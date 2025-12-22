Lista de juegos confirmados que llegarían a la Nintendo Switch 2 en 2026

La Nintendo Switch 2 presenta un calendario de lanzamientos que abarca desde franquicias emblemáticas hasta nuevas propuestas de distintos géneros. (Foto: Nintendo)

El calendario de lanzamientos para la Nintendo Switch 2 es variado para el año 2026, con títulos programados de géneros diversos como aventuras, rol, deportes, acción y terror.

Esta nueva generación de la consola busca consolidar su lugar en la industria al ofrecer estrenos que incluyen producciones originales y remasterizaciones de franquicias históricas, atrayendo tanto a quienes siguen las tendencias actuales como a los seguidores de las series clásicas.

Entre las propuestas se encuentran apuestas de estudios como Nintendo, Capcom, Square Enix, Sega y grupos independientes reconocidos. La programación incluye novedades para todos los públicos y fechas organizadas que anticipan un año de intensa actividad en la consola.

Qué títulos destacados abrirán 2026 en la Nintendo Switch 2

La serie presenta un capítulo inédito con enfoque narrativo, dirigido a jugadores que buscan profundidad y evolución en el género JRPG. (Foto: Nintendo)

El arranque del año estará liderado por varios lanzamientos simultáneos, con especial atención en el 15 de enero. El catálogo iniciará con Animal Crossing: New Horizons – Edición Nintendo Switch 2 y La Leyenda de los Héroes: Senderos Más Allá del Horizonte, ambos previstos para esa fecha.

La segunda mitad de enero incluirá la llegada de propuestas como MIO: Memories in Orbit (20 de enero), Dynasty Warriors: Origins, Final Fantasy VII Remake Intergrade y The Rumble Fish 2, todos agendados para el 22.

El mes cierra con títulos de estrategia, como Core Keeper – Edición Nintendo Switch 2 y Dispatch Nintendo Switch 2 Edition (28 de enero), además de Card-en-Ciel Nintendo Switch 2 Edition (29 de enero), ampliando la oferta para distintos perfiles de jugadores.

Cuáles son los principales estrenos previstos para febrero 2026

El clásico de rol japonés se reimagina con gráficos y funciones renovadas adaptadas a la tecnología de la Switch 2. (Foto: Nintendo)

El calendario de febrero integra sagas emblemáticas junto a propuestas deportivas y de aventuras narrativas. A partir del 5, se esperan 4PGP: Gran Premio para cuatro jugadores y el remake de Dragon Quest VII.

El 12 de febrero marcará la llegada de Chromagun 2: Dye Hard, el debut de Mario Tennis Fever, y el desembarco de Yakuza Kiwami 3 y Dark Ties, mientras que el 13 se sumará Reanimal.

El cierre del mes concentrará la atención en la franquicia Resident Evil: el 27 de febrero llegarán cuatro ediciones, entre ellas Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition, Resident Evil Generation Pack, Resident Evil Requiem y Resident Evil Village Gold Edition.

Qué franquicias reconocidas llegarán a la Nintendo Switch 2 en marzo de 2026

La aventura introduce un mundo original y nuevas mecánicas de captura que expanden el universo Pokémon en la Nintendo Switch 2. (Nintendo)

Las primeras semanas de marzo se caracterizan por la llegada de títulos de gran proyección comercial, empezando por Pokémon Pokopia el día 5. Esta entrega representa un impulso relevante para la marca Pokémon en la Switch 2, pues se trata de la principal novedad del universo Pokémon en el periodo.

El 12 de marzo está reservado para Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake, mientras que el 13 será el turno de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection y Marvel Cosmic Invasion (en Estados Unidos).

El 19 llegará Dynasty Warriors 3: Edición completa remasterizada, Mouse: Investigador privado de alquiler y RUSHING BEAT X: El regreso de Brawl Brothers. El mes será cerrado por el esperado regreso del agente británico con 007 Primera Luz el 27 de marzo. Además, la ventana de marzo podría sumar el lanzamiento tentativo de OPUS: Prism Peak.

Con qué entregas exclusivas y estrenos contará la consola en abril y mayo de 2026

La saga de acción y plataformas regresa con una adaptación exclusiva para la nueva generación de la consola, explorando territorios y mecánicas inéditas en la franquicia. (Foto: Nintendo)

La programación de abril tendrá dos fechas marcadas: el 10 verá el lanzamiento de El príncipe rebelde de Persia, mientras que el 24 está previsto el arribo de Pragmata, una apuesta de Capcom en colaboración con estudios japoneses independientes.

Para mayo, aunque las fechas son tentativas, se adelantó la llegada de Dimensiones del R-Type III en el mercado estadounidense, sumando una alternativa de acción espacial para los meses de mitad de año.

Asimismo, el segundo trimestre recibirá reediciones y nuevas entregas como Human Fall Flat – Edición Nintendo Switch 2 y propuestas dirigidas a experiencias sociales como ¡Haz tu pedido! y Salida.

En este periodo estará disponible una edición expandida de Super Mario Bros. Wonder, que integrará el contenido “Reunión en Bellabel Park”, así como Yoshi y el libro misterioso, ambos organizados para acompañar la transición hacia la segunda mitad de 2026.