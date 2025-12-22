Clair Obscur: Expedition 33 perdería algunos de sus premios como mejor juego del año por la IA

Clair Obscur: Expedition 33 enfrenta la posible pérdida de premios por el uso de inteligencia artificial - de Sandfall Interactive

El escenario de la industria de videojuegos se vio sacudido ante la posibilidad de que Clair Obscur: Expedition 33 uno de los títulos más destacados del año, quede sin varios de sus galardones por la polémica en torno al uso de inteligencia artificial (IA) generativa durante su desarrollo.

Qué premios le retiraron a Clair Obscur: Expedition 33

La noticia tomó fuerza luego de que los Indie Game Awards retiraran las distinciones de Juego Debutante y Juego del Año al reconocer que el estudio empleó IA en la etapa de producción, lo que desató un debate sobre los criterios de elegibilidad y la autoría creativa en el sector.

El caso comenzó a tomar relevancia pública cuando en una entrevista concedida a El País, el productor François Meurisse de Sandfall Interactive confirmó la utilización de IA para generar imágenes de marcadores de posición en una versión preliminar del juego.

Clair Obscur: Expedition 33, en el epicentro del debate por la legitimidad de la inteligencia artificial en el arte

Aunque estos elementos fueron sustituidos después por material creado de forma tradicional, la revelación desencadenó dudas en la comunidad sobre el alcance real de la participación de algoritmos en el proceso creativo.

En qué partes del Juego del Año 2025 hubo uso de inteligencia artificial

De acuerdo con lo informado en la entrevista, la utilización de IA generativa fue una solución puntual para acelerar etapas auxiliares y dotar al equipo de mayor agilidad frente a los plazos del desarrollo. Desde el estudio aclaran que las áreas fundamentales, como el diseño final de arte, la escritura narrativa, la música y las voces, permanecieron bajo dirección humana y fueron ejecutadas por profesionales, incluidos actores reconocidos en la industria.

La polémica afectó de manera inmediata la proyección internacional del juego francés, incluso tras haber sido consagrado como Mejor Juego del Año en la última edición de The Game Awards 2025.

El galardón, considerado un termómetro de tendencias para la industria y un reflejo del reconocimiento tanto de la crítica como del público, había sido acompañado por distinciones en categorías como Mejor Dirección, Narrativa, Arte, Música, Actuación y Juego Indie.

Tras su triunfo inicial, surge la controversia acerca de cómo la IA influye sobre el mérito artístico y provoca ajustes en las reglas de las principales premiaciones tecnológicas - Clair Obscur: Expedition 33, de Sandfall Interactive.

Clair Obscur: Expedition 33 se destacó principalmente por su fusión de una narrativa inspirada en la Belle Époque con mecánicas de rol contemporáneas, combate por turnos y una atmósfera artística que remite a maquetas pintadas a mano.

Tanto la trama, que explora dilemas existenciales y ciclos fatales, como la dirección de arte, recibieron elogios y contribuyeron a posicionar a Sandfall Interactive como uno de los estudios revelación del año.

Cuál es el temor con la llegada de la IA en el desarrollo de videojuegos

No obstante, el reconocimiento se vio ensombrecido por un clima de revisión y sospecha en la comunidad de jugadores y desarrolladores, donde afloró el temor a una “caza de brujas” en torno a cualquier integración de IA en el videojuego.

Hay quienes argumentan que la participación de estos sistemas pone en juego la integridad artística, al aprovechar recursos generados por humanos y potencialmente amenazar la continuidad de puestos laborales en campos creativos. Otros sectores, en contraste, defienden la integración regulada de la tecnología como una evolución legítima y un recurso más en el arsenal de herramientas de producción.

El retiro de reconocimientos importantes expone los desafíos que implica integrar la IA en la creación digital y obliga a los organizadores de premios a replantear sus criterios sobre la innovación y la autoría artística - (Imagen ilustrativa Infobae)

Parte del debate actual reside en la dificultad de trazar una línea clara entre la asistencia y la sustitución creativa. El propio Meurisse subrayó que la IA fue una ayuda puntual y que en ningún caso reemplazó la dirección humana, una perspectiva compartida por algunos expertos que consideran aceptable el uso de algoritmos siempre que no suplanten la labor íntegra del personal artístico y técnico.

De momento, otros premios como los The Game Awards no han anunciado revisiones en la entrega de distinciones a Clair Obscur: Expedition 33, y el estudio mantiene su posición de transparencia sobre el modo en que se empleó la tecnología. El tema, sin embargo, reabre interrogantes sobre los límites de la innovación en la industria digital y sobre el futuro de la autoría en la era de las herramientas inteligentes.

Mientras algunos títulos, como Sorry We’re Closed y Blue Prince, suben ahora al podio de los Indie Game Awards tras el retiro de los trofeos a Expedition 33, el sector observa con interés cómo evoluciona la discusión sobre la IA generativa, sus usos y su impacto en la creatividad, el trabajo y la ética en el desarrollo de videojuegos.