de mitad de año.

Asimismo, el segundo trimestre recibirá reediciones y nuevas entregas como Human Fall Flat – Edición Nintendo Switch 2 y propuestas dirigidas a experiencias sociales como ¡Haz tu pedido! y Salida.

En este periodo estará disponible una edición expandida de Super Mario Bros. Wonder, que integrará el contenido “Reunión en Bellabel Park”, así como Yoshi y el libro misterioso, ambos organizados para acompañar la transición hacia la segunda mitad de 2026.

Temas Relacionados

Nintendo Switch 2Juegos2026ConsolaPokémonTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Nueva oferta de Paramount a Warner Bros. y un respaldo de Larry Ellison de Oracle: US$ 40.400 millones

El cofundador de Oracle cuenta con un patrimonio neto de USD 264.800 millones y su hijo David es el CEO de Paramount

Nueva oferta de Paramount a

Mujer muere al ser operada por un falso médico que asistía la cirugía con un tutorial de YouTube

El incidente en una clínica ilegal pone bajo la lupa la disponibilidad de contenidos médicos en línea

Mujer muere al ser operada

Este es el regalo de Navidad perfecto según el mes de nacimiento y personalidad

Para las personas nacidas en enero, la IA sugiere regalos como un planificador anual, guantes, crema hidratante o un libro motivacional

Este es el regalo de

Top 5 de carreras universitarias que no debes estudiar en 2026, según la IA

Las proyecciones indican que profesiones clásicas relacionadas con las humanidades, y la comunicación enfrentarán menor demanda laboral por el avance de la automatización

Top 5 de carreras universitarias

Del auge de la IA a la batalla por la soberanía de los datos: cuál es el plan del CEO de Microsoft para la próxima era digital

En una charla en el Cheeky Pint podcast, Satya Nadella expuso cómo piensa escalar nuevas tecnologías dentro de las organizaciones, el rol crítico de la infraestructura y la gobernanza de la información, y su mirada sobre liderazgo corporativo

Del auge de la IA
DEPORTES
Explosivas declaraciones de Luciano Vietto

Explosivas declaraciones de Luciano Vietto contra Gustavo Costas tras su polémica salida de Racing

La frase del director de Red Bull sobre el futuro de Max Verstappen que da que hablar en la Fórmula 1

Una pieza clave de la selección argentina podría ser la nueva figura del Inter Miami de Messi

La millonaria suma que perderá Anthony Joshua tras vencer por nocaut a Jake Paul en una pelea

El gesto del Cholo Simeone con un periodista tras el triunfo del Atlético de Madrid contra el Girona

TELESHOW
La China Suárez y Mauro

La China Suárez y Mauro Icardi arribaron al país: cómo fue la llegada antes de retirar a sus hijas

Wanda Nara puso a la venta algunas de sus prendas exclusivas: cuáles son y a qué precios

Cómo continúa la salud del cantante Ricardo “Chiqui” Pereyra a dos semanas del grave accidente en su hogar

Entre luces, Papá Noel y villancicos, Luisana Lopilato disfruta de la Navidad junto a su familia en Canadá

Zaira Nara abrió las puertas de su lujoso hogar en Punta del Este: “Mi sueño”

INFOBAE AMÉRICA

Los cuatro de Guayaquil: condenaron

Los cuatro de Guayaquil: condenaron a 16 militares por la desaparición forzada

La Unión Europea respondió a China y calificó sus aranceles a productos lácteos como “injustificables”

Ecuador: el congreso citó al titular de la Judicatura tras revelarse que su esposa defendió a un narco serbio

Bolivia renueva vocales del Tribunal Supremo Electoral y Gustavo Ávila asume la presidencia del organismo

Identifican señales sanguíneas objetivas del síndrome de fatiga crónica que demuestran que es una enfermedad real