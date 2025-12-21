Confirmado: el Juego del Año en los Game Awards 2025 recurrió a IA generativa en parte de su creación

Innovación y dilemas éticos: el rol de la IA generativa tras el triunfo de Expedition 33

La edición 2025 de The Game Awards dejó una marca histórica en la industria al consagrar a Clair Obscur: Expedition 33 como Juego del Año (GOTY), en un contexto de intensa competencia y experimentación técnica.

Solo días después de la victoria, el estudio desarrollador Sandfall Interactive confirmó lo que muchos fanáticos sospechaban: en el proceso creativo del galardonado RPG por turnos se utilizó inteligencia artificial generativa, abriendo un nuevo capítulo en el debate sobre innovación y autoría en los videojuegos.

Cuál fue el mejor juego de 2025

Clair Obscur: Expedition 33 recibió el premio a Juego del Año en The Game Awards 2025 tras conquistar a crítica y público - de Sandfall Interactive.

El reconocimiento al mejor juego del año es el galardón más codiciado del evento y suele servir de termómetro para el futuro de la industria. El triunfo de Expedition 33, título francés que fusiona influencias de la Belle Époque con mecánicas modernas y narrativa profunda, llegó acompañado por premios en categorías como Mejor Dirección, Narrativa, Dirección de Arte, Música, Actuación, Juego Indie y Debut.

Sin embargo, la confirmación sobre el uso de IA generativa por parte del productor François Meurisse a El País trasladó el foco de la celebración a un terreno polémico: el papel de la inteligencia artificial en la creación artística.

IA en el ganador a Juego del Año 2025

El avance de la IA generativa en los procesos creativos ha revolucionado múltiples industrias en los últimos años, desatando tanto entusiasmo como preocupaciones éticas.

Sandfall Interactive confirmó el uso de inteligencia artificial generativa durante la producción del título ganador del GOTY - Sandfall Interactive.

Sus detractores argumentan que estas tecnologías emplean materiales generados por humanos y amenazan puestos de trabajo en el sector creativo. El debate se intensifica en ámbitos como el del videojuego, donde la identidad visual, la factura narrativa y la composición sonora han sido tradicionalmente atribuidas a equipos de artistas, guionistas y músicos.

Sandfall Interactive reconoció que la inteligencia artificial fue usada como una herramienta más dentro del arsenal tecnológico disponible, junto al motor Unreal Engine 5. Según Meurisse, la aportación de la IA permitió acelerar partes del desarrollo y lograr efectos que hasta hace poco tiempo resultaban imposibles.

No obstante, el productor matizó: “usamos IA, pero no mucha”, dejando claro que la dirección humana del proyecto siguió siendo determinante en gráficos, cinemáticas y gameplay.

¿Dónde intervino la inteligencia artificial en Expedition 33?

El detalle del uso de la IA en el juego no ha sido desglosado completamente por el estudio. Desde el lanzamiento del título, la comunidad de jugadores especulaba con la posibilidad de integración de IA al detectar algunas imágenes provisionales creadas mediante esta tecnología en los primeros materiales promocionales.

La narrativa de Clair Obscur: Expedition 33, ambientada en una Belle Époque reinventada, fue una de las claves del éxito en la gala - Sandfall Interactive

Sin embargo, dichos elementos fueron reemplazados en el producto final, y áreas como las voces de los personajes (premiadas por la crítica) fueron realizadas por actores humanos.

Queda abierto el interrogante sobre el rol de la inteligencia artificial en la generación de assets, animaciones o texturas. Dado que gran parte de la producción contemporánea utiliza herramientas digitales basadas en IA, la frontera exacta de la colaboración entre humanos y algoritmos a menudo resulta difusa.

El productor enfatizó que, siempre que la IA no suplante completamente la labor creativa de un equipo, su uso puede considerarse herramienta de apoyo y no sustituto integral.

Clair Obscur: Expedition 33 destacó en los The Game Awards por su propuesta artística, su trama enigmática y su enfoque de combate. La historia explora el ciclo mortal que arrasa a la humanidad cada año y obliga a la expedición protagonista a desafiar el destino. Los jugadores encuentran una narrativa cargada de dilemas existenciales y la necesidad de combinar estrategia y agilidad en cada batalla.

A nivel visual, el título se impuso por sus escenarios que evocan maquetas pintadas a mano y una atmósfera singular, mérito del equipo artístico y de la potencia gráfica de Unreal Engine 5.

La música original y las actuaciones, encabezadas por Jennifer English como Maelle, consolidaron la experiencia como una de las más inmersivas de 2025.

El caso de Expedition 33 reaviva la discusión sobre los límites y posibilidades de la IA generativa en la industria del entretenimiento digital. Mientras algunos puristas mantienen su rechazo al protagonismo de los algoritmos en la generación creativa, otros ven en la integración de estas tecnologías una forma de democratizar y potenciar el desarrollo, siempre que se empleen con supervisión humana.