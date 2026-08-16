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La violenta pelea en un partido de fútbol escolar que dio la vuelta al mundo: “Que no vuelva a pisar el campo”

Una agresión súbita en un encuentro en Estados Unidos escaló en segundos, obligó a entrenadores y árbitros a intervenir, detuvo el juego por 10 minutos y desató una ola de indignación en redes sociales

Un jugador de Cobblers comenzó a golpear a su rival de Bobcats con patadas y luego con piñas
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El desenlace de un partido de fútbol escolar en Dakota del Sur dejó a la comunidad local en estado de alerta y provocó una oleada de comentarios en redes sociales por la violencia inesperada en el campo. Las imágenes del enfrentamiento entre los Bobcats de Brookings High School y los Rapid City Central Cobblers no tardaron en viralizarse, generando preocupación.

Con el marcador 2-0 a favor de los Bobcats y menos de cuatro minutos por jugar en la primera mitad, la tensión quedó al descubierto tras una jugada en la banda izquierda del campo. Un pase largo dejó a un atacante de los Bobcats y a un defensor de los Cobblers disputando la pelota en el juego aéreo. El atacante logró avanzar, pero el defensor, descontento con el resultado del duelo, reaccionó con una agresividad inusual.

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La escena rápidamente escaló cuando Jaxson Bergman, jugador de Rapid City Central empujó con fuerza a su adversario Kyler Soost, quien cayó al césped. En ese instante, el defensor continuó la agresión con una patada en la espalda y varios golpes fuertes en la cabeza, mientras el jugador caído intentaba protegerse con las manos. El video del incidente, ampliamente compartido, mostró el momento en que entrenadores y oficiales corrieron al lugar para detener la pelea.

"Increíble pelea en un partido de fútbol colegial
Una trifulca entre Brookings High School y Rapid City Central estalló en segundos por la actitud violenta de Jaxson Bergman sobre Kyler Soost

La situación en el campo se tornó caótica. Un compañero del agredido, identificado como el número 2 de Brookings, Caylon Peters, intervino lanzando puñetazos en defensa de su compañero. Los jugadores de ambos equipos se sumaron a la revuelta, que duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que la tensión se apoderara del partido.

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Los entrenadores y árbitros lograron separar finalmente a los implicados y controlar la situación. El jugador responsable de iniciar la pelea fue retirado del campo por su entrenador y no volvió a aparecer en el resto del encuentro. La víctima, visiblemente afectada, fue consolada en la línea lateral.

El árbitro decidió suspender el partido durante 10 minutos para permitir que los ánimos se calmaran. Tras ese breve receso, el encuentro se reanudó y concluyó con la victoria de los Bobcats por 2-0. A pesar del resultado, el incidente dejó a todos los presentes y a la comunidad con un amargo sabor por la inusualidad de la escena.

"Increíble pelea en un partido de fútbol colegial
El partido estuvo detenido por 10 minutos y luego se reanudó con normalidad

El video del altercado generó una fuerte repercusión en plataformas sociales, donde usuarios expresaron su indignación por la violencia mostrada en un contexto escolar. Muchos pidieron sanciones ejemplares y reflexionaron acerca de la presión en el deporte adolescente y la importancia de la formación en valores.

La repercusión digital subrayó la gravedad del hecho con opiniones tajantes: “Esto debería ser sin duda una suspensión por la temporada”, escribió un usuario. Otro añadió: “El chico que empezó todo debería ser suspendido”, en referencia directa al jugador de Rapid City Central que inició la pelea. “Espero que el amigo nunca vuelva a pisar un campo de fútbol”, agregó alguien más. También hubo quienes exigieron sanciones colectivas: “el equipo debería haber sido obligado a perder el juego”, completaron en redes sociales.

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